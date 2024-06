Thành phố Thanh Hóa chốt lịch khai trương phố đi bộ

Chiều 13/6, thành phố Thanh Hóa đã tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 99 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2024).

Tại buổi gặp mặt, ông Trần Anh Chung, Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa đã thông tin khái quát tình hình kinh tế của thành phố 6 tháng đầu năm 2024.

Trong 6 tháng, tổng thu ngân sách nhà nước của thành phố Thanh Hóa ước đạt 1.486 tỷ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ. Thành phố có 511 doanh nghiệp thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên 9.168 doanh nghiệp, đạt 97,5%.

Thành phố đã hoàn thành các đồ án quy hoạch phân khu, đô thị Thanh Hóa; đề án phân loại đô thị Thanh Hóa đạt tiêu chí đô thị loại I và báo cáo đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng khu vực dự kiến thành lập phường thuộc đô thị Thanh Hóa trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Toàn cảnh buổi gặp mặt

Tới đây ngày 28/6 thành phố Thanh Hóa sẽ chính thức khai trương phố đi bộ Phan Chu Trinh.

Theo quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình đầu tư các hạng mục trang trí không gian phố đi bộ, chợ đêm trên tuyến đường Phan Chu Trinh và các tuyến phố lân cận, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, có tổng mức đầu tư là gần 13 tỷ đồng, với các hạng mục như: lắp đặt các cổng chào di động, trang trí tuyến đường phố, lắp đặt hệ thống biển báo giao thông, sân khấu di động...

Thực tế cho thấy, trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, hiện nay các hoạt động vui chơi giả trí về đêm chưa nhiều, hoạt động còn nghèo nàn, đơn điệu chưa được quy hoạch, sắp xếp bài bản.

Vì vậy, việc hoàn thiện đầu tư các hạng mục trang trí để tổ chức phố đi bộ, chợ đêm tại tuyến đường Phan Chu Trinh với mục tiêu nhằm tạo ra sản phẩm du lịch mới hấp dẫn, thu hút khách.

Đặc biệt, việc quy hoạch các quầy, khu bán hàng có quản lý theo dự án phố đi bộ cũng sẽ giải quyết tình trạng hàng quán bán tràn lan vào buổi tối, gây mất trật tự đô thị và mất an toàn giao thông như hiện nay.

UBND Thành phố Thanh Hóa đã chỉ đạo công an thành phố, công ty môi trường, UBND phường Điện Biên tổ chức lắp đặt hệ thống biển báo, camera an ninh, xây dựng các phương án về phòng cháy, chữa cháy, an ninh trật tự, chống ùn tắc giao thông, đầu tư các trạm phát sóng wifi miễn phí.

Phố đi bộ Phan Chu Trinh được kỳ vọng sẽ tạo một không gian công cộng hấp dẫn cho người dân, đồng thời là cơ hội để thành phố Thanh Hóa giới thiệu, quảng bá các sản phẩm văn hóa, du lịch.

Mới đây, ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Công văn số 2571/UBND-THKH giao UBND thành phố Thanh Hóa, UBND thành phố Sầm Sơn tiếp tục nghiên cứu, đề xuất xây dựng thí điểm mô hình phát triển kinh tế ban đêm theo nhiệm vụ được giao, phù hợp với tiềm năng, lợi thế và nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị đầu mối tham mưu, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế ban đêm trên địa bàn.