NewstarGroup “hâm nóng” thị trường khi chính thức ra mắt dự án New Orchard

HÂM NÓNG BẤT ĐỘNG SẢN SÔNG CÔNG NGAY TẠI SỰ KIỆN RA MẮT

Đáp ứng những kỳ vọng của thị trường, New Orchard là dự án bất động sản vừa có giá trị an cư với tiện ích đồng bộ, vận hành chuyên nghiệp lại vừa có giá trị kinh doanh thương mại với vị trí đắc địa cùng tiềm năng gia tăng giá trị trong tương lai. Đặc biệt hơn là ngày 17/04 vừa qua TP Sông Công chính thức được phê duyệt là đô thị loại II đã mở ra nhiều lợi thế vượt trội của New Orchard giữa bối cảnh nguồn cung hạn hẹp.

Độ nóng của New Orchard được thể hiện rõ qua Lễ ra mắt và mở bán chính thức vào ngày 20/04 vừa qua. Sự kiện đã thu hút sự tham gia của đông đảo khách hàng và nhà đầu tư đến từ Hà Nội và Thái Nguyên.

Là một trong những khách hàng “chốt đơn” sở hữu căn shophouse có vị trí đẹp tại dự án nhanh nhất, chị T. T .Điệp (nhà đầu tư đến từ Sông Công) cho biết: “Dự án New Orchard có vị trí rất đắc địa mà hiếm có dự án nào hiện nay trên thị trường đáp ứng được. Hơn nữa hiện tại dự án đang có giá bán vô cùng tốt và nhiều chính sách bán hàng hấp dẫn nên tôi không có lý do gì để không xuống tiền tại dự án này”. Đồng quan điểm, nhiều khách hàng đã nhanh chóng “xuống tiền” tại sự kiện để trở thành chủ nhân của các căn hộ tại dự án này.

Được biết, tại sự kiện những khách hàng có giao dịch thành công Shophouse New Orchard sẽ nhận được phần quà 5 chỉ vàng/giao dịch. Bên cạnh đó là những ưu đãi về tiến độ thanh toán cùng chính sách hỗ trợ tài chính vô cùng hấp dẫn: khách hàng thanh toán sớm 50% giá trị được hưởng chiết khấu 3%, thanh toán sớm 95% được hướng chiết khấu lên tới 10%. Đồng thời khách hàng còn được hưởng thêm chiết khấu 2% khi mua nhà trong tháng 4/2024.

Ngoài ra khách hàng lựa chọn phương án vay sẽ được hỗ trợ vay tối đa 50% giá trị với lãi suất 0% trong 30 tháng (31/12/2026). Đây là những chính sách hỗ trợ vô cùng ưu đãi, chưa từng có tại các dự án bất động sản khác trên thị trường hiện nay và có thể đem lại nhiều lợi thế cho khách hàng.

NEW ORCHARD - HƠN CẢ MỘT DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN TIỀM NĂNG

Ngoài hàng loạt chính sách bán hàng cực khủng, sản phẩm bất động sản do NewstarGroup phát triển không chỉ dừng lại ở câu chuyện xây một căn nhà phố, một căn villa hay một toà nhà mà còn cho thấy tư duy và tầm nhìn của một nhà phát triển dự án có tâm và có tầm. Những dự án do NewstarGroup thực hiện có thể vươn lên dẫn dắt thị trường, tạo ra các xu hướng bất động sản mới nhờ chuỗi giá trị khác biệt, tiện ích thiết thực và những tiềm năng tạo giá trị bền vững cho khách hàng.

Điển hình như với New Orchard, dự án sở hữu lợi thế vị trí độc nhất khi tọa lạc ngay trên đường Cách Mạng Tháng Tám - tuyến phố thương mại đắt giá nằm tại lõi trung tâm thành phố Sông Công. Đây là khu kề cận các khu công nghiệp lớn với nhiều chuyên gia nước ngoài, cán bộ, kỹ sư có thu nhập cao và nhu cầu sử dụng dịch vụ cao cấp. Cùng với hệ thống tiện ích hoàn thiện cho nhóm khách hàng tinh hoa, hướng tới trở thành trung tâm thương mại – mua sắm – giải trí hàng đầu mang phong cách Singapore, New Orchard xứng đáng là một ngôi nhà đáng sống, một tài sản đầu tư chất lượng với tiềm năng tăng giá cao, lợi nhuận lớn.

New Orchard ra mắt đáp ứng những kỳ vọng của thị trường.

Một dự án bất động sản chất lượng là dự án cần đáp ứng được nhiều yếu tố, từ ý tưởng concept, chất lượng sản phẩm, tiện ích điểm nhấn đến đơn vị vận hành và tiến độ thi công. Tính đến 16/04/2024, dự án New Orchard đã hoàn thiện toàn bộ phần hạ tầng và 2 công viên: Orchard Park và thể thao ngoài trời. Toàn bộ 45 căn shophouse sẽ được hoàn thiện và sẵn sàng bàn giao vào tháng 9/2025., riêng dãy SH02 sẽ được hoàn thiện xây dựng vào giữa 7/2024.

Cộng hưởng với việc dự án còn được vận hành và quản lý bởi BRD Việt Nam - 1 đơn vị có uy tín hơn 10 năm kinh nghiệm và đang là đơn vị quản lý vận hành của hàng loạt các dự án bất động sản cao cấp như: Flamingo Đại Lải, Shantira Hội An,... New Orchard đảm bảo mang đến cuộc sống không chỉ an toàn, văn minh mà còn là chất lượng bậc nhất cho bất cứ cư dân nào.

Đêm tiệc âm nhạc giải trí và trình diễn pháo hoa chào mừng 30/4 - 1/5.

Ngoài chất lượng sản phẩm, NewstarGroup còn quan tâm đến các giá trị sau bàn giao mà khách hàng có thể nhận được. Chính vì vậy, thời gian qua đơn vị phát triển bất động sản này đã thường xuyên tổ chức các sự kiện giải trí đặc sắc dành cho toàn bộ khách hàng và cư dân Sông Công.

Nhân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, NewstarGroup sẽ tiếp tục tổ chức đêm tiệc âm nhạc giải trí và trình diễn pháo hoa mang tên “Light up the New Orchard” vào 19h30 ngày 30/4/2024 tại chính Công viên Orchard của dự án (CMT8, thành phố Sông Công, Thái Nguyên).

Đặc biệt, ngoài thưởng thức biểu diễn pháo hoa, khách hàng sẽ có cơ hội thưởng thức âm nhạc sống động hoàn toàn miễn phí với DJ Trang Sara và các nghệ sĩ hàng đầu như: Ca sĩ - NSUT Minh Thu, MC. Phan Doanh,...