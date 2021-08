Ngành chăn nuôi "khốn đốn" vì một kg gà không bằng một kg rau

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trong 7 tháng đầu năm 2021, sản xuất chăn nuôi tăng mạnh.

Cụ thể: đàn heo hiện đạt 23.000.000 con tăng 10%; đàn gia cầm 510.000.000 con, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng sản lượng thịt 7 tháng ước đạt 3.690.000 tấn, trong đó thịt heo 2.300.000 tấn, thịt gia cầm 1.080.000 tấn, thịt trâu, bò 270.000 tấn, trứng 9.800.000.000 quả.

Riêng tại 19 tỉnh, thành phía Nam trong, thịt heo 1.060.000 tấn tăng 6,2%; thịt trâu bò 141.000 tấn tăng 7,3%, gia cầm 462.000 tấn, tăng 7,9%, trứng đạt 5.180.000.000 quả, tăng 5,5%.

Tại Diễn đàn Kết nối cung cầu các sản phẩm chăn nuôi, thủy sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức chiều 31/7, bà Phạm Thị Ngọc Hà, Giám đốc Công ty San Hà cho hay: San Hà nói riêng và người nuôi gà nói chung đang phải khóc với giá gà.

Năm nay, do giá thức ăn tăng cao, nên giá thành gà công nghiệp nuôi trong chuỗi liên kết của San Hà lên tới 25.000-26.000 đồng/kg.

Khi dịch bệnh bùng phát, TP.HCM và các tỉnh trong khu vực phải giãn cách xã hội, nhu cầu tiêu thụ gà trắng giảm tới một nửa bởi hàng loạt nhà máy đóng cửa, sinh viên, học sinh cũng đang phải nghỉ ở nhà. Cộng với những khó khăn trong khâu lưu thông, hiện giá gà trắng trên thị trường đã giảm mạnh xuống còn 8.000 đồng/kg.

Trong khi đó, mỗi con gà mà San Hà thu mua trong chuỗi liên kết vẫn theo mức giá ấn định trong hợp đồng, vào khoảng 40.000 đồng/con. Cộng với các chi phí giết mổ, vận chuyển, giá thành một con gà thành phẩm là 60.000 đồng/con.

Nhưng do giá gà hơi trên thị trường giảm mạnh, San Hà phải bán ra với giá khoảng 40.000 đồng/con. Mỗi ngày San Hà đưa ra thị trường khoảng 50.000 con gà nên đang bị lỗ khoảng 1 tỷ đồng/ngày.

Theo bà Đinh Thị Phương Khanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An, tỉnh Long An hiện có 2 triệu con gà lông màu chưa tiêu thụ được.

"Việc nhiều cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm phải tạm ngừng hoạt động hay thiếu hụt nhân công trầm trọng do dịch bệnh đang tác động không nhỏ tới tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi", bà Khanh trăn trở.