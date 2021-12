Ngày 16/12: Thêm 15.270 ca Covid-19, Tây Ninh bổ sung thêm 18.792 F0

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Cà Mau (1.339), TP. HCM (1.175), Tây Ninh (932), Bình Phước (880), Đồng Tháp (795), Bến Tre (760), Cần Thơ (728), Khánh Hòa (598), Vĩnh Long (597), Bạc Liêu (516), Đồng Nai (479), Hà Nội (423), Trà Vinh (421), An Giang (387), Bình Định (338), Sóc Trăng (334), Tiền Giang, Hải Phòng mỗi nơi 330 ca, Hậu Giang (313).

Bình Dương (275), Kiên Giang (267), Bà Rịa - Vũng Tàu (260), Thừa Thiên Huế (253), Bắc Ninh (252), Đà Nẵng (212), Lâm Đồng (181), Quảng Ngãi (179), Thanh Hóa (157), Đắk Lắk (152), Bình Thuận (150), Gia Lai (128), Quảng Ninh (117), Quảng Nam (106), Lạng Sơn (95), Nghệ An (83), Phú Yên (75).

Hà Giang (69), Long An (65), Thái Bình (52), Ninh Thuận, Quảng Bình mỗi nơi 49 ca, Hưng Yên (46), Thái Nguyên (39), Hòa Bình (34), Quảng Trị (31), Nam Định (29), Tuyên Quang, Sơn La mỗi nơi 25 ca, Đắk Nông, Phú Thọ mỗi nơi 24 ca, Vĩnh Phúc (21), Hà Nam, Bắc Giang mỗi nơi 19 ca, Hà Tĩnh (10), Lào Cai (7), Yên Bái, Kon Tum mỗi nơi 4 ca, Điện Biên, Bắc Kạn mỗi nơi 2 ca, Lai Châu (1).

Ngày 16/12, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh đăng ký bổ sung thông tin cho 18.792 ca nhiễm trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin tại Tây Ninh.

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hà Nội (-601), Bến Tre (-275), Sóc Trăng (-245). Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bình Phước (+564), Cà Mau (+267), Hải Phòng (+214).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua 15.269 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 1.493.237 ca nhiễm, đứng thứ 32/223 quốc gia và vùng lãnh thổ.

2 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Bắc Kạn, Lai Châu.

Về điều trị, trong ngày 16/12 có 1.033 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 1.064.461 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 7.852 ca. g:

Từ 17h30 ngày 15/12 đến 17h30 ngày 16/12 ghi nhận 241 ca tử vong tại TP. HCM (65), Đồng Nai (26), An Giang (20), Tây Ninh (19), Tiền Giang (15), Bình Dương (14), Cần Thơ (12), Đồng Tháp, Kiên Giang mỗi nơi 10 ca, Sóc Trăng (9), Bình Thuận (7), Vĩnh Long (6), Long An (5), Trà Vinh, Bạc Liêu mỗi nơi 4 ca, Bình Định, Bình Phước, Cà Mau mỗi nơi 3 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hà Nội mỗi nơi 2 ca, Quảng Ngãi, Khánh Hòa mỗi nơi 1 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 28.857 ca, chiếm tỷ lệ 2% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 32/234 vùng lãnh thổ.

Về xét nghiệm, trong 24 giờ qua đã thực hiện 119.549 mẫu xét nghiệm cho 142.729 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 28.355.550 mẫu cho 71.914.717 lượt người.

Về tiêm chủng, trong ngày 15/12 có 501.084 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 135.736.968 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 75.215.180 liều, tiêm mũi 2 là 59.423.563 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 của vaccine Abdala) là 1.098.225 liều.

Theo Bộ Y tế, tính đến ngày 15/12/2021, thế giới ghi nhận gần 272 triệu ca mắc Covid-19, trên 5,3 triệu trường hợp tử vong. Về biến chủng Omicron, đã xuất hiện ở 4 châu lục và ít nhất 77 quốc gia và vùng lãnh thổ đã xác nhận các trường hợp biến chủng Omicron.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đánh giá Omicron là chủng đáng quan ngại do làm tăng nguy cơ tái nhiễm, có thể né tránh miễn dịch, khả năng lây lan nhanh hơn 3,2 lần so với chủng Delta. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cho thấy biến chủng Omicron làm giảm hiệu quả của vaccine phòng Covid-19 cũng như chưa có bằng chứng tăng tỷ lệ nặng và tử vong.

Tại Việt Nam, đợt dịch thứ 4 đến ngày 15/12/2021, cả nước đã ghi nhận trên 1,4 triệu ca mắc, hơn 1 triệu người đã khỏi bệnh (72,8%), 28.500 ca tử vong. Đến nay, tình hình dịch cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, số ca mắc cộng đồng và tử vong tiếp tục có xu hướng gia tăng nhanh ở nhiều địa phương.

Đến ngày 14/12/2021, Việt Nam đã tiếp nhận gần 169 triệu liều vaccine phòng Covid-19, trong đó mua từ Ngân sách nhà nước hơn 80 triệu liều, từ các nguồn viện trợ/tài trợ: hơn 88 triệu liều.

Từ đầu tháng 9/2021 đến tháng 12/2021, tốc độ tiêm chủng tại các địa phương tăng đáng kể (trung bình 1 ngày tiêm được từ 1-1,5 triệu liều vaccine và tốc độ tiêm vaccine của Việt Nam trong tháng 11/2021 đứng thứ 3 trên thế giới chỉ sau Trung Quốc và Ấn Độ).

Về độ bao phủ vaccine, đến 14/12/2021, độ bao phủ vaccine đã tăng đáng kể. Cụ thể, tỷ lệ bao phủ ít nhất 1 liều vaccine cho dân số từ 18 tuổi trở lên là 96,8%, tăng 3,9 lần so với tỷ lệ đến hết tháng 8/2021, tỷ lệ tiêm đủ 2 liều vaccine cho dân số từ 18 tuổi trở lên là 80,3%, tăng 21,1 lần so với tỷ lệ đến hết tháng 8/2021.

Tỷ lệ bao phủ ít nhất 1 liều vaccine của Việt Nam/dân số xếp thứ 4 trong khu vực (sau Singapore và Campuchia, Brunei). Mục tiêu của Tổ chức Y tế thế giới, 40% dân số của các quốc gia được tiêm đủ liều vaccine đến cuối năm 2021 và 70% dân số của các quốc gia được tiêm đủ liều vaccine đến giữa năm 2022.

Đến nay, Việt Nam đã đạt trên 60% dân số được tiêm đủ liều vaccine, vượt 20% so với mục tiêu của Tổ chức Y tế thế giới trong năm 2021.