Ngày 2/10: Thêm 5.490 ca nhiễm Covid-19, 164 ca tử vong

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh gồm: TP. Hồ Chí Minh (2.723), Bình Dương (1.517), Đồng Nai (509), An Giang (139), Long An (107), Kiên Giang (77), Đắk Lắk (59), Bình Thuận (47), Hà Nam (42), Khánh Hòa (36), Tiền Giang (36), Cần Thơ (23), Tây Ninh (20), Ninh Thuận (16), Quảng Bình (15), Hà Nội (14), Quảng Trị (13), Quảng Ngãi (12), Nghệ An (10), Đắk Nông (7).

Bắc Giang (6), Đồng Tháp (6), Hậu Giang (5), Phú Thọ (5), Bình Định (5), Vĩnh Long (4), Cà Mau (3), Bạc Liêu (3), Bà Rịa - Vũng Tàu (3), Phú Yên (2), Nam Định (2), Bình Phước (2), Quảng Ninh (2), Hưng Yên (1), Trà Vinh (1), Đà Nẵng (1), Hải Dương (1), Lâm Đồng (1), Gia Lai (1), Ninh Bình (1).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: TP. Hồ Chí Minh (-947), Bình Dương (-270), Đồng Nai (-226). Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Đắk Lắk (59), An Giang (23), Khánh Hòa (21). Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua là 8.065 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 803.202 ca nhiễm, đứng thứ 43/223 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 155/223 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 8.160 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 798.626 ca, trong đó có 659.759 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 12/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Phòng, Ninh Bình, Thái Bình, Lạng Sơn.

Có 07 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Phú Thọ, Bắc Ninh, Nam Định. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (395.052), Bình Dương (214.360), Đồng Nai (49.839), Long An (32.682), Tiền Giang (14.107).

Trong ngày ghi nhận 164 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (123), Bình Dương (24), Đồng Nai (5), Long An (5), Kiên Giang (2), Quảng Ngãi (1), Tiền Giang (1), An Giang (1), Bình Thuận (1), Cần Thơ (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua là 165 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 19.601 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca nhiễm.

Về tiêm chủng vaccine phòng Covid-19, trong ngày 01/10 có 760.643 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 43.658.818 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 33.532.395 liều, tiêm mũi 2 là 10.126.423 liều.

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường công tác xét nghiệm SARS-CoV-2, trong đó: tăng cường truyền thông, tiếp tục nâng cao ý thức người dân về các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, hướng dẫn người dân chủ động, tự giác chấp hành các biện pháp phòng chống dịch.

Chỉ đạo, triển khai việc lấy mẫu xét nghiệm tại các khu vực nguy cơ rất cao, nguy cơ cao theo hướng dẫn tại Công điện số 1409/CĐ-BYT ngày 15/9/2021, ưu tiên sử dụng xét nghiệm test kháng nguyên nhanh.

Tại khu vực nguy cơ thực hiện xét nghiệm định kỳ 5-7 ngày/1 lần. Tại vùng bình thường mới thực hiện xét nghiệm khi cơ quan, đơn vị, người dân có nhu cầu hoặc theo đánh giá nguy cơ của cơ quan y tế. Khuyến khích cơ quan, đơn vị, người dân thực hiện tự lấy mẫu và xét nghiệm test kháng nguyên nhanh (Công văn số 8259/BYT-DP ngày 01/10/2021 của Bộ Y tế).

Tại TP. Hà Nội, trong 03 ngày gần đây, Bệnh viện Việt Đức đã lấy hơn 7.000 mẫu xét nghiệm, hiện còn khoảng 700 mẫu xét nghiệm chưa có kết quả.

Ngành Y tế TP. Hà Nội đề nghị các quận, huyện rà soát, lập danh sách những người từng đến, làm việc khám chữa bệnh, chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện Việt Đức trong nửa tháng qua. Những người từng đến tầng 7 và 8 tòa D ở bệnh viện hoặc có tiếp xúc với bệnh nhân dương tính được xử trí như F1.