Ngày 24/9: Ghi nhận 8.537 ca nhiễm Covid-19, 203 ca tử vong

Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh là: TP. Hồ Chí Minh (3.786), Bình Dương (2.978), Đồng Nai (803), Kiên Giang (203), Long An (194), Tiền Giang (112), An Giang (90), Cần Thơ (57), Tây Ninh (53), Đồng Tháp (40), Đắk Lắk (33), Bình Thuận (24), Khánh Hòa (19), Bình Định (18), Ninh Thuận (16), Hà Nam (15), Bà Rịa - Vũng Tàu (13).

Vĩnh Long (11), Quảng Bình (9), Phú Yên (9), Quảng Ngãi (7), Hà Nội (5), Cà Mau (6), Đắk Nông (4), Đà Nẵng (4), Thừa Thiên Huế (4), Quảng Trị (4), Hậu Giang (4), Bến Tre (3), Bình Phước (2), Trà Vinh (1), Nghệ An (1), Thanh Hóa (1), Bạc Liêu (1).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: TP. Hồ Chí Minh (-1.266), Tây Ninh (-33), Đắk Nông (-29). Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Bình Dương (214), Tiền Giang (45), Đồng Nai (43). Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 07 ngày qua là 9.894 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 736.972 ca nhiễm, đứng thứ 46/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 155/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 7.489 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 732.492 ca, trong đó có 500.680 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 16/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Giang, Thái Bình, Lạng Sơn.

Có 05 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Tĩnh, Kon Tum, Hải Dương. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP. Hồ Chí Minh (362.493), Bình Dương (193.235), Đồng Nai (43.925), Long An (31.425), Tiền Giang (13.643).

Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên cdc. kcb. vn ghi nhận 203 ca tử vong. Cụ thể, tại TP. Hồ Chí Minh (140), Bình Dương (30), Đồng Nai (15), Long An (7), Cần Thơ (3), An Giang (2), Trà Vinh (1), Đà Nẵng (1), Kiên Giang (1), Bến Tre (1), Bạc Liêu (1), Thanh Hóa (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua là 226 ca. Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 18.220 ca.

Trong ngày 23/9 có 593.903 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 36.793.910 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 29.534.498 liều, tiêm mũi 2 là 7.259.412 liều.

Tại Hà Nam, trong ngày ghi nhận thêm 15 ca mắc Covid-19 được ghi nhận tại một số địa phương như huyện Kim Bảng, huyện Thanh Liêm và TP Phủ Lý.

Trong đó, có ca nhiễm tại Trường THCS Trần Quốc Toản, công nhân Công ty TNHH Espoir Việt Nam (Khu Công nghiệp Châu Sơn), học viên Trường Trung cấp kỹ thuật mật mã (Bộ Tổng Tham mưu). Trong số các F1 đi cách ly tập trung có trên 500 người là học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thành phố Phủ Lý.

Từ ngày 20/9 đến nay, dịch đã lây lan trong 3 trường tiểu học và THCS của TP. Phủ Lý có F0 là giáo viên và học sinh. Đêm ngày 23/9, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành quyết định thu hẹp phạm vi áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn TP. Phủ Lý xuống còn 12 xã, phường từ 0 giờ ngày 24/9.