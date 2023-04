Nguy cơ xuất hiện các bệnh truyền nhiễm mới luôn tiềm ẩn

Nhiều bệnh truyền nhiễm trong nước có diễn biến phức tạp, gia tăng số ca mắc, cùng với đó, nguy cơ xuất hiện bệnh mới luôn tiềm ẩn.

NHIỀU BỆNH TRUYỀN CÓ SỐ CA MẮC TĂNG CAO

Thông tin về tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trong nước, Bộ Y tế cho biết, đối với Covid-19, trong tháng 3/2023 cả nước ghi nhận ghi nhận 384 ca (giảm 8,6% so với tháng 2); tuy nhiên hiện số ca mắc Covid-19 có xu hướng gia tăng từ đầu tháng 4 đến nay.

Cụ thể, trong 7 ngày qua (từ ngày 6/4 đến ngày 12/4), cả nước ghi nhận 849 ca mắc mới, trung bình có 120 ca mắc mới mỗi ngày, tăng 4,2 lần so với bảy ngày trước đó. Trong đó, nhóm tuổi từ 50 trở lên ghi nhận 262 ca (chiếm 30,9% số ca mắc mới). Riêng ngày 14/4, ghi nhận 780 ca mắc mới. Đây cũng là ngày có số ca mắc cao nhất trong 4 tháng qua. Tích lũy từ đầu dịch đến nay, cả nước ghi nhận 11,5 triệu ca nhiễm, trong đó có 43.186 ca tử vong.

Về dịch bệnh sốt xuất huyết, theo số liệu báo cáo của Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), năm 2022, cả nước ghi nhận 371.000 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, có 144 ca tử vong. Số mắc tăng hơn 5 lần, số ca tử vong tăng 5,3 lần so với năm 2021. Từ đầu năm 2023, cả nước đã ghi nhận được 25.490 ca mắc sốt xuất huyết (tăng 2 lần so với cùng kỳ năm trước), trong đó có ba ca tử vong. Các địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết cao là: TP.HCM, Bình Thuận, An Giang, Đồng Nai, Đà Nẵng, Khánh Hoà.

Bệnh tay, chân, miệng ghi nhận hơn 66.000 trường hợp mắc, có ba ca tử vong (số mắc tăng 1,7 lần, số ca tử vong giảm tám ca). Bệnh dại, ghi nhận 70 ca tử vong, tăng bốn ca so với năm 2021.

Các dịch bệnh truyền nhiễm khác ổn định, không ghi nhận các ổ dịch lớn; các dịch bệnh lưu hành, các bệnh có vaccine dự phòng trong nước như cúm, sởi... cơ bản được kiểm soát.

Theo Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng Nguyễn Lương Tâm, nguyên nhân tình hình dịch bệnh truyền nhiễm ở nước ta gia tăng thời gian qua là do tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, thiên tai, đô thị hoá; tình trạng chủ quan, lơ là, thiếu chủ động, quyết liệt xảy ra tại một số nơi, một số thời điểm; sự vào cuộc của các cấp, các ngành chưa đồng bộ, nhất quán.

Bên cạnh đó, còn hạn chế đầu tư, huy động nguồn lực xã hội dẫn đến hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở chưa theo kịp sự phát triển của xã hội, nhu cầu của người dân; tỷ lệ tiêm chủng một số nơi còn thấp, nhất là vùng sâu, vùng xa, khu vực dân tộc thiếu số sinh sống; tiêm vaccine phòng Covid-19 chưa đạt mong muốn…

NGUY CƠ TIỀM ẨN CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM MỚI XÂM NHẬP

Nhận định về tình hình dịch bệnh năm 2023, Phó Cục trưởng Nguyễn Lương Tâm cho biết thêm, dịch Covid-19 hiện vẫn là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát với các biến thể mới; các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, mới nổi tiếp tục xuất hiện và lây lan.

Nguy cơ xâm nhập, lây lan của các tác nhân gây bệnh luôn tiềm ẩn; một số bệnh lưu hành như tay chân miệng, sốt xuất huyết..., bệnh truyền nhiễm dự phòng bằng vaccine cũng có nguy cơ gia tăng số mắc; tỷ lệ tiêm chủng mở rộng chưa đạt như mong muốn; số chưa tiêm chủng cao, khả năng miễn dịch giảm.

Các giải pháp được Bộ Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các địa phương sẽ triển khai để phòng, chống dịch bệnh thời gian tới như: Triển khai công tác thu dung, điều trị bệnh truyền nhiễm tại các cơ sở khám, chữa bệnh; xác định nhu cầu, lập kế hoạch cung ứng vaccine tiêm chủng mở rộng; truyền thông phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, tiêm chủng vaccine; các biện pháp kiểm soát Covid-19 trong tình hình mới; kiểm soát nhiễm khuẩn, nhất là không để lây chéo trong các cơ sở y tế…

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Liên Hương chúng ta vẫn nhấn mạnh cần cảnh giác để có biện pháp đáp ứng kịp thời với Covid-19. Ảnh - Phương Thảo.

Tại hội nghị phòng chống dịch bệnh năm 2023 hôm 14/4, PGS.TS Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế cũng đánh giá, về cơ bản dịch, các dịch bệnh đã được kiểm soát, song nếu kiểm soát dịch tốt hơn thì tỷ lệ mắc các dịch bệnh sẽ giảm hơn.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương cũng nhấn mạnh thêm: Bộ Y tế đã xây dựng và ban hành kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm 2023, đề nghị các địa phương nhanh chóng xây dựng, tham mưu, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố xây dựng và triển khai kế hoạch công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là dịch Covid-19 để sớm có phê duyệt kinh phí cho công tác phòng chống dịch.

Đồng thời, chủ động tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm và chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh; phối hợp với các đơn vị của Bộ Y tế trong giám sát, phòng chống, chẩn đoán điều trị bệnh truyền nhiễm.

Riêng đối với dịch Covid-19, Thứ trưởng Nguyễn Thị Liên Hương cho biết, thời gian gần đây, ca Covid-19 có dấu hiệu tăng, tỷ lệ chuyển nặng tăng hơn so tháng trước 5 ca, nhưng không có tử vong. Dù vậy, chúng ta vẫn cần cảnh giác để có biện pháp đáp ứng kịp thời với Covid-19, cùng đó tập trung phòng chống các dịch bệnh sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác như cúm (giai đoạn chuyển mùa thuận lợi cho virus phát triển).

Về việc mua và xin tài trợ vaccine Covid-19 cũng như các vaccine của tiêm chủng mở rộng, Thứ trưởng khẳng định, đơn vị chuyên môn của Bộ Y tế căn cứ vào nhu cầu đề xuất của địa phương gửi về. Thế nhưng có những thời điểm đơn vị chuyên môn đưa vaccine Covid-19 về tận cơ sở mà vẫn không có người nhận.

Do đó, Thứ trưởng đề nghị các địa phương đề xuất bao nhiêu vaccine thì nhận đúng như thế. Cùng đó, một số tỉnh, thành tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ từ 12 - dưới 18 tuổi, trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi thấp cần cố gắng để đạt tỷ lệ đề ra.