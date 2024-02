Nhà đầu tư lãi bao nhiêu nếu đầu tư cổ phiếu Nvidia 10 năm trước?

Trong bối cảnh “cơn sốt” trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn cầu chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, các nhà đầu tư đặc biệt quan tâm tới kết quả kinh doanh quý của Nvidia – công ty đi đầu về con chip AI.

Theo kết quả kinh doanh được công bố sau khi kết thúc phiên giao dịch chứng khoán ngày 21/2, cả lợi nhuận và doanh thu của công ty Mỹ đều vượt dự báo của các nhà phân tích.

Nvidia được biết đến là công ty hàng đầu sản xuất chip máy tính siêu mạnh sử dụng cho các công cụ AI như ChatGPT của OpenAI hay Copilot của Microsoft. Nhu cầu lớn đối với loại chip này đã đưa Nvidia vào “câu lạc bộ” công ty có vốn hóa nghìn tỷ USD trong năm 2023.

Theo giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 21/2, vốn hóa của Nvidia là 1,667 nghìn tỷ USD, đứng sau Alphabet, công ty mẹ của Google với 1,779 nghìn tỷ USD. Nvidia cũng đứng sau hai “đại gia” công nghệ Microsoft và Apple với vốn hóa lần lượt là 2,988 nghìn tỷ USD và 2,819 nghìn tỷ USD.

Từ đầu năm nay, cổ phiếu Nvidia vẫn tiếp nối đà tăng giá từ năm trước. Dù giảm gần 3% trong phiên giao dịch ngày 21/2, giá cổ phiếu này vẫn tăng gần 40% so với hồi đầu năm. 12 tháng qua, mã này tăng hơn 225%.

Theo tính toán của hãng tin CNBC, nếu nhà đầu tư mua 1.000 USD cổ phiếu Nvidia một năm trước, số tiền này tăng lên thành 3.248 USD theo giá đóng cửa ngày 21/2. Còn nếu nhà đầu tư mua cổ phiếu này 5 năm trước, số tiền đầu tư 1.000 USD sẽ tăng lên thành 17.542 USD.

Trong khi đó, những nhà đầu tư mua cổ phiếu này từ 10 năm trước được hưởng mức lợi nhuận lên tới 22.340%, khi khoản đầu tư 1.000 USD sẽ tăng lên thành 148.226 USD.

Để so sánh, chỉ số S&P 500 tăng gần 25% so với 12 tháng trước. So với cùng thời điểm năm 2015 và 2019, chỉ số này tăng lần lượt 170% và 79%.

Trở lại với Nvidia, CEO Jensen Huang đã cố gắng xoa dịu nỗi lo về việc công ty có thể không duy trì được tốc độ tăng trưởng cho cả năm nay và sau đó.

"Về cơ bản, các điều kiện hiện tại vô cùng tốt để chúng tôi tiếp tục tăng trưởng trong năm 2025 và sau đó nữa", ông Huang nói với các nhà phân tích trong một cuộc họp qua điện thoại ngày 21/2. "Nhu cầu con chip AI của chúng tôi vẫn ở mức cao nhờ làn sóng AI tạo sinh và sự dịch chuyển của toàn ngành từ bộ vi xử lý trung tâm sang con chip tăng tốc do Nvidia sản xuất".

Trong quý 4/2023, Nvidia ghi nhận lợi nhuận ròng 12,29 tỷ USD, tương đương 4,93 USD/cổ phiếu, tăng 769% so với mức 1,41 tỷ USD - tức 57 cent/cổ phiếu - của cùng kỳ năm trước.

“Nhu cầu cao đối với con chip của Nvidia được thúc đẩy bởi các phần mềm doanh nghiệp, ứng dụng internet tiêu dùng, cũng như nhiều ngành công nghiệp khác bao gồm ô tô, dịch vụ tài chính và y tế", công ty công nghệ Mỹ cho biết trong báo cáo gửi nhà đầu tư.