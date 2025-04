Nhật Bản cảnh báo siêu động đất có thể gây thiệt hại gần 2 nghìn tỷ USD

Trong báo cáo công bố ngày 31/3/2025, Chính phủ Nhật đưa ra cảnh báo về siêu động đất lên tới 9 độ richter ở vùng rãnh Nankai - khu vực rìa vùng đáy đại dương dọc bờ biển Thái Bình Dương nước này.

Theo đó, ước tính trận siêu động đất này có thể khiến gần 300.000 người thiệt mạng và gây thiệt hại kinh tế tới hơn 270 nghìn tỷ yên (tương đương 1,81 nghìn tỷ USD).

Thiệt hại về kinh tế này tương đương gần một nửa tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2024 của Nhật và tăng đáng kể so với dự báo 214,2 nghìn tỷ yên trước đó. Ước tính mới được điều chỉnh theo lạm phát cũng như dữ liệu địa hình và mặt đất mới với vùng bị ảnh hưởng lớn hơn.

Theo nhóm công tác quản lý thảm họa của Chính phủ Nhật, nguy cơ xảy ra một trận siêu động đất mạnh từ 8-9 độ richter ở rãnh Nankai trong thời gian tới là 80%. Trong kịch bản xấu nhất là động đất mạnh 9 độ ở khu vực này, 31 trên 47 tỉnh thành của Nhật sẽ hứng chịu rung chấn cấp 6 trong thang địa chấn 7 cấp và sóng thần cao ít nhất 3 mét. Theo đó, nhà chức trách có thể phải sơ tán 1,23 triệu dân, tương đương 1% tổng dân số.

Chính phủ Nhật dự báo khoảng 298.000 người có thể thiệt mạng nếu siêu động đất này xảy ra vào đêm muộn mùa đông. Trong đó, 215.000 người thiệt mạng do sóng thần, 73.000 người chết do sập nhà và 9.000 người chết do hỏa hoạn. Các tỉnh có nguy cơ chịu thương vong cao nhất là Shizuoka, Miyazaki và Mie.

Chính phủ cũng cảnh báo sẽ có thêm 26.000-52.000 người chết sau động đất do các vấn đề sức khỏe hậu thảm họa.

Rãnh Nankai nằm ở ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương phía Tây Nam Nhật Bản và kéo dài khoảng 900 km. Đây là nơi Mảng Á-Âu tiếp xúc với Mảng biển Philippines. Trong 1.400 năm qua, động đất ở vùng rãnh này xảy ra theo chu kỳ 100-150 năm một lần, với lần gần nhất là động đất 8,1 độ vào năm 1946.

Từ năm 2017, Chính phủ Nhật Bản đã thiết lập cơ chế cảnh báo về siêu động đất tiềm tàng ở rãnh Nankai để tìm biện pháp giảm thiểu thiệt hại. Tháng 8/2024, sau trận động đất 7,1 độ ở khu vực Tây Nam, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) đưa ra cảnh báo nguy cơ siêu động đất rãnh Nankai cao hơn bình thường.

Ngày 11/3/2011, Nhật Bản hứng chịu trận động đất mạnh 9,1 độ richter, một trong những trận động đất mạnh nhất lịch sử loài người và gây sóng thần cao đến 40m, khởi phát ngoài khơi hòn đảo Honshu ở phía Đông Bắc nước này. Thảm họa kép đã khiến hơn 15.000 người thiệt mạng.

Siêu động đất sóng thần này cũng gây sự cố tan chảy thanh nhiên liệu tại ba lò phản ứng của một nhà máy điện hạt nhân gần tâm chấn, gây lo ngại về nguy cơ nhiễm phóng xạ.

Cảnh báo siêu động đất mới nhất của Chính phủ Nhật được đưa ra trong bối cảnh Myanmar vừa hứng chịu trận động đất mạnh 7,7 độ richter, khiến hơn 2.000 người thiệt mạng - theo hãng tin AFP.