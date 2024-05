Nhu cầu sử dụng điện tiếp tục tăng cao

Thông tin về tình hình cung ứng điện tháng 4/2024, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết công suất cực đại và sản lượng điện tiêu thụ điện ngày trên quy mô toàn quốc đã tăng cao với những con số đạt kỷ lục mới với công suất cực đại lên tới 47.670 MW (ngày 27/4/2024) và sản lượng tiêu thụ ngày cao nhất đạt 993 triệu kWh (ngày 26/4/2024).

EVN đã điều hành linh hoạt các nguồn điện, trong đó huy động tối đa các nhà máy nhiệt điện than, khí, kết hợp tăng cường truyền tải tối đa từ miền Trung ra miền Bắc và huy động các nhà máy thủy điện phù hợp theo tình thuỷ văn, nước về các hồ nhằm giữ nước để đảm bảo cung cấp điện đến cuối mùa khô 2024.

Theo đó, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống trong tháng 4 đạt 26,82 tỷ kWh, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 2023; lũy kế 4 tháng năm 2024 đạt 96,16 tỷ kWh, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Nhiệt điện than vẫn chiếm sản lượng và tỷ trọng cao nhất trong hệ thống điện.

Về công tác đầu tư xây dựng, trong 4 tháng đầu năm 2024, EVN và các đơn vị đã khởi công 34 công trình và hoàn thành đóng điện, đưa vào vận hành 36 công trình lưới điện từ 110 kV đến 500 kV, trong đó đã hoàn thành trong tháng 4 một số dự án quan trọng như: Trạm biến áp 220kV Phố Cao và đấu nối, máy biến áp 220kV thứ 2 trạm biến áp Thái Thụy...

Ngoài ra, để chủ động chuẩn bị nhiều giải pháp cho việc cung cấp điện năm 2024, EVN đã cập nhật tính toán Kế hoạch cung ứng điện và vận hành hệ thống điện năm 2024 và Kế hoạch cung ứng điện các tháng cao điểm mùa khô (các tháng 4,5,6,7) của năm 2024 và đã được Bộ Công Thương phê duyệt điều chỉnh...

Dự báo trong tháng 5/2024, nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 1,5 - 2,50C. Do đó, nhu cầu điện sẽ tiếp tục tăng cao với sản lượng tiêu thụ điện bình quân ngày toàn hệ thống dự kiến ở mức 913,6 triệu kWh/ngày, tăng 12,24% so với cùng kỳ, công suất cực đại có thể lên tới 49.000MW, riêng miền Bắc có thể lên đến 24.500MW.

Để chủ động trong việc đảm bảo cung ứng điện cho hệ thống điện Quốc gia, đặc biệt tại khu vực miền Bắc trong các tháng cao điểm mùa khô năm 2024, EVN đã chỉ đạo tất cả các đơn vị thực hiện nghiêm Công điện 38/CĐ-TTg ngày 15/4/2024 và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương với mục tiêu đảm bảo vận hành hệ thống điện ổn định, an toàn, tin cậy.

Trong đó, tiếp tục huy động hợp lý các nguồn điện, các nhà máy thủy điện vận hành linh hoạt theo nước về với mục tiêu giữ nước để đảm bảo cung ứng điện đến cuối mùa khô. Theo dõi sát sao diễn biến khí tượng, thủy văn, tình hình nhiên liệu, khả dụng tổ máy và tăng trưởng phụ tải để kịp thời cập nhật điều chỉnh phương thức vận hành phù hợp.

Các Tổng Công ty Điện lực/Công ty Điện lực nắm bắt hàng tuần tình hình sản xuất kinh doanh, sẵn sàng các kịch bản cung ứng điện, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 20 về việc tuyên truyền và thực hiện tiết kiệm điện.

Các các Tổng Công ty Phát điện và các nhà máy điện tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), Tổng công ty Than Đông Bắc và Chủ đầu tư các nguồn điện khác để đảm bảo cung ứng đủ nhiên liệu cho sản xuất điện theo nhu cầu hệ thống.

Đảm bảo cung ứng đủ nhiên liệu cho sản xuất điện.

Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, các Tổng Công ty Điện lực chủ động phát hiện, khắc phục, ngăn ngừa sự cố lưới điện, nâng cao độ tin cậy và giảm tổn thất điện năng; tăng cường giám sát và tuân thủ kỷ luật vận hành.

Về đầu tư xây dựng, trong tháng 5/2024, EVN tiếp tục đôn đốc các đơn vị tập trung lực lượng tại các công trường, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án nguồn và lưới điện trọng điểm.

Trong đó, đối với dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng, tiếp nhận, lắp đặt thiết bị cơ điện, cơ khí thủy công đồng bộ với tiến độ xây lắp nhà máy, đảm bảo mục tiêu phát điện năm 2024; Dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I, Hoàn thiện thiết kế kỹ thuật đợt 3 theo ý kiến thẩm định để trình Bộ Công Thương; Hoàn thiện các thủ tục thu xếp vốn cho dự án Thủy điện Trị An mở rộng, dự án Thủy điện tích năng Bác Ái để sớm khởi công công trình.

Đồng thời tập trung mọi nguồn lực để thi công đường dây 500 kV mạch 3 (từ Quảng Trạch đến Phố Nối), tiếp tục làm việc với các địa phương về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để bàn giao các khoảng néo còn lại.

Khẩn trương hoàn thành các công trình lưới điện để tăng cường nhập khẩu điện từ Lào như: Phấn đấu hoàn thành đóng điện dự án đường dây 220kV Nậm Sum - Nông Cống; đóng điện giai đoạn 1 trạm cắt 220kV Đăk Ooc...