Nhựa Hà Nội đón cơ hội tham gia chuỗi giá trị toàn cầu

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp lớn trên thế giới có xu hướng tập trung vào nghiên cứu, phát triển sản phẩm và phân chia hoạt động sản xuất thông qua việc hợp tác với các công ty sản xuất linh kiện gốc (OEM) ở nhiều quốc gia khác nhau để có thể tận dụng được lợi thế từ mỗi quốc gia đó, như chi phí lao động thấp, nguồn cung ứng tốt hoặc kiến thức chuyên môn đặc biệt.

Nắm bắt xu hướng của thị trường, Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội - thành viên thuộc Tập đoàn An Phát Holdings đặt mục tiêu đẩy mạnh đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) với quy mô lớn, công nghệ hiện đại, tham gia chuỗi cung ứng linh kiện OEM, mang đến giải pháp và hiệu quả tối ưu cho các doanh nghiệp FDI và đẩy mạnh xuất khẩu; trở thành đối tác OEM đáng tin cậy của nhiều tập đoàn lớn trên thế giới.

TẬN DỤNG LỢI THẾ, THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC CUNG ỨNG LINH KIỆN

Để trở thành là một đối tác OEM đáng tin cậy, Nhựa Hà Nội đã không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng được yêu cầu của các đối tác OEM và thị trường xuất khẩu.

Với hơn 50 năm kinh nghiệm, Nhựa Hà Nội hiện sở hữu dây chuyền sản xuất hiện đại, chế tạo được hàng trăm chủng loại sản phẩm nhựa công nghệ cao, cung cấp cho các ngành công nghiệp và thị trường hàng dân dụng, đáp ứng nhu cầu trong nước thay thế hàng nhập khẩu. Nhờ hệ thống máy móc, trang thiết bị tiên tiến mà quy trình đánh giá và quản lý chất lượng sản phẩm ngày càng trở nên đơn giản. Vì vậy, chất lượng của sản phẩm được kiểm soát ngay từ những khâu sản xuất đầu tiên.

Các sản phẩm chủ lực của Nhựa Hà Nội là linh kiện ô tô xe máy, linh kiện điện - điện tử, sản phẩm phụ trợ công nghiệp khác. Các sản phẩm được sản xuất trên hệ thống máy móc, thiết bị tự động, công nghệ tiên tiến bằng các loại vật tư chuẩn nhập khẩu và quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001-2015 đạt chất lượng cao theo tiêu chuẩn của Nhật Bản JIS 10K.

Sự đầu tư vào hoạt động nghiên cứu và phát triển để nâng cao khả năng sáng tạo và công nghệ sản xuất hiện đại đã giúp Nhựa Hà Nội tạo ra các sản phẩm linh kiện OEM tiên tiến, có sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Nhựa Hà Nội đẩy mạnh cung ứng linh kiện OEM cho các doanh nghiệp FDI.

XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI XUẤT KHẨU, THAM GIA SÂU VÀO CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU

Với lợi thế nằm trong hệ sinh thái của tập đoàn An Phát Holdings, Nhựa Hà Nội có rất nhiều cơ hội để khai thác tiềm năng của thị trường nội địa và đẩy mạnh xuất khẩu, từ đó tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Sở hữu hệ thống máy móc, trang thiết bị hoàn chỉnh, Nhựa Hà Nội được đánh giá là công ty sản xuất nhựa tiên tiến, hiện đại hàng đầu Việt Nam, là đầu tàu miền Bắc về công nghệ sản xuất các loại sản phẩm nhựa kỹ thuật công nghiệp đạt chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế. Với bề dày kinh nghiệm, Nhựa Hà Nội hiện là đối tác của nhiều doanh nghiệp lớn, đồng thời là nhà cung ứng linh kiện cho nhiều thương hiệu uy tín như Honda, Toyota, Piaggio, Daikin, Canon, LG, Panasonic, Housetec, Shoden…

Bên cạnh ứng dụng công nghệ, Nhựa Hà Nội còn tiến hành số hóa quy trình sản xuất từ công đoạn sản xuất đến xuất hàng, giúp chuẩn hóa dữ liệu sản xuất, nâng cao năng suất sản xuất và hiệu quả quản lý điều hành tại nhà máy.

Nhựa Hà Nội đạt giải Toàn diện (Best performance) của Toyota Boshoku.

Minh chứng cho những nỗ lực này, mới đây, tại Hội nghị nhà cung cấp thường niên 2023 của Toyota Boshoku, Nhựa Hà Nội đã vinh dự là nhà cung cấp duy nhất nhận giải Toàn diện (Best performance) do Toyota Boshoku Việt Nam và Toyota Boshoku Châu Á trao tặng.

Theo đánh giá của Toyota Boshoku, năm 2022 Nhựa Hà Nội đã đạt đủ 4 tiêu chí ‘S, Q, C, D’ - An toàn, Chất lượng, Giá cả, Giao hàng để xuất sắc giành được giải Best Performance 2022. Nhựa Hà Nội bắt đầu triển khai dự án khuôn và cung cấp linh kiện cho Toyota Boshoku từ năm 2019 và đây là năm đầu tiên Nhựa Hà Nội nhận được giải cho cả 4 tiêu chí này.

“Để thâm nhập chuỗi cung ứng toàn cầu, Nhựa Hà Nội đang thực hiện mục tiêu kép, vừa là nhà cung cấp linh kiện OEM cho các doanh nghiệp FDI và trong nước, vừa đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường chủ chốt. Chúng tôi cam kết tạo ra những sản phẩm nhựa có hàm lượng kỹ thuật cao, không ngừng cải tiến, có khả năng cạnh tranh trên thị trường khu vực và quốc tế, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe của các hãng và Tập đoàn lớn trên thế giới,” ông Bùi Thanh Nam - Tổng giám đốc Nhựa Hà Nội chia sẻ.

Với chiến lược đẩy mạnh cung ứng linh kiện theo hình thức OEM và hoạt động xuất khẩu, Nhựa Hà Nội đang tạo ra sự chuyển mình tích cực cho ngành công nghiệp hỗ trợ, gia tăng giá trị sản xuất trong nước, khẳng định chất lượng sản phẩm linh kiện phụ tùng Việt Nam trên thị trường thế giới.