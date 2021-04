NLG bán xong 10 triệu cổ phiếu quỹ, giá bình quân 34.445 đồng

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (mã NLG-HOSE) công bố báo cáo kết quả giao dịch bán cổ phiếu quỹ.

Theo đó, NLG đã bán xong 10 triệu cổ phiếu quỹ, từ ngày 09/03/2021 đến ngày 24/03/2021 với giá bán bình quân đạt 34.445 đồng/cổ phiếu với mục đích là để bổ sung vốn lưu động và mở rộng quỹ đất.

Trước đó, NLG đã mua số cổ phiếu quỹ này từ ngày 27/5/2019 đến ngày 16/6/2019 với giá 29.628 đồng/cổ phiếu.

Kết thúc năm 2020, NLG ghi nhận doanh thu đạt 2.260 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ - trong đó, doanh thu bán đất, căn hộ, nhà phố, biệt thự giảm 63% từ 1.968 tỷ đồng xuống còn 691 tỷ và mảng cung cấp dịch vụ lại tăng tới 359% từ 132 tỷ lên 607 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 850 tỷ, giảm 13% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 31/12/2020, hàng tồn kho của NLG tăng vọt từ 4.300 tỷ đồng đầu năm lên 6.069 tỷ đồng vào cuối năm 2020 - trong đó, bất động sản dang dở gồm: Dự án Paragon Đại Phước (1.706 tỷ); Dự án Akari (2.180 tỷ); Dự án Vàm Cỏ Đông (1.051 tỷ)...

BSC dự báo doanh thu và lợi nhuận năm 2021 của NLG lần lượt ước đạt 6,557 tỷ đồng, tăng 190.2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế công ty mẹ đạt 1,178 tỷ đồng, tăng 41% so với cùng kỳ, do tổng giá trị mở bán giai đoạn 2021-2022 dự kiến ghi nhận mức kỷ lục 25,776 tỷ đồng, sẽ là đòn bẩy cho NLG đột phá trong tương lai và công ty cũng sở hữu quỹ đất sạch có quy mô lớn 681 ha, đảm bảo nguồn tăng trưởng lợi nhuận giai đoạn 2021-2025.