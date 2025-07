Nhiều vi phạm, EVG bị phạt tiền và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 330/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Everland (mã EVG-HOSE) với số tiền 667,5 triệu đồng và có áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả.

Trong đó, nặng nhất là mức phạt 175 triệu đồng do công bố thông tin sai lệch. Cụ thể: công ty công bố thông tin sai lệch một số chỉ tiêu tại báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2022 liên quan đến việc hạch toán và trình bày các chi phí thực hiện dự án bất động sản đang xây dựng; công bố thông tin sai lệch về Lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất các năm 2021, 2022, 2023, báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2021 đến năm 2024; công bố thông tin sai lệch về số lượng cuộc họp HĐQT tại Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022 và năm 2022;

Công bố thông tin sai lệch về giao dịch giữa người nội bộ Công ty với công ty con tại Báo cáo quản trị công ty năm 2022; Công ty công bố thông tin sai lệch về giao dịch giữa Công ty với công ty con, giữa Công ty với người có liên quan của người nội bộ tại Báo cáo quản trị công ty năm 2023; Công ty công bố thông tin sai lệch về giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con tại Báo cáo quản trị công ty năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024.

Tiếp theo là phạt 125 triệu đồng do vi phạm quy định về giao dịch với người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp. Cụ thể: công ty cho Công ty TNHH MTV Fonte Việt Nam (Fonte) mượn văn phòng (không tính phí) (Ông Lê Đình Tuấn - Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ EVG là Giám đốc Fonte) theo Hợp đồng số 01/HDM/EVL-FONTE ngày 26/12/2019 và Phụ lục gia hạn số 01/PL/EVL-FONTE ngày 26/12/2023; tuy nhiên, giao dịch giữa EVG và Công ty Fonte nêu trên không được ĐHĐCĐ/HĐQT chấp thuận.

- Phạt 125 triệu đồng do không công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc không thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng trong báo cáo tài chính năm được kiểm toán xác nhận.

Cụ thể: công ty không công bố báo cáo sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng (theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 319/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 28/12/2021) để thực hiện dự án được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên hoặc thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành để thực hiện dự án trong báo cáo tài chính năm được kiểm toán xác nhận.

- Phạt 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.



Cụ thể: công ty không công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của HOSE và trang thông tin điện tử (website) của Công ty về tiến độ sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 (theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 319/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 28/12/2021) để thực hiện dự án định kỳ 6 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán cho đến khi giải ngân hết số tiền thu được; không công bố thông tin trên website Công ty về Quyết định thay đổi niêm yết số 102/QĐ-SGDHCM ngày 18/02/2022 của HOSE do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và Quyết định thay đổi niêm yết số 152/QĐ-SGDHCM ngày 17/03/2022 của HOSE do chào bán cổ phiếu ra công chúng; công bố thông tin không đúng thời hạn trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và HOSE đối với các tài liệu: Giải trình kết luận soát xét ngoại trừ tại Báo cáo tài chính (báo cáo tài chính) soát xét bán niên riêng và hợp nhất năm 2023; Tài liệu bổ sung họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024).

- Phạt 85 triệu đồng do không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty không báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về tiến độ sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2021 (theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 319/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 28/12/2021) để thực hiện dự án định kỳ 6 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán cho đến khi giải ngân hết số tiền thu được.

- Phạt 65 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật. Cụ thể: công ty công bố thông tin không đầy đủ nội dung về các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT) tại các Báo cáo tình hình quản trị công ty (quản trị công ty) 6 tháng đầu năm 2022, Báo cáo quản trị công ty năm 2022, Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023 và Báo cáo quản trị công ty năm 2023; Công ty công bố thông tin không đầy đủ thông tin về người có liên quan của Công ty tại các Báo cáo quản trị công ty năm 2022, Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022, 2023, 2024 và Báo cáo quản trị công ty năm 2022, 2023; Công ty công bố thông tin không đầy đủ nội dung về giao dịch giữa Công ty với người có liên quan; giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của người nội bộ tại Báo cáo quản trị công ty năm 2022; công bố thông tin không đầy đủ nội dung tại các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022, báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023; công bố thông tin không đầy đủ nội dung tại các Báo cáo thường niên năm 2021, năm 2022 và năm 2023).

Biện pháp khắc phục hậu quả đối với công ty là buộc hủy bỏ thông tin hoặc cải chính thông tin, quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm d khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP đối với hành vi công bố thông tin sai lệch.

Đồng thời, buộc công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất hoặc công bố thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng trong báo cáo tài chính năm được kiểm toán xác nhận, quy định tại điểm c khoản 8 Điều 10 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP đối với hành vi không công bố báo cáo sử dụng vốn được kiểm toán xác nhận tại cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc không thuyết minh chi tiết việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng trong báo cáo tài chính năm được kiểm toán xác nhận.

Cùng ngày, SSC cũng ban hành Quyết định số 329/QĐ-KPHQ về việc buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với EVG là buộc thông qua Đại hội đồng cổ đông gần nhất về việc thay đổi mục đích hoặc phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định tại điểm b khoản 8 Điều 10 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do sử dụng số vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng không đúng với phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc nội dung đã báo cáo UBCKNN.

Cụ thể: Công ty sử dụng vốn từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng trong năm 2021 để góp vốn thành lập CTCP Everland An Giang ngày 25/02/2022; theo Biên bản kiểm tra và các tài liệu liên quan, số tiền góp vốn đã được Công ty giải ngân hết một lần vào công ty con ngay sau thời điểm kết thúc đợt chào bán. Do vậy, hành vi sử dụng vốn sai mục đích nêu trên đã hoàn thành và chấm dứt khi chuyển xong tiền góp vốn.