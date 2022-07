Ông Lã Giang Trung: Lạm phát Mỹ khả năng đã đạt đỉnh nhưng VN-Index giảm xuống 1.000 điểm mới đủ hấp dẫn?

Tại chương trình Chiến lược đầu tư 6 tháng cuối năm 2022 và tầm nhìn năm 2023 do VnDirect tổ chức chiều 14/7, các chuyên gia đã thảo luận về tình hình vĩ mô thế giới sau khi Mỹ công bố chỉ số CPI tăng 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái từ mức 8,8% tỏng tháng 5, cao nhất 41 năm.

LẠM PHÁT MỸ CÓ KHẢ NĂNG ĐÃ TẠO ĐỈNH

Cụ thể, bình luận về vĩ mô thế giới, theo ông Lã Giang Trung, CEO Passion Investment, khả năng cao tháng vừa rồi lạm phát của Mỹ đã đạt đỉnh hoặc cùng lắm thêm 1 tháng nữa đạt đỉnh. Tức là đâu đó vùng đỉnh của lạm phát ở quanh đây rồi. Vấn đề quan trọng ở chỗ khi lạm phát qua đỉnh rồi nó xuống đến mức bao nhiêu hay tiếp tục duy trì ở mức cao vì sau khi lạm phát đỉnh thì chứng khoán tạo đáy sau 2 tháng - 6 tháng.

"Theo tôi, chứng khoán có thể tạo đáy sau 2 tháng khi lạm phát xuống nhanh, chính sách tiền tệ quay đầu còn lạm phát đạt đỉnh mà vẫn ở mức cao chưa thể xuống ngay thì chính sách tiền tệ vẫn thắt chặt mất thời gian lâu hơn tạo đáy", ông Trung nhấn mạnh.

Cũng theo CEO Passion Investment, rủi ro suy thoái của Mỹ cao, gần như khả năng trên 90% suy thoái nhưng suy thoái nhẹ hay mạnh dẫn tới khủng hoảng nó lại là vấn đề ở chỗ việc thắt chặt tiền tệ bao lâu? Bởi thắt chặt nhiều doanh nghiệp khó khăn, thắt chặt 1 năm thì có thể thở nhưng 2 năm thì sao?

Ông Lã Giang Trung, CEO Passion Investment.

"Lạm phát hạ nhiệt nhanh thì tình hình tốt lên mà lâu thì xấu đi. Xấu đi thì sẽ khủng hoảng, tất cả yếu tố này cần theo dõi. Quan điểm của tôi về khả năng cao Mỹ rơi vào cuộc suy thoái nặng một chút, còn có đi đến việc khủng hoảng hay không ta phải đợi thêm", vị này nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, ông Đinh Quang Hinh - Trưởng bộ phận vĩ mô và chiến lược thị trường cho rằng, lạm phát Mỹ có thể đã tạo đỉnh. Bởi lạm phát 50% đến từ giá năng lượng của Mỹ chủ yếu là xăng dầu, tuy nhiên, tuần vừa qua giá xăng dầu thế giới xu hướng điều chỉnh khá mạnh.

Tại Mỹ, tháng 7 giá xăng dầu giảm 6-7% so với tháng 6, xu hướng thời gian tới vẫn giảm. Yếu tố đó khiến làm phát tháng 7 tại Mỹ có thể thấp hơn so với tháng 6. Giá hàng hóa thế giới cũng có xu hướng điều chỉnh rõ nét đến từ việc Fed mạnh tay thắt chặt tiền tệ, tâm lý đầu cơ giá hàng hóa giảm xuống.

Fed quyết liệt vậy thì kỳ vọng về lạm phát có xu hướng giảm xuống, lạm phát Mỹ có thể đạo đỉnh nhưng nhìn về mức giảm thì từ nay đến cuối năm khó giảm mạnh ngay lập tức vì có dự báo đến cuối năm nay khoảng 6,6% vẫn ở mức cao so với mức trung bình nhiều năm trở lại đây và chưa thể giảm mạnh ngay. Do đó, Fed vẫn khả năng cao tăng 200 điểm lãi suất điều hành.

Ông Hinh kỳ vọng lạm phát 2023 hạ nhiệt nhanh hơn so với năm nay do nền năm nay tương đối cao trừ khi giá dầu tăng mạnh.

Talkshow do VnDirec tổ chức chiều 14/7.

NHƯNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM CHƯA ĐỦ RẺ

Về tình hình vĩ mô trong nước, theo Đinh Quang Hinh, Việt Nam GDP có vẻ đà phục hồi chậm lại, nhất là về tiêu dùng bán lẻ, so với tháng 6 với tháng 5 tăng chậm lại cho thấy giá cả ảnh hưởng tiêu dùng người dân. 6 tháng cuối năm với kịch bản kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại sẽ gây rủi ro xuất khẩu Việt Nam cũng như sản lượng công nghiệp. Mức tăng trưởng nếu so với cùng kỳ thì tốt nhưng so với tháng với nhau thì động lực phục hồi chậm lại.

CPI tháng 6 tăng lên 3,4%, theo dự báo của khối phân tích VnDirect khả năng CPI vượt 4% vào cuối quý 3 năm nay và kéo dài đến giữa năm sau. CPI vượt 4% sẽ ảnh hưởng đến chính sách điều hành của Ngân hàng Nhà nước, có thể Ngân hàng Nhà nước nâng lãi suất điều hành vào cuối năm nay. Những điều này sẽ ảnh hưởng tới diễn biến thị trường chứng khoán trong giai đoạn cuối năm.

Về điểm số, Vn-Index có thể chưa xác nhận đáy hay chưa, tuy nhiên bóc tách nhiều cổ phiếu thì nhiều cổ phiếu đã có cơ hội khi tính từ đỉnh giảm 60-70%.

Ông Cao Minh Hoàng, chuyên gia của VnDirect cho rằng, trong kịch bản cơ bản, mốc 1.050 điểm là mức tương đối khó thủng trong quý 3. Nhưng nếu giá dầu lên thì thị trường có thể xuống sâu hơn.

Xét về mặt định giá, theo ông Lã Giang Trung, về mặt bằng chung thị trường chưa đủ rẻ, trong giai đoạn thị trường giảm cần phải dùng chỉ số P/B cho cả thị trường. "P/B vẫn cao chưa thấp, tổng thể thị trường chưa đủ hấp dẫn. Cần giảm quanh quanh 1.000 thì mới đủ hấp dẫn cho giai đoạn lãi suất tăng mạnh. Có một số cổ phiếu P/B thấp sau đó bật lên nhưng chưa chắc duy trì được song vẫn có nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận đầu tư dài hạn, cái này còn tùy khẩu vị rủi ro mỗi nhà đầu tư", ông Trung nhấn mạnh.