Ông Tập Cận Bình: "Trung Quốc không bao giờ tham vọng bá chủ"

"Dù có phát triển mạnh mẽ đến đâu, Trung Quốc sẽ không bao giờ tham vọng bá chủ, bành trướng sức ảnh hưởng, cũng như không bao giờ tham gia chạy đua vũ trang", ông Tập Cận Bình nhấn mạnh tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao.



Ông Tập Cận Bình cũng khẳng định Trung Quốc đấu tranh cho toàn cầu hóa và hệ thống thương mại đa phương. Không nêu tên quốc gia cụ thể nào, Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh các quy tắc quốc tế không nên được đặt ra bởi một hoặc một vài quốc gia.

"Các vấn đề quốc tế nên được giải quyết qua đàm phán và thảo luận. Và tương lai của thế giới sẽ do tất cả các quốc gia quyết định", ông Tập Cận Bình phát biểu. "Một hoặc một số quốc gia không nên áp đặt các quy tắc của mình đối với nước khác và thế giới không thể bị dẫn dắt bởi chủ nghĩa đơn phương của một vài quốc gia".

Chủ tịch Trung Quốc cho rằng "bất kỳ nỗ lực xây dựng các rào cản và gây chia rẽ nào đều đi ngược với các nguyên tắc kinh tế và thị trường. Điều này không chỉ gây hại cho các nước khác mà còn gây hại cho chính họ".

Theo Bloomberg, với phát biểu này, ông Tập đang kín đáo chỉ trích nỗ lực của Mỹ nhằm giảm phụ thuộc vào chuỗi cung ứng của Trung Quốc và cản trở xuất khẩu các mặt hàng như chíp máy tính. Trong khi đó, vào tháng trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng Trung Quốc có "mục tiêu tổng thể là trở thành quốc gia hàng đầu, quốc gia giàu có và quyền lực nhất thế giới" và ông sẽ không để điều này xảy ra.

Video bài phát biểu của ông Tập Cận Bình được phát tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao - có sự tham gia của hơn 2.000 quan chức, đại diện doanh nghiệp, được tổ chức tại đảo Hải Nam, Trung Quốc. Nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới cũng như lãnh đạo Quỹ tiền tệ Quốc tế, Liên Hợp Quốc tham dự phiên khai mạc diễn đàn theo hình thức trực tuyến.

Các nhà báo tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2021 ngày 18/4 - Ảnh: AFP / Getty Images



Diễn đàn châu Á Bác Ngao thường xem là phiên bản châu Á của Diễn đàn Kinh tế Thế giới - được tổ chức thường niên tại Davos, Thụy Sỹ. Sau khi phải hủy sự kiện này vào năm ngoái do đại dịch Covid-19 bùng phát, với việc tổ chức lại sự kiện này năm nay, Trung Quốc đang phát đi thông điệp về việc mở cửa nền kinh tế.

Trước đây, tại sự kiện này, Bắc Kinh đã công bố những thay đổi lớn như xây dựng và mở rộng chương trình kết nối các sàn chứng khoán Trung Quốc đại lục và Hồng Kông.

Theo giới quan sát, Trung Quốc đang nỗ lực cải thiện mối quan hệ với các doanh nghiệp Mỹ khi nhiều giám đốc điều hành Mỹ như Tim Cook của Apple Inc., Elon Musk của Tesla Inc., Stephen Schwarzman của Blackstone Group Inc và Ray Dalio của Bridgewater Associates được mời tham gia diễn đàn.

Ngoài vấn đề kinh tế, một trọng tâm khác của diễn đàn năm nay là vấn đề biến đổi khí hậu. Bắc Kinh được kỳ vọng sẽ đưa ra các mục tiêu về khí hậu mới tại sự kiện này, sau cam kết cùng Mỹ giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu trong chuyến thăm của đặc phái viên khí hậu toàn cầu Mỹ John Kerry đến Thượng Hải tuần trước.