Orion trao gửi chân tình, cùng khách hàng đón một mùa Tết vạn “An”

XU HƯỚNG TIÊU DÙNG TẾT 2024 - CHẤT LƯỢNG ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU

Những năm gần đây, thị trường mua sắm nói chung và thị trường vào dịp Tết nói riêng vẫn còn nhiều biến động nhất định. Do ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế khó khăn, xu hướng của người tiêu dùng, đặc biệt là trong những dịp lễ Tết cũng có nhiều thay đổi.

Mặc dù thị trường hiện nay có rất nhiều mặt hàng đa dạng, nhưng người tiêu dùng vẫn còn giữ xu hướng mua sắm “thắt lưng buộc bụng”. Khách hàng tập trung hơn vào tiêu chí chất lượng trong từng sản phẩm, từ thành phần nguyên liệu cho đến thương hiệu, nguồn gốc xuất xứ.

Theo báo cáo của Kantar Việt Nam, người tiêu dùng hiện nay có xu hướng chuyển dịch thứ tự ưu tiên khi chọn lựa sản phẩm. Trong đó, những mặt hàng đáp ứng được nhu cầu tốt cho sức khỏe, tối ưu hóa chi tiêu và đảm bảo an toàn đều được khách hàng ưu tiên chọn lựa trước hết.

Chị Thiên Trang (Quận Bình Thạnh) chia sẻ rằng: “Tôi luôn ưu tiên lựa chọn những sản phẩm Việt Nam, dù hiện nay trên thị trường có rất nhiều mặt hàng đa dạng khác. Đặc biệt là vào những dịp cần biếu tặng quà cho người thân như lễ Tết, lựa chọn những giỏ quà có thương hiệu lâu đời và có uy tín giúp tôi cảm thấy yên tâm hơn”.

Dựa vào nhu cầu của phần lớn người tiêu dùng, nhiều doanh nghiệp tập trung hơn vào việc đưa ra thị trường nhiều phân khúc giá hợp lý hơn, nhưng chất lượng sản phẩm vẫn được đảm bảo an toàn với sức khỏe với từng đối tượng khách hàng.

Chất lượng cũng như thương hiệu là những yếu tố quyết định đến sự lựa chọn của người tiêu dùng. Trong bối cảnh thị trường ngày một cạnh tranh, các sản phẩm Tết không chỉ đầu tư về chất lượng, phân khúc giá cả hợp lý mà còn lan tỏa những thông điệp đầy ý nghĩa đến với từng đối tượng khách hàng.

ORION ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐÓN NĂM MỚI VẠN “AN”

Với hơn 30 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, Công ty TNHH thực phẩm Orion Vina hiểu rõ nỗi lo cũng như tâm lý khách hàng vào thời điểm hiện tại, đã đưa ra thị trường đến 32.000 tấn bánh kẹo, nhanh chóng đáp ứng nhu cầu mua sắm của khách hàng với hai tiêu chí quan trọng nhất là an toàn vệ sinh thực phẩm, giá cả phải chăng, chỉ dao động từ 199.000đ đến 300.000đ/hộp.

Nhiều khách hàng chia sẻ rằng vẫn luôn lựa chọn những hộp quà tặng từ Orion mỗi khi có nhu cầu biếu tặng cho gia đình, bạn bè hay đối tác. Anh Nam Anh (Quận 5) cho biết: “Sản phẩm của Orion chất lượng, năm nay tôi thấy về giá cả cũng không chênh lệch gì so với những năm trước. Không chỉ bao bì đẹp mắt, mà bánh kẹo Orion luôn khiến tôi cảm thấy an tâm để gia đình sử dụng hoặc làm quà cho đồng nghiệp”.

Công ty TNHH Thực phẩm Orion Vina sẽ cung cấp ra thị trường đến 32.000 tấn bánh kẹo trong dịp Tết 2024.

Orion dần trở nên quen thuộc và ghi điểm trong lòng người tiêu dùng qua các mặt hàng mang tính thương hiệu như bánh ChocoPie, bánh Custas, Opera, Gouté… Vào dịp Tết đến, xuân về này, thương hiệu sẽ mang đến những phiên bản đặc biệt cho mỗi loại sản phẩm. Đặc biệt, kẹo Họng với thiết kế lục giác độc đáo, kẹo dẻo Boom Jelly 5 vị, Marine Boy mang thiết kế đặc sắc “cá chép hóa rồng”... chắc chắn sẽ trở thành sự lựa chọn đa dạng, đầy đủ cho khay bánh mứt của mỗi gia đình Việt.

Năm nay, Orion có đến 4 sự lựa chọn về hộp quà Tết An dành cho khách hàng. Với thông điệp Tết An Ba Miền - “Tết có An, nhà có Tết”, Orion mong muốn cùng người tiêu dùng đón một cái Tết vạn “An” thông qua những giỏ hàng chất lượng, thơm ngon, an toàn cho sức khỏe.

Hộp quà tặng Tết An chính là một sản phẩm hàng đầu để thay cho những lời chúc tốt đẹp gửi đến cho gia đình, bạn bè và người yêu thương. Sự kết hợp giữa chất lượng và ý nghĩa của hộp quà thể hiện sự chân tình từ nhãn hàng, mong muốn sẽ cùng người tiêu dùng đón một năm mới hanh thông và thuận lợi.

Để tạo cơ hội thuận tiện mua sắm cho người tiêu dùng, hộp quà “Tết An” cũng như những mặt hàng Tết khác từ Orion đã có mặt tại các siêu thị và hệ thống bán hàng trên cả nước. Orion mở rộng việc phân phối bằng cách tham gia các kênh mua sắm trực tuyến. Người tiêu dùng có thể dễ dàng truy cập và đặt mua các sản phẩm Tết của Orion thông qua trang web chính thức tại https://quatet.orion.vn