Pavana nâng cấp camera an ninh bảo mật vượt trội với công nghệ VinCSS IoT FDO

Pavana, doanh nghiệp thiết kế và sản xuất camera an ninh hàng đầu Việt Nam quyết định ứng dụng công nghệ IoT FIDO Device Onboard (FDO) của VinCSS. Chiến lược này giúp Pavana trở thành một trong những công ty hiếm hoi đầu tiên trên thế giới tích hợp công nghệ FDO để sản xuất camera an ninh thông minh có độ an toàn bậc nhất.

DOANH NGHIỆP VIỆT TIÊN PHONG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ FDO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ

Bối cảnh bùng nổ việc phát triển, xây dựng và triển khai các ứng dụng của công nghệ Internet vạn vật (Internet of Things – IoTs) như thành phố thông minh, giao thông thông minh, nhà máy, công xưởng tự động,… đã đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác đảm bảo an toàn cho các thiết bị IoT. Trong đó, theo một nghiên cứu vào năm 2018 từ Đại học Oxford Anh Quốc, việc triển khai các thiết bị IoT cần đáp ứng được tiêu chí kép: vừa hiệu quả, nhanh chóng vừa đạt an toàn bảo mật ở mức cao nhất để tránh những rủi ro gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng.

Đặt trong bối cảnh 1,5 tỷ vụ rò rỉ dữ liệu từ thiết bị IoT trong năm 2021, tăng 639 triệu vụ so với năm 2020 (theo Kaspersky), nền công nghiệp số toàn cầu đẩy mạnh việc sáng tạo, đổi mới để ra đời các giải pháp công nghệ đảm bảo an ninh cho thiết bị IoT mà vẫn đáp ứng yêu cầu mở rộng triển khai nhanh chóng. Được phát triển bởi liên minh xác thực trực tuyến thế giới (FIDO Alliance), FDO là công nghệ mới cho phép việc cài đặt, quản lý và triển khai các thiết bị IoT với số lượng lớn một cách tự động và bảo mật vượt trội. Các chuyên gia trong ngành khẳng định FDO là công nghệ của tương lai giúp cho việc triển khai, vận hành các thiết bị IoT và chuỗi cung ứng số an toàn, hiệu quả.

Nắm được yêu cầu cấp thiết của thị trường, Pavana, đơn vị thiết kế, sản xuất camera an ninh của Việt Nam, đã nhanh chóng đi đến quyết định chiến lược là tích hợp công nghệ VinCSS IoT FDO vào các sản phẩm của mình để tiếp tục cung ứng thiết bị cho thị trường trong nước và quốc tế. Cụ thể, Pavana sẽ ứng dụng giải pháp công nghệ VinCSS IoT FDO vào các dòng camera an ninh cao cấp của hãng, từ đó loại bỏ đến mức tối đa rủi ro bị rò rỉ dữ liệu, mất an toàn thông tin từ các thiết bị này. Với sự nâng cấp này, camera an ninh của Pavana trở thành một trong số rất hiếm các “ông lớn” công nghệ trên toàn cầu có khả năng và tiên phong ứng dụng FDO để ra đời dòng camera an ninh an toàn bậc nhất.

GIẢI PHÁP CHO BÀI TOÁN BẢO MẬT VÀ KINH TẾ TRONG ỨNG DỤNG IoT

Để hiện thực hoá dòng camera an toàn vượt trội này, Pavana đã ký kết hợp tác với VinCSS, một trong các doanh nghiệp tiên phong trên thế giới trong nghiên cứu, phát triển và thương mại hoá công nghệ FDO.

Sự kiện hợp tác cùng VinCSS khẳng định tầm nhìn, định hướng của Pavana để luôn giữ vững vị thế số một cũng như lợi thế cạnh tranh của hãng trong phát triển, sản xuất hệ sinh thái sản phẩm và giải pháp camera thông minh “Make in Việt Nam”, chất lượng toàn cầu.

Ông Nguyễn Trung Kiên, CEO của Pavana cho biết “An toàn, bảo mật thông tin là một trong những yêu cầu quan trọng nhất của camera an ninh, nhất là trong bối cảnh thị trường đang tràn lan Camera không rõ nguồn gốc, việc lắp đặt, cấu hình thiết bị không được kiểm soát, rất dễ gây lộ lọt, mất thông tin về tài khoản, mật khẩu. Với việc hợp tác với VinCSS, Pavana sẽ tích hợp công nghệ FDO vào sản phẩm camera do công ty phát triển và sản xuất, để giới thiệu cho Khách hàng của mình. Công nghệ FDO mang tới sự an toàn thông tin cho khách hàng cuối, tạo ra lợi thế cạnh tranh cho các hãng cung cấp, từ đó cũng tạo ra lợi thế cạnh tranh cho chính Pavana so với các nhà sản xuất khác trên thị trường.”

“Việc hợp tác này là một minh chứng nữa cho việc các công ty công nghệ Việt Nam hoàn toàn có thể bắt tay nhau để cho ra những sản phẩm đẳng cấp thế giới. Giải pháp công nghệ VinCSS IoT FDO là một trong các ứng dụng mở rộng được phát triển từ Hệ sinh thái VinCSS FIDO2, giải pháp này giúp kích hoạt, cài đặt an toàn và quản lý cấu hình cho số lượng lớn, lên đến hàng ngàn thiết bị IoT chỉ trong thời gian vài chục phút. Từ đó tăng hiệu quả triển khai, mở rộng và đảm bảo an toàn cho các dự án, công trình”, ông Đỗ Ngọc Duy Trác, CEO VinCSS.