Phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán dầu nhớt giả với số lượng rất lớn

Theo thông tin ban đầu, ngày 6/3/2022, các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh Đồng Nai và công an huyện Long Thành phối hợp với Cơ quan điều tra Hình sự Khu vực 2, Quân khu 7, tổ chức bắt quả tang Nguyễn Thị Tho, Đồng Văn Quân, Lê Anh Tuấn và một số đối tượng khác đang tiến hành sản xuất dầu nhớt giả tại khu vực Xí nghiệp Chế biến nông sản thực phẩm thuộc Công ty tránh nhiệm hữu hạn một thành viên Đông Hải, Quân khu 7 (gọi tắt là Kho 580), ở địa chỉ ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Cùng thời điểm trên, lực lượng chức năng tiến hành khám xét xưởng sản xuất dầu nhớt giả của đối tượng Vũ Thị Nở, sinh năm 1974, tại khu vực Kho 580 và khu phố 5A, phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 273 thùng đựng hơn 5.000 xô, can, chai thành phẩm các loại dầu nhớt, bên ngoài bao bì mang nhãn hiệu Castrol, Honda, Yamaha, Shell; 134 thùng phuy sắt nghi là dầu nhớt giả, 4 xe tải và nhiều tài liệu, sổ sách liên quan đến việc mua bán.

Bước đầu xác định, các đối tượng mua dầu nhớt kém chất lượng, dầu nhớt thải tái chế và bao bì, tem của các nhãn hiệu nổi tiếng về sản xuất dầu nhớt giả để bán ra thị trường.

Để tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, các đối tượng thiết kế nhà kho thành nhiều lớp khóa cửa, ngày đêm cảnh giới, không cho người lạ tiếp cận gần nơi sản xuất. Khi vận chuyển thành phẩm đi tiêu thụ, các đối tượng luôn đề cao cảnh giác, nếu phát hiện nghi vấn sẽ lập tức cắt đuôi nên gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng phá án.

Cũng theo công an tỉnh Đồng Nai, trước đó qua công tác nắm tình hình địa bàn, trinh sát phát hiện có hai nhóm đối tượng thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán dầu nhớt giả các thương hiệu nổi tiếng trên thị trường. Xác định đây đường dây sản xuất, mua bán nhớt giả với số lượng rất lớn, gồm nhiều đối tượng, liên quan nhiều địa phương, công an tỉnh Đồng Nai đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh triệt phá.

Trước đó, vào năm 2015, các đối tượng trên đã bị Công an huyện Trảng Bom bắt giữ về hành vi sản xuất dầu nhớt giả, nhưng sau đó lại tiếp tục phạm tội với phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn.

Nơi sản xuất dầu nhớt giả tại Bà Rịa Vũng Tàu bị phát hiện, bắt giữ ngày 2/3

Thời gian vừa qua, cơ quan công an các tỉnh thành đã phát hiện, bắt giữ nhiều nhóm đối tượng có hành vi, thủ đoạn làm dầu nhớt giả. "Công thức chung" của các đối tượng này là thu mua dầu nhớt phế thải, sau đó tập kết rồi cho vào các loại can, hộp và dán mác giả sau đó tuồn ra thị trường, lừa bán cho người tiêu dùng.

Gần đây nhất, ngày 2/3, Tổ công tác của Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiến hành kiểm tra cơ sở cơ sở thu mua, tái chế trái phép dầu nhớt đã qua sử dụng (là chất thuộc danh mục thải nguy hại) tại tổ 8, thôn 5, xã Bình Trung, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Công an tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu xác định đây là cơ sở sản xuất trái phép có công suất lớn, trung bình khoảng 200.000 lít/tháng. Cơ sở này "toàn không" với giấy phép kinh doanh, giấy phép hành nghề, giấy phép về bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy, không có hóa đơn chứng từ.