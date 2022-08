Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Sớm hoàn thành hành lang pháp lý trong đấu tranh với tội phạm tiền bạc

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, sau khi Quốc hội ban hành các nghị quyết liên quan đến công tác phòng chống tội phạm, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản pháp luật, pháp lý để thực hiện Nghị quyết của Quốc hội.

Thủ tướng Chính phủ đã có các quyết định nhằm phê duyệt Chương trình Phòng chống mua bán người giai đoạn hai 2021- 2025; phê duyệt Chương trình về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới; chương trình phòng chống ma túy giai đoạn 2021- 2025.

Cùng với đó là các chỉ thị về việc tăng cường phòng chống phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng đen và tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương quyết liệt triển khai các văn bản của Đảng, Quốc hội đã góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh con người, an ninh kinh tế, an ninh mạng. xây dựng xã hội, trật tự kỷ cương.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn còn diễn biến phức tạp. Công tác phòng ngừa tội phạm một ở một số địa phương còn để xảy ra một số vụ phạm tội có tính chất nghiêm trọng.

"Theo đó, thời gian tới, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Quốc hội nhằm phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm

Trong đó, tiếp tục xác định rõ trách nhiệm cụ thể của từng cấp, từng ngành, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm cuộc sống bình yên cho người dân", Phó Thủ tướng nêu rõ.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội sáng ngày 10/8 - Ảnh: Quochoi.vn

Về một số vấn đề cụ thể đối với việc xử lý tội phạm sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là tình trạng đánh bạc, lừa đảo, đưa tin không chính xác, phát tán các video phản cảm, độc hại, Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo Bộ Công an và các cơ quan liên quan tập trung thực hiện quyết liệt các nhóm giải pháp như là triển khai thực hiện có hiệu quả Luật An ninh mạng tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tội phạm, sử dụng công nghệ cao.

"Chính phủ cũng chỉ đạo Bộ Công an sớm hoàn thành việc soạn thảo, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường các giải pháp phòng ngừa và đấu tranh đối với tội phạm tiền bạc. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền để các cơ quan, tổ chức và người dân nâng cao nhận thức, từ đó nâng cao cảnh giác và chủ động phòng ngừa hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên mạng", Phó Thủ tướng cho biết.

Chính phủ tiếp tục chỉ đạo Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin Truyền thông và các nhà cung cấp dịch vụ mạng triển khai các giải pháp kỹ thuật theo quy định để ngăn chặn, loại bỏ các thông tin xấu cũng như ngăn chặn các hành vi đánh bạc tiếp tục quan tâm đầu tư nâng cao tiềm lực để phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp điều tra, tranh thủ kinh nghiệm, nguồn lực và trang bị phương tiện hiện tại của các nước tiên tiến nhằm nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Về việc phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, tín dụng đen, cho vay nặng lãi, Phó Thủ tướng nêu rõ, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương quyết liệt triển khai có hiệu quả các văn bản pháp lý của Đảng, Quốc hội và các văn bản pháp lý của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm.

Thường xuyên tổ chức tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn và hậu quả của tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, tín dụng đen, cho vay nặng lãi trên các phương tiện thông tin đại chúng với các hình thức đa dạng, dễ tiếp cận để nhân dân biết, phòng ngừa và tham gia tố giác tội phạm. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho vay kinh doanh tài chính.

Tiếp tục triển khai các cao điểm tấn công trấn áp mạnh các loại tội phạm, trong đó có tội phạm về ma túy, tín dụng đen, cho vay nặng lãi, góp phần răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung. Có giải pháp ngăn chặn, xử lý tình trạng các đối tượng sử dụng tài khoản ngân hàng, số thuê bao điện thoại không chính chủ, tạo lập website để thực hiện các hành vi phạm tội.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc triển khai ứng dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành trong công tác quản lý nhà nước nói chung, quản lý số thuê bao tài khoản ngân hàng, các tài khoản mạng xã hội tại Việt Nam tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng, góp phần hạn chế việc người dân phải tìm đến tín dụng đen.

Cùng với đó, rà soát, hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các lực lượng, nhất là công an, hải quan, Bộ đội Biên phòng và Cảnh sát biển trong đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy ở khu vực biên giới, cửa khẩu trên biển. Tăng cường hợp tác quốc tế, đấu tranh để đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy với các nước, nhất là các nước láng giềng kiên quyết không để Việt Nam là địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế.

Trước đó, tại phiên chất vấn buổi sáng, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng các thành viên Chính phủ liên quan đã trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng; giải pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm tội phạm công nghệ cao; việc phát tín tin giả, tin tức độc hại, tội phạm “tín dụng đen”, cho vay nặng lãi; việc triển khai thực hiện cấp thẻ căn cước công dân; việc cấp và sử dụng hộ chiếu phổ thông mẫu mới...