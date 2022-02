Quà Tết “combo” đóng gói sẵn: Vẫn trò “treo đầu dê…”

Tết Nhâm Dần vừa rồi, tôi được tặng một hộp quà Tết “combo” đóng gói sẵn, mà hình thức bên ngoài rất bắt mắt, với bao bì là hộp gỗ trang trí đăng ten, bên trong đựng một chai rượu vang đỏ ghi toàn tiếng Anh, một hộp trà ghi tiếng Trung Quốc, một hộp giấy đẹp nổi bật dòng chữ “Chúc mừng Năm mới”, nhưng không có tên sản phẩm, và một chai nhỏ in chữ Hàn Quốc giống như “Hồng sâm” nước. Mặt hộp được phủ mica mỏng trong suốt, với dải băng satin màu hồng in các dòng chữ “Best Wishes for You”, thắt nơ trang trí, buộc ngoài.

4 sản phẩm trong hộp quà Tết "combo" đóng sẵn, gồm: "Rượu vang đỏ Blue Valley", hộp nho khô, hộp "Bạch Trà" và chai "Hồng sâm". Ảnh: NQU.

Khi mở hộp quà, thấy chai rượu vang với nhãn mác tiếng Anh “Blue Valley Cabernet Sauvignon Red Wine 13.5% Vol” (Cabernet Sauvignon tên một giống nho lai giữa Cabernet Blanc và Sauvignon Blanc, được dùng để làm ra loại rượu vang đỏ danh tiếng ở Chile và nhiều nước châu Âu) cộng thêm cụm từ “Premium Quality” (để khẳng định “chất lượng cao”), dán ở “mặt tiền” chai, tôi nghĩ chắc là rượu ngon.

Nhưng không phải, khi bóc bỏ lớp giấy thiếc mỏng ở miệng chai, tôi thấy chai rượu được nút bằng một nút nhựa màu trắng, giống như nút chai rượu chanh, rượu cam thời bao cấp, chứ không phải là nút bần (nút liège) được làm từ vỏ cây sồi, như rượu vang sản xuất ở Chile hay một số nước châu Âu.

Rót ra, tôi thấy “rượu vang” này có màu đỏ loãng, nếm thử thấy vị ngọt như pha đường, giống như nước siro giải khát vỉa hè thời xưa, và không cảm nhận được nồng độ cồn, dù nhà sản xuất ghi “13.5%Vol”.

Nghi ngờ, tôi xoay chai rượu và phát hiện phía bên kia chai (phía giáp đáy hộp quà mà khi còn nguyên hộp, không thể nhìn thấy) có thông tin tiếng Việt, ghi rõ là sản xuất tại Công ty TNHH SX và TM DAHC Việt Nam, địa chỉ tại 508 Lê Lợi, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; phân phối bởi: 0243 824 6683 – 094 274 2891 (chỉ ghi số điện thoại, không ghi tên nhà phân phối); với thành phần “rượu vang” được giới thiệu là “Lên men từ nho và các loại trái cây”; ngày sản xuất: 03/12/2021; HSD: Không thời hạn.

Không có gì bảo đảm cho tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm đối với thứ “vang đỏ Cabernet Sauvignon 13.5% Vol” này.

Cạnh chai rượu là hộp trà, được sơn và trang trí rất đẹp, nổi bật cái tên “Bạch Trà” bằng chữ Trung Quốc, nhưng nắp hộp không có tem hoặc bất cứ thứ gì niêm phong để bảo đảm tính “origin” của sản phẩm từ chính hãng.

Bên trong hộp là một túi nilon trà không nhãn mác, không ghi hạn sử dụng, mà lượng trà khoảng 15-20g, tức là chỉ chiếm khoảng 1/10 dung tích cái hộp đựng hào nhoáng kia.

Còn hộp giấy trang trí dòng chữ “Chúc mừng Năm mới” chứa một túi nilon nhỏ nho khô không nhãn mác, không ghi hạn sử dụng, chừng 20gr, nằm lọt thỏm ở đáy hộp, mà hộp này, nếu đóng đầy, có sức chứa tới mươi mười lăm túi nho khô như vậy.

Nằm cạnh ba sản phẩm “giả danh” hoặc “vô danh” trên đây, lọ “Hồng sâm” chắc chắn không thể “đoan chính” về chất lượng.

Mất hết lòng tin trước trò “treo đầu dê…” của lũ gian thương đóng gói hàng Tết lừa người tiêu dùng mà không biết kiện ai, tôi vứt tất cả các thứ đựng trong hộp quà tết “combo” mỹ miều kia vào sọt rác.