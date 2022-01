Thị trường giỏ quà Tết bắt đầu vào mùa cao điểm

Dạo quanh một vòng các khu mua sắm, hệ thống siêu thị trên địa bàn TP.HCM và Hà Nội như Co.opmart, LOTTE Mart, MM Mega Market, hệ thống Vinmart... có thể nhận thấy các mẫu giỏ quà Tết năm nay vẫn rất đa dạng, phong phú. Do tác động của dịch bệnh, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu hơn, ưu tiên những mặt hàng thiết yếu. Trong khi đó, hàng ngoại nhập cũng vào thị trường ít hơn mọi năm do khó khăn trong khâu vận chuyển. Vì thế, các giỏ quà Tết cũng có sự thay đổi nhất định về cơ cấu hàng hóa, giá cả.

HÀNG NỘI LÊN NGÔI

Nếu như các năm trước, tiêu chí khách hàng khi chọn quà Tết là các sản phẩm ngoại nhập có thiết kế đẹp, giá trị cao thì năm nay chủ yếu là các đặc sản vùng miền, có xuất xứ trong nước với mức giá tầm trung. Các mặt hàng xa xỉ như rượu ngoại, bánh ngoại... trong giỏ quà đã ít hơn những năm trước, thay vào đó là bánh kẹo, thực phẩm chế biến, nông sản... Giá các giỏ quà dao động từ 300.000 đồng đến 4 triệu đồng/giỏ.

Ngoài ra, năm nay, các siêu thị, cửa hàng còn có thêm các giỏ quà được thiết kế, trang trí theo các combo đặc trưng, phù hợp với thị hiếu của khách hàng, nhất là các loại giỏ quà số lượng lớn dành cho các doanh nghiệp để tặng nhân viên. Hệ thống siêu thị Co.opmart ghi nhận số đơn hàng giỏ quà Tết có giá trị từ 200.000 đồng/giỏ đến trên dưới 500.000 đồng/giỏ tăng khoảng 25% so với cùng kỳ năm trước.

Đại diện siêu thị Co.opmart cho biết năm nay, nhiều doanh nghiệp muốn đặt giỏ quà Tết tặng công nhân nhằm khích lệ tinh thần người lao động. Hệ thống các siêu thị của Saigon Co.op hiện đều đặn mỗi ngày bán ra hơn 10.000 giỏ quà Tết các loại, trong đó có hơn một nửa là đáp ứng các đơn hàng gói giỏ quà tết theo yêu cầu riêng của các doanh nghiệp.

Ông Bruno Jousselin, Tổng Giám Đốc Điều hành của MM Mega Market cho biết hệ thống siêu thị này trên khắp cả nước cũng đã triển khai gian hàng Tết, trong đó có các khu vực bày bán các loại giỏ quà Tết. Với mục đích chọn lọc các loại hàng trong giỏ quả phù hợp theo hướng thiết thực, tiết kiệm nhất, MM Mega Market cũng chia các mẫu giỏ quà có giá từ 300.000 đồng đến 2,5 triệu đồng/giỏ. Các loại hàng hóa trong giỏ quà cũng đa dạng từ bánh mứt, cà phê, trà, lạp xưởng, hoa quả sấy khô, nước trái cây đóng hộp...

Một nhân viên bán hàng tại siêu thị Aeon Mall Hà Đông (Hà Nội) cho biết, năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh, đơn vị kinh doanh đã đẩy mạnh bán các loại giỏ quà Tết với nhiều loại sản phẩm “made in Vietnam” có giá phải chăng để phù hợp túi tiền của người tiêu dùng. Hiện hệ thống siểu thị này từ có sẵn các loại giỏ quà từ bình dân tới cao cấp, với mức giá dao động từ 99.000 đồng cho đến 3 triệu đồng/giỏ. Trong đó, các giỏ/hộp quà Tết sẽ có từ 40% - 80% là hàng Việt Nam như: bánh, mứt, thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm đóng gói, trà, rượu...

Tại các siêu thị như Big C, hệ thống siêu thị WinMart và WinMart+ trong thời gian này cũng tung ra các giỏ quà Tết với mức giá vô cùng "dễ chịu", chỉ từ 299.000 - 699.000 đồng/giỏ. Cùng với đó, các siêu thị này cũng đưa ra các combo quà đặc biệt cho Tết Nhâm Dần với chủ đề Bình An, May Mắn, Đoàn Viên, Như Ý, Phú Quý..., với các mặt hàng chính gồm bánh, kẹo, mứt, bia, rượu, hạt, trà, cà phê…

Ngoài các mẫu giỏ quà gói sẵn, các siêu thị đều nhận gói theo yêu cầu khách hàng. Nhiều nhãn hàng như Chinsu, Meizan, Neptune, Nescafe... cũng giới thiệu hộp quà Tết được đóng gói với các sản phẩm cùng thương hiệu. Để kích cầu thị trường giỏ quà Tết, nhiều siêu thị, cửa hàng chủ động đáp ứng đơn hàng số lượng lớn, có dịch vụ giao hàng tận nơi và các chương trình chiết khấu đối với các đơn hàng có giá trị, số lượng lớn… Đặc biệt, các đơn vị siêu thị lớn cũng đẩy mạnh bán hàng online qua tổng đài, website, Facebook, Zalo… để khách hàng có thể chủ động sắm Tết an toàn trong mùa dịch.

ĐẶC SẢN VÙNG MIỀN VÀO GIỎ QUÀ TẾT

Đặc biệt, càng cận Tết, các mặt hàng thực phẩm, đặc sản vùng miền ngày càng thu hút người tiêu dùng. Theo đó, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh đặc sản Tết cũng “chạy nước rút” để đưa sản phẩm ra thị trường, các cửa hàng kinh doanh đặc sản Tết cũng tăng lượng hàng nhập vào. Từ tôm khô Cà Mau, mắm An Giang, lạp xưởng Sóc Trăng đến hạt điều rang muối Bình Phước, khô trâu gác bếp Tây Bắc,… loại nào cũng có bán từ offline đến online.

Dịch bệnh phức tạp trong dịp Tết nên nhiều công ty còn chọn quà Tết tặng nhân viên gồm cả thực phẩm chức năng, vitamin tăng cường sức khỏe, khẩu trang, cồn sát khuẩn... thậm chí cả máy đo nồng độ oxy trong máu (SpO2).

Anh Lê Hùng Tâm (Minh Khai, Hà Nội) chia sẻ, những năm trước anh thường mua rượu ngoại để biếu, tặng. Chi phí khoảng 2 - 3 triệu đồng/món quà. Năm nay anh chuyển sang tặng bưởi Diễn. Hiện tại anh đã liên hệ với một nhà vườn và đặt 5 thùng, khoảng 1 tuần nữa thì cắt. Anh Tâm cho rằng, so với rượu ngoại, bưởi sạch rẻ chỉ bằng khoảng nửa tiền, lại mang tính chất cây nhà lá vườn, tươi mới, tốt cho sức khỏe.

Chị Ngô Lan Chi (Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội) cho biết, chị vừa đặt 1,5kg tôm khô Cà Mau từ người quen đã chuyển ra Hà Nội làm quà. Sắp tới chị đặt thêm khoảng 3kg khô cá tra để ăn và làm quà biếu. “Mấy năm nay tôi đều đặt tôm khô để biếu mỗi nhà một ít. Tuy không sang như táo Mỹ, bò Úc nhưng thiết thực, phù hợp với khẩu vị nhiều gia đình. Có thể làm mồi đãi khách lai rai, có thể giã nấu canh hoặc kho chung với thịt cho trẻ nhỏ ăn cơm…” chị Chi cho hay.

Tại chuỗi cửa hàng đặc sản Đồng bằng sông Cửu Long tại TP.HCM, hiện tại các măt hàng như gạo ST25 (Sóc Trăng), khô cá tra phồng Bà Giáo Khỏe 555 (An Giang), tôm khô (cơ sở Tiến Hải), cá thát lát rút xương tẩm gia vị (Hậu Giang)... đang bán rất chạy. Ông Nguyễn Bỉnh Khiêm, chủ chuỗi cửa hàng này, cho biết đơn hàng Tết Nguyên đán đã bắt đầu “nóng” lên, không chỉ người tiêu dùng tại TP.HCM đến mua mà khách phía Bắc đặt mua qua Zalo, Facebook cũng rất nhiều.

Các loại trái cây, đặc sản vùng miền được ưa chuộng trong giỏ quà tết năm nay.

Ông Ngô Chí Công, Phó giám đốc Hợp tác xã Đặc sản Đồng Tháp, cũng cho hay đơn vị này đang có trên 300 sản phẩm đặc sản để phục vụ cho bà con vui xuân, đón Tết. Đơn vị đang tập trung liên kết với 60 doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ để đẩy mạnh hàng hóa lên các sàn giao dịch thương mại điện tử như: Voso, Lotte Mart, Shopee, Lazada, Tiki và trang web của chính Hợp tác xã Đặc sản Đồng Tháp.

"Các sản phẩm của chúng tôi đều có logo của Đồng Tháp, đảm bảo đúng hàng và chất lượng. Hiện nay giỏ quà Tết với các đặc sản của Đồng Tháp có giá dao động từ 500.000 đến 1 triệu đồng được bán rất chạy. Khách cứ đặt hàng trên các sàn thương mại điện tử, chúng tôi liên kết với nhiều đơn vị vận chuyển và sẽ cung cấp hàng kịp thời nhất," ông Công nói.

Đại diện MM Merga Market Hà Nội cũng cho hay, bên cạnh những giỏ quà bánh kẹo hay thực phẩm thì năm nay cũng nhiều khách hàng hỏi mua những giỏ quà kết trái cây, đặc biệt là nông sản vùng miền trong nước. Giá của giỏ quà này dao động từ 300.000 - 500.000 ngàn đồng/giỏ tùy loại hoa quả, bao gồm các loại trái cây Việt như bưởi da xanh, bưởi Diễn, cam Vinh, xoài Cát Chu, nho Ninh Thuận...