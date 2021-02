Quốc gia nào có tỷ lệ tiêm chủng vaccine Covid-19 cao nhất thế giới?

Với việc đặt mua sớm và nhanh chóng phê duyệt vaccine Covid-19, đồng thời triển khai sớm cơ sở vật chất, nhiều quốc gia trên thế giới đã bắt đầu tiêm chủng đại trà vaccine ngừa Covid-19. Giới chuyên gia nhận định cần ít nhất 60-70% dân số được tiêm chủng vaccine mới có thể đạt được trạng thái miễn dịch cộng đồng.

Theo dữ liệu từ trang Our World in Data, Israel đang là quốc gia dẫn đầu với tỷ lệ tiêm chủng hiện đạt gần 54,7%, tương đương 4,7 triệu liều. Con số này gần gấp đôi so với quốc gia xếp vị trí thứ hai và thứ ba, lần lượt là Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) với 33,7 liều trên 100 dân và Anh với 13,95 liều trên 100 dân. Mỹ đứng thứ 4 với tỷ lệ tiêm chủng vaccine Covid-19 đạt 9,4 liều trên 100 dân.

Israel bắt đầu triển khai tiêm chủng vào ngày 19/12/2020 sau khi đi tiên phong trong việc đàm phán sớm để mua được vaccine Covid-19 của Pfizer/BioNTech. Công tác tiêm chủng tại Israel đang diễn ra suôn sẻ nhờ hệ thống y tế hiện đại cùng sự nhiệt tình đối với các loại vaccine của người dân nước này. Bộ trưởng Y tế Israel Hezi Levy cho biết phản ứng tốt đến mức cơ quan này phải giảm tốc độ tiêm chủng để đảm bảo nguồn cung dự trữ.

Dưới đây là bảng xếp hạng các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng vaccine Covid-19 cao nhất thế giới, theo dữ liệu của Our World in Data và đồ họa bởi Statista.