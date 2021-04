Quý 1/2021, Hoà Phát báo lãi 7.000 tỷ đồng, cao gấp 3 lần cùng kỳ

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG-HOSE) cho biết trong quý 1/2021, Tập đoàn ước doanh thu đạt 31.000 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 7.000 tỷ đồng, cao gấp 3 lần so với quý 1/2020. Đây là kỷ lục mới về lợi nhuận trong một quý của Hòa Phát suốt gần 30 năm qua.

Đáng chú ý, trong tổng lợi nhuận trên có 6.500 tỷ là lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh và 500 tỷ từ việc thoái vốn mảng Nội thất.



Trong quý đầu năm 2021, Tập đoàn Hòa Phát đạt sản lượng bán hàng hơn 2,16 triệu tấn thép các loại. Trong đó, thép xây dựng thành phẩm đạt 855.000 tấn, tăng hơn 17%. Phôi thép xuất khẩu trên 386.000 tấn, tăng 27% so với quý q/2020. Sản phẩm HRC trong quý đầu năm đạt 665.000 tấn, tăng 75% so với quý 4/2020. Nhờ tự chủ được nguyên liệu HRC, sản phẩm ống thép và tôn mạ của Hòa Phát cũng tăng mạnh so với cùng kỳ. Lĩnh vực nông nghiệp, bất động sản cũng có những tăng trưởng khả quan.

Thời gian qua, giá nguyên liệu sản xuất chính như quặng sắt, than có biến động mạnh. Tuy nhiên, với nền tảng hệ sinh thái vững vàng và những giải pháp đồng bộ, Hòa Phát vẫn đạt mức sản lượng sản xuất và bán hàng rất cao, biên lợi nhuận được giữ ở mức tốt. Tập đoàn đã sở hữu đội tàu cỡ lớn đầu tiên, có hệ thống cảng biển nước sâu,… Hơn nữa, trình độ quản trị sản xuất tại doanh nghiệp ngày càng được nâng cao và hiệu quả, đem lại sức cạnh tranh mạnh mẽ cho sản phẩm của Hòa Phát trên thị trường.

Về dự án sản xuất vỏ container, ông Trần Đình Long cho biết: "Có nhiều yếu tố thuận lợi để Hòa Phát làm container. Thép chiếm 60% chi phí sản xuất container, Hòa Phát làm được loại thép HRC đặc chủng kháng thời tiết. Nhu cầu thị trường lại cao nên Tập đoàn quyết định làm. Thuận lợi là rất nhiều, là cơ bản. Nếu làm đúng mục tiêu 500.000 container thì cũng tiêu thụ được lượng lớn thép của Dung Quất".

Năm 2021, Tập đoàn Hòa Phát đặt kế hoạch tiêu thụ 5 triệu tấn phôi thép, thép xây dựng, 2,7 triệu tấn thép cuộn cán nóng, 920.000 tấn ống thép và trên 300.000 tấn tôn mạ các loại.

Về chỉ tiêu kinh doanh, Đại hội thông qua kế hoạch 120.000 tỷ đồng doanh thu và 18.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng mức tăng 31,4% và 33% so với thực hiện năm 2020.

Đồng thời, các cổ đông HPG cũng thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 40%, trong đó 5% bằng tiền mặt và 35% bằng cổ phiếu. Nguồn chi trả là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Thời gian thực hiện trong quý 2 và 3/2021 với tỷ lệ cổ tức 2021 dự kiến là 40%. Tỷ lệ chia cổ tức 2020 và dự kiến 2021 đều tăng lên so với tờ trình của HĐQT trước khi Đại hội diễn ra.

ĐHĐCĐ thường niêm 2021 đã thông qua danh sách HĐQT nhiệm kỳ mới của Tập đoàn Hòa Phát có 7 thành viên bao gồm: Ông Trần Đình Long, ông Trần Tuấn Dương, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, ông Doãn Gia Cường, ông Hoàng Quang Việt, ông Nguyễn Ngọc Quang và ông Nguyễn Việt Thắng.

Ban Kiểm soát giai đoạn 2021-2026 gồm 04 thành viên gồm: Bà Bùi Thị Hải Vân, bà Ngô Lan Anh, bà Lê Minh Thúy và bà Thái Thị Lộc.