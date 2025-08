Tăng giảm sốc, thanh khoản lập kỷ lục mới, VN-Index may còn trụ đỡ

Thị trường xuất hiện nhịp biến động dữ dội trong phiên chiều nay theo hướng không ai ngờ tới. Khi nhà đầu tư đang say men chiến thắng với mức tăng 3,72% của VN-Index thì một đợt xả hàng đột ngột xuất hiện, đẩy chỉ số lao dốc giảm 0,6%, tương đương biến động 4,34% chỉ trong chưa đầy 30 phút. Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE hôm nay vọt lên ngưỡng kỷ lục mới với 72.841 tỷ đồng, vượt qua kỷ lục phiên ngày 29/7 vừa qua.

Tính chung cả ba sàn bao gồm thỏa thuận, tổng giá trị toàn thị trường đạt 82.563 tỷ đồng, cũng là ngưỡng cao chưa từng có. Thị trường đang từ tăng mạnh chuyển sang giảm, nên ngưỡng thanh khoản đột biến này có tính chất xả hàng khá rõ.

VN-Index đóng cửa vẫn tăng 1,24% tương đương 18,96 điểm so với tham chiếu. Tuy nhiên đây chỉ là sự khích lệ về mặt điểm số, còn cổ phiếu đã rơi rụng rất nhiều. Lúc VN-Index đạt đỉnh ở 1584,98 điểm, tăng 56,79 điểm, độ rộng ghi nhận 229 mã tăng/94 mã giảm. Lúc chỉ số chạm đáy chỉ còn 73 mã tăng/264 mã giảm và đóng cửa là 118 mã tăng/221 mã giảm.

Diễn biến của độ rộng nói trên cho thấy hai điểm. Thứ nhất là đợt xả mạnh trong 30 phút cuối đợt khớp lệnh liên tục là hiện tượng diễn ra trên diện rộng, hàng trăm cổ phiếu biến động như nhau, trong đó bao gồm cả trụ chứ không chỉ ép trụ thông thường. Thứ hai, VN-Index được kéo lên tăng hơn 1% cuối ngày có ảnh hưởng từ trụ, còn cổ phiếu phục hồi không nhiều.

VIC trong 30 phút này cũng chao đảo rất mạnh, giá lùi xuống tới 3,2% từ mức kịch trần, nhưng đóng cửa vẫn tăng 5,67%. VHM cũng tương tự, biến động khoảng 5,3% trong thời gian này, đóng cửa vẫn được kéo tăng 4,12%. TCB có nhịp lùi 5,1% từ giá trần, đóng cửa vẫn được kéo trở lại, tăng 4,67%. MBB thậm chí bị ép từ giá trần xuống dưới cả mức tham chiếu, đóng cửa quay lại giá trần. HPG lùi giá xấp xỉ 4% cũng từ giá trần, chốt phiên tăng 4,35%. Đây là 5 cổ phiếu đỡ điểm nhiều nhất, đem về 16,4 điểm trong tổng mức tăng 18,96 điểm. Nói cách khác nếu các cổ phiếu này không được kéo trở lại thì VN-Index đã “nằm bẹp” sát tham chiếu như kết quả của nhịp xả trong đợt khớp lệnh liên tục.

Nhóm cổ phiếu lớn còn được đỡ về cuối nên VN-Index đóng cửa tăng khá.

Nhóm cổ phiếu blue-chips tỏ ra có sức đề kháng tốt hơn, VN30-Index đóng cửa còn tăng 2,25% với 19 mã tăng/9 mã giảm. So giá giá chốt buổi sáng, rổ này có 25 mã tụt xuống thấp hơn, chỉ 4 mã có cải thiện. Tất cả 30 mã trong rổ đều bị ép rất mạnh so với mức đỉnh, trừ MBB còn đóng cửa giá trần. Thậm chí 16 cổ phiếu bị ép xuống hơn 3% so với mức cao nhất và 5 mã khác trong biên độ 2% tới 3%. Đây là mức biến động cực kỳ lớn trong thời gian rất ngắn. Thanh khoản rổ VN30 hôm nay lập kỷ lục lịch sử với 39.251 tỷ đồng, tăng 162% so với hôm qua và cũng cao hơn phiên ngày 29/7 (30.015 tỷ đồng).

Các cổ phiếu còn lại không được tốt như blue-chips. Midcap đã giảm 0,27%, Smallcap giảm 1%. Thực ra vẫn còn một số cổ phiếu khá tốt, toàn sàn HoSE ghi nhận 60 mã tăng hơn 1% so với tham chiếu lúc đóng cửa, trong đó 13 mã thuộc rổ VN30. VND tăng 1,94%, GEX tăng 4,42%, VCI tăng 2,58%, CII tăng 4,04%, KBC tăng 2,85%, HAG tăng 6,81% là những cổ phiếu còn mạnh với thanh khoản đều trên 600 tỷ đồng mỗi mã. Thậm chí VND, GEX, VCI còn khớp lệnh cả ngàn tỷ đồng. Tuy vậy nếu so với phiên sáng với 109 cổ phiếu tăng hơn 1% thì đây đã là kết quả khá tệ, chưa kể tới lúc thị trường mạnh nhất có tới 255 cổ phiếu tăng quá 1%.

Ở phía giảm tình hình còn bi đát hơn. Phiên sáng mới có 35 mã giảm hơn 1% thì đóng cửa là 124 mã. 4 cổ phiếu thanh khoản lớn nhất nhóm này là SHB giảm 1,34% với gần 3.329 tỷ đồng; VIX giảm 3,25% với 2.120 tỷ đồng; DIG giảm 1,16% với 1.050 tỷ và VSC giảm 6,46% với 1.047 tỷ. Một số như PC1, PET đảo chiều cả chục phần trăm xuống tận giá sàn.

Việc VN-Index vừa vượt lên đỉnh cao lịch sử mới đã xuất hiện một đợt xả dữ dội cho thấy thị trường đang rất mong manh và có lượng cổ phiếu khổng lồ thường trực. Dòng tiền bắt đáy quanh 1500 điểm là rõ ràng, nhưng khi thị trường tăng lên cao hơn thì áp lực bán ra cũng tăng mạnh theo. Diễn biến hôm nay cũng giống ngày 29/7 khi tâm lý nhà đầu tư hưng phấn nhất thì hoạt động xả hàng xuất hiện.