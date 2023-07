Quý 2/2023: BVBank liên tục mở rộng mạng lưới, dư nợ tín dụng tăng 5,9%

TỔNG TÀI SẢN VƯỢT 80.000 TỶ ĐỒNG, TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG ĐẠT 5,9%

Theo báo cáo tài chính hợp nhất vừa công bố, tổng tài sản của BVBank tăng mạnh trở lại trong quý 2/2023, vượt qua mốc 80.000 tỷ, đạt 81.800 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng của ngân hàng đạt gần 53.900 tỷ đồng, tăng 5,9% so với cuối năm trước, thuộc nhóm các ngân hàng có tăng trưởng dư nợ tốt trong bối cảnh thị trường có nhiều thách thức.

Trong đó, dư nợ cho vay nhóm khách hàng cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tỷ trọng cao. Phân chia theo ngành nghề thì nhóm khách hàng thuộc các ngành như sửa chữa ô tô/mô tô, công nghiệp chế biến chế tạo, dịch vụ lưu trú/ăn uống, nông lâm nghiệp/thủy sản, sản xuất tiêu dùng là những ngành nghề có mức rủi ro thấp chiếm phần lớn trong danh mục dư nợ theo ngành của BVBank (tính đến 30/6/2023).

Trong 6 tháng đầu năm nay, BVBank đã chủ động triển khai các giải pháp hỗ trợ mạnh mẽ, tích cực để chia sẻ với khó khăn với người dân và doanh nghiệp, dù rằng áp lực trả lãi suất huy động đầu vào cho các khoản huy động trước đó vẫn còn cao.

Cụ thể, BVBank đã triển khai gói ưu đãi giảm lãi suất cho vay bổ sung vốn (từ 0,5%-2%) cho hoạt động sản xuất kinh doanh; gói lãi suất cho vay đặc biệt 10,5% dành cho khách hàng cá nhân,… Bên cạnh giảm lãi suất cho vay, BVBank cũng đã giảm các loại phí thanh toán, chuyển tiền, dịch vụ tín dụng khác cho doanh nghiệp, đây là những giải pháp cụ thể, thiết thực và tạo điều kiện giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp hiện nay.

Tổng số dư huy động tại 30/06/2023 của BVBank đạt hơn 74.100 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cuối năm 2022. Trong đó, huy động từ tổ chức kinh tế và dân cư đạt hơn 60.500 tỷ đồng, với cơ cấu hơn 80% tập trung ở các khách hàng nhỏ lẻ, tăng 1,36% so với cuối năm trước.

Đặc biệt huy động vốn qua các kênh điện tử chiếm khoảng 30% trong tỏng huy động vốn. Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn trong tổng tiền gửi (CASA) duy trì ổn định so với đầu năm, chỉ giảm nhẹ 0,95 điểm %. Tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ở mức thấp 16,2% (so với mức 34% theo quy định của Ngân hàng Nhà nước), duy trì cơ cấu tài sản an toàn.

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CHUYỂN ĐỔI SỐ, MỞ RỘNG MẠNG LƯỚI

Thực thi nhiệm vụ Đại hội cổ đông giao phó, BVBank tích cực gia tăng mạng lưới chi nhánh, gia tăng nhận diện thương hiệu ở 31 tỉnh thành và tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số. Riêng với mảng chuyển đổi số, số lượng khách hàng mới tăng hơn 30% so với đầu năm. Số lượng giao dịch và giá trị giao dịch 6 tháng 2023 tăng lần lượt 50% và 20% so với cùng kỳ 2022. Trước đó trong năm 2022, BVBank cũng đã ghi nhận lượng khách hàng mới tăng tới 70% trong khi giao dịch qua kênh số tăng gần gấp đôi so với năm 2021.

BVBank tích cực gia tăng mạng lưới giao dịch, gia tăng nhận diện thương hiệu ở 31 tỉnh thành và tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số.

Kết thúc 6 tháng đầu năm, BVBank có 116 điểm kinh doanh, tăng thêm 8 điểm so với đầu năm và di dời 4 điểm đến trụ sở mới khang trang hơn. Bên cạnh đó, hệ thống ngân hàng tự động (CRM) cũng mở rộng với gần 30 điểm trên toàn quốc. Cùng với số lượng chi nhánh tăng lên, BVBank cũng tuyển thêm.gần 300 nhân sự, nâng số lượng nhân sự cuối quý 2/2023 lên gần 2.700 người.

Việc tăng nhanh số lượng nhân sự, mở rộng mạng lưới chi nhánh, đầu tư tăng năng lực công nghệ để thực thi chiến lược bán lẻ là yếu tố chính đẩy chi phí hoạt động quý 2 của BVBank thêm 34% so với cùng kỳ 2022. Trong bối cảnh 2023 được đánh giá là một năm còn nhiều khó khăn, chất lượng tín dụng suy giảm kéo theo giảm lãi dự thu, ngân hàng cũng phải liên tục thực hiện hỗ trợ lãi suất, đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp, cá nhân phục hồi kinh tế trong khi chi phí huy động vốn chưa thể giảm tương ứng đã tác động đến lợi nhuận của BVBank. Quý 2/2023, lợi nhuận trước thuế của BVBank đạt 13 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu đạt 39 tỷ đồng.

Theo lãnh đạo BVBank, việc chấp nhận đầu tư nguồn lực lớn cho bán lẻ là định hướng chiến lược của nhà băng này. Năm 2022 - 2023, bối cảnh kinh doanh của ngành ngân hàng có nhiều khó khăn nhưng BVBank vẫn kiên trì với định hướng đó và chấp nhận những tác động tiêu cực tới lợi nhuận trong ngắn hạn. Tháng 6/2023 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho BVBank mở thêm 15 điểm giao dịch, nâng tổng số đơn vị lên 131 và ngân hàng đặt mục tiêu nâng số điểm kinh doanh lên con số 140 vào năm 2024.