Quý 2/2024: HTN tăng cường nguồn vốn, tối ưu hóa chi phí để tập trung hoàn thiện các dự án

Ngày 30/7/2024, Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons (HoSE: HTN) công bố Báo cáo tài chính quý 2/2024. Song song việc tiếp tục tối ưu chi phí quản lý doanh nghiệp và giảm chi phí tài chính, HTN đang tăng cường chuẩn bị nguồn vốn để đẩy mạnh hoàn thiện các dự án và tham gia triển khai mảng nhà ở xã hội theo định hướng đã đề ra.

Cụ thể, trong quý 2/2024, doanh thu thuần hợp nhất của HTN đạt 437,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1,7 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, kết quả kinh doanh của HTN ghi nhận 900,5 tỷ đồng doanh thu thuần hợp nhất và 12 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất, lần lượt hoàn thành 32% mục tiêu doanh thu và 19% mục tiêu lợi nhuận năm 2024.

Theo bảng cân đối kế toán, tại thời điểm 30/6/2024, tổng nợ phải trả đã giảm 407,6 tỷ đồng, tương đương giảm 6,7% so với đầu năm, chủ yếu giảm nợ ngắn hạn, cho thấy những nỗ lực trong việc cơ cấu các khoản nợ, sắp xếp cơ cấu tài chính của Công ty. Chỉ số vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, doanh thu hoạt động tài chính trong quý 2 của HTN cũng tăng gấp 2,7 lần so với cùng kỳ.

Trong quý 2 vừa qua, hoạt động xây dựng tiếp tục được HTN duy trì và đẩy mạnh, tại nhiều dự án trọng điểm như: MerryLand Quy Nhơn, Grand Center Quy Nhon, Richmond Quy Nhon (Bình Định), Vung Tau Pearl (Bà Rịa - Vũng Tàu), New Galaxy (Bình Dương)…

Sắp tới, liên danh Công ty Cổ phần TTD Holding - Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons sẽ triển khai thực hiện dự án khu nhà ở xã hội tại TP. Hải Phòng. Dự án có quy mô 7,31ha với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1,9 ngàn tỷ đồng.

Về nguồn lực tài chính, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua hồi cuối tháng 6 vừa qua, HTN đang lên kế hoạch thực hiện chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, vốn điều lệ dự kiến sẽ tăng từ hơn 891 tỷ đồng lên 1.782 tỷ đồng, tương ứng việc phát hành thêm hơn 89,1 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Phần lớn số tiền này sẽ phục vụ cho việc đẩy mạnh thi công các dự án và tham gia xây dựng nhà ở xã hội (NOXH).

Doanh nghiệp cũng đã đạt thoả thuận với tổ chức ngân hàng về việc tài trợ vốn cho các dự án để tiếp tục việc xây dựng. Hiện tại, HTN đang tăng cường chuẩn bị nguồn vốn, chủ động làm việc với các tổ chức tín dụng… để luôn sẵn sàng đáp ứng năng lực tổng thầu các dự án với quy mô lớn.

Trong một diễn biến mới nhất, sáng 31/7/2024, Hưng Thịnh Incons đã công bố nhận diện thương hiệu mới, một phần trong quá trình tái cấu trúc đang được quyết liệt thực hiện để hướng đến tương lai phát triển bền vững.

Hình ảnh nhận diện thương hiệu mới của Hưng Thịnh Incons, chính thức áp dụng từ 31/7/2024.

Theo thông tin HTN công bố, logo mới có hình ảnh hoa mai 5 cánh “ngũ phúc” thể hiện cho sức sống mạnh mẽ, thịnh vượng, được thiết kế với gam màu đồng nhất và hình khối vững chắc, ổn định, mang thông điệp sum vầy hạnh phúc. Cùng biểu tượng ngôi nhà làm tâm, nhận diện thương hiệu mới của Hưng Thịnh Incons nhấn mạnh vai trò kiến tạo những tổ ấm, truyền tải thông điệp sứ mệnh “chung tay kiến tạo triệu tổ ấm Việt”.