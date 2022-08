Sản xuất nông nghiệp 8 tháng năm 2022: Chăn nuôi thuận lợi, xuất khẩu cá tra tăng trưởng chậm

Theo Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 15/8, cả nước gieo cấy được 1.411,3 nghìn ha lúa mùa, bằng 100,6% cùng kỳ năm trước. Diện tích gieo cấy lúa vụ hè thu năm 2022 ước đạt 1.917,2 nghìn ha, giảm 1,9% so với vụ hè thu năm trước chủ yếu do chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả, năng suất thấp sang trồng cây ăn quả, trồng cỏ hoặc nuôi trồng thủy sản cho hiệu quả kinh tế cao hơn.

TRỒNG TRỌT KHÓ KHĂN, CHĂN NUÔI THUẬN LỢI

Tính đến trung tuần tháng 8/2022, cả nước thu hoạch được 1.112,7 nghìn ha lúa hè thu, chiếm 58% diện tích gieo cấy và bằng 108,6% cùng kỳ năm trước. Đối với vụ lúa thu đông, vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã xuống giống được 374 nghìn ha, bằng 96,7% cùng kỳ năm trước, do các địa phương chủ động gieo trồng chậm hơn nhằm tránh sâu bệnh, đảm bảo nguồn nước tưới.

Cùng với việc gieo cấy lúa, các địa phương trên cả nước đang tiến hành gieo trồng cây hoa màu. Diện tích gieo trồng các loại cây hoa màu hầu hết đều giảm so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt là đậu tương và khoai lang do giá bán không ổn định hoặc gặp khó khăn trong tiêu thụ, hiệu quả kinh tế thấp nên người dân chuyển sang trồng các loại cây ăn trái và cây rau đậu.

Tính chung 8 tháng năm 2022, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 156,9 nghìn ha, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng gỗ khai thác ước đạt 11.921,7 nghìn m3, tăng 5,8%; sản lượng củi ước đạt 12,6 triệu ste, tăng 0,4%. Theo Tổng cục Thống kê.

Đối với ngành chăn nuôi, chăn nuôi đang thuận lợi do giá thịt lợn hơi ổn định dao động trong khoảng 62.000 - 71.000 đồng/kg. Hiện tại, người chăn nuôi bắt đầu tập trung tái đàn, tạo nguồn cung ứng thịt ra thị trường những tháng cuối năm và các kỳ lễ tết sắp tới.

Về lâm nghiệp, diện tích rừng trồng mới tập trung trong tháng 8/2022 ước đạt 22 nghìn ha, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 5,1 triệu cây, tăng 1%. Sản lượng gỗ khai thác trong tháng 8/2022 đạt 1.756,6 nghìn m3, tăng 5,5%.

THỦY SẢN TĂNG TRƯỞNG CHẬM LẠI

Tổng cục Thống kê cho biết sản lượng thủy sản thu hoạch trong tháng 8/2022 ước đạt 794,5 nghìn tấn, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng ước đạt 441,6 nghìn tấn, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước.

Giá cá tra nguyên liệu tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long tăng, hiện giá cá loại 0,8 kg đến 1,0 kg/con đạt mức 28.500-30.000 đồng/kg, tăng khoảng 1.000-2.000 đồng/kg so với tháng trước Sản lượng cá tra ước đạt 122,7 nghìn tấn, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, xuất khẩu cá tra có dấu hiệu tăng chậm lại do biến động trên thị trường thế giới.

Hiện tôm nuôi đang vào thời kỳ thu hoạch, giá tôm nuôi cao và duy trì ở mức ổn định người nuôi có lãi. Việc ứng dụng công nghệ cao trong nuôi tôm thẻ chân trắng vẫn mang lại hiệu quả kinh tế cao. Sản lượng tôm thẻ chân trắng ước đạt 73,7 nghìn tấn, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng tôm sú ước đạt 28,1 nghìn tấn, tăng 2,6%.

Sản lượng thủy sản khai thác tháng 8/2022 ước đạt 352,9 nghìn tấn, giảm 1% so với cùng kỳ năm trước do giá nhiên liệu trong tháng tuy có giảm nhưng vẫn ở mức cao so với cùng kỳ năm trước, cùng với tình hình thời tiết ngư trường không thuận lợi ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới nên ngư dân hạn chế ra khơi hoặc cho tàu nằm bờ.

Tính chung 8 tháng năm 2022, sản lượng thủy sản ước đạt 5.797,6 nghìn tấn, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Bao gồm: sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 3.172,2 nghìn tấn, tăng 7%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 2.625,4 nghìn tấn, giảm 2,6% (sản lượng thủy sản khai thác biển đạt 2.506,1 nghìn tấn, giảm 2,7%).