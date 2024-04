Sắp thêm một ngân hàng có tổng tài sản vượt mốc 1 triệu tỷ đồng

Sáng 19/4, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - Mã: MBB) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với sự tham gia của 2.283 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, đại diện cho 3,79 tỷ cổ phần, chiếm 72,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của ngân hàng. Báo cáo của Hội đồng Quản trị MB cho biết số cổ đông của ngân hàng đã tăng từ 121.463 cổ đông ngày 31/12/2023 lên khoảng 160.000 cổ đông ở thời điểm hiện tại.

CHIA CỔ TỨC TỶ LỆ 20%

Cùng đó, năm 2023, tổng tài sản tập đoàn đạt gần 945.000 tỷ đồng, tăng 29,7% so với năm 2022. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt hơn 26.306 tỷ đồng, tăng trưởng 15,7% so với năm 2022, góp mặt trong Top 3 lợi nhuận toàn ngành. Riêng ngân hàng, lợi nhuận đạt 24.688 tỷ đồng, tăng 21,5% so với năm ngoái.

Năm 2023, tăng trưởng tín dụng của riêng ngân hàng đạt 28,2%. Trong đó, dư nợ cho nhóm ngành ưu tiên theo định hướng của Chính phủ chiếm 65%. MB đã thực hiện điều chỉnh giảm lãi suất 7 lần trong năm 2023 với mức giảm từ 2% - 4%.

Tổng số khách hàng MB phục vụ đến 31/12/2023 đạt 26,5 triệu. Năm 2023 là năm thứ 3 liên tiếp MB thu hút được hơn 6 triệu khách hàng mới (năm 2021 là 6,2 triệu; năm 2022 là 6,9 triệu khách hàng mới và năm 2023 là 6,3 triệu khách hàng mới). Quy mô giao dịch trên kênh số vượt mốc 10 triệu tỷ đồng, với số lượng giao dịch không tiền mặt đạt 3,6 tỷ giao dịch, tăng 1.5 lần so với năm 2022. Quy mô giao dịch chuyển tiền của MB qua NAPAS đứng đầu hệ thống trong 3 năm liên tiếp (2021 – 2023).

Với kết quả kinh doanh năm 2023 như trên, MB đã đệ trình và được Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chia cổ tức cho năm 2023 là 20%, gồm 5% tiền mặt.

TỔNG TÀI SẢN SỚM CÁN MỐC 1 TRIỆU TỶ ĐỒNG

Về chỉ tiêu tổng tài sản, ngân hàng đặt mục tiêu tăng 13%, tức đạt gần 1,068 triệu tỷ đồng vào cuối năm 2024, trở thành ngân hàng tiếp theo vượt qua cột mốc 1 triệu tỷ sau nhóm Big 4. Bên cạnh đó, MB phấn đấu đạt tối thiểu 30% doanh thu từ kênh số, hướng đến 50% doanh thu trên kênh số vào năm 2026.

Với các khoản vay của Novaland, năm ngoái MB đã thu hồi nợ được 2.400 tỷ đồng và hiện nay dư nợ không còn nhiều. Vấn đề chính của Novaland là vấn đề pháp lý đang được Nhà nước hỗ trợ tháo gỡ. Dự kiến trong quý 2 vấn đề pháp lý của các dự án lớn của Novaland sẽ được xử lý. (Ông Lưu Trung Thái, chủ tịch HĐQT MB)

Trong năm 2024, ngân hàng dự kiến tăng vốn điều lệ thêm hơn 8.579 tỷ đồng. Theo đó, ngoài việc tăng vốn thêm 7.959 tỷ đồng thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu, MB tiếp tục kế hoạch phát hành riêng lẻ thêm 62 triệu cổ phiếu, tương đương mức tăng vốn điều lệ là 620 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2024 đến quý II/2025. Trước đó, MB đã hoàn tất phát hành riêng lẻ 73 triệu cổ phiếu cho hai cổ đông là SCIC và Viettel. Sau khi hoàn thành hai kế hoạch tăng vốn trên, vốn điều lệ của MB dự kiến sẽ tăng lên 61.643 tỷ đồng.

Trả lời câu hỏi của cổ đông về tín dụng bất động sản và quản trị rủi ro tín dụng, Chủ tịch Lưu Trung Thái cho biết MB cho vay dựa trên các dự án cụ thể, các khoản vay không đáng lo ngại do MB quản lý rủi ro và tài sản đảm bảo rất chặt chẽ.

Liên quan đến thắc mắc của cổ đông về kế hoạch phát triển cho vay mua nhà và cho vay mua ô tô trong năm 2024 của MB như thế nào, Tổng giám đốc Phạm Như Ánh cho biết trong năm 2024, MB tập trung cho khách hàng có nhu cầu mua nhà ở thật, đây cũng là sản phẩm chủ lực của ngân hàng năm tới. Còn cho vay ô tô của MB rất ít, chỉ chiếm 0,2% trong tổng dư nợ.