SeABank đạt hơn 2.016 tỷ đồng lợi nhuận 6 tháng đầu năm 2023

Cùng với việc duy trì hoạt động kinh doanh ổn định, SeABank cũng tăng vốn điều lệ lên 24.537 tỷ đồng và triển khai nhiều đợt giảm lãi suất vay vốn nhằm hỗ trợ sản xuất kinh doanh, góp phần hồi phục kinh tế.

Kế hoạch kinh doanh năm 2023, SeABank vẫn kiên định với mục tiêu tăng trưởng bền vững, tiếp tục tập trung nguồn lực cho hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, gia tăng trải nghiệm của khách hàng với nhiều sản phẩm dịch vụ đa dạng, linh hoạt cũng như tối ưu chi phí vận hành.

Tính đến hết ngày 30/6/2023, SeABank đạt lợi nhuận trước thuế 2.016 tỷ đồng; Tổng tài sản hơn 245.206 tỷ đồng, tăng 5,96% và Tổng dư nợ hơn 161.889 tỷ đồng, tăng 5,15% so với thời điểm 31/12/2022. Tỷ lệ nợ xấu vẫn duy trì ở mức thấp 1,73% do Ngân hàng kiểm soát tốt rủi ro tín dụng trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn.

Tổng doanh thu của SeABank đạt gần 12.109 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu đến từ các hoạt động kinh doanh truyền thống tăng trưởng ổn định so với cùng kỳ; Doanh thu phí đạt 466 tỷ đồng, trong đó doanh thu phí quý II/2023 tăng trưởng gấp 2 lần so với quý I/2023 và có xu hướng tăng trong giai đoạn cuối năm 2023;

Về huy động, Tổng huy động từ khách hàng lũy kế 6 tháng của SeABank đạt 144.788 tỷ đồng, tăng trưởng 5,64%. Đặc biệt, vượt qua được quá trình thẩm định và đánh giá khắt khe từ các tổ chức quốc tế, SeABank được tiếp nhận thêm nguồn vốn nước ngoài, đến 30/06/2023 tổng nguồn vốn huy động từ các tổ chức quốc tế đạt gần 11.772 tỷ đồng quy đổi, tăng trưởng 26,15% so với cuối năm 2022. Nguồn vốn huy động này góp phần quan trọng để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của SeABank trong xu hướng đa dạng hóa, toàn cầu hóa nguồn vốn hoạt động.

Ngoài ra, để đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn, SeABank đã thực hiện nhiều đợt điều chỉnh giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần hồi phục kinh tế cho các doanh nghiệp trong nước.

Tháng 6/2023 SeABank đã phát hành thành công cổ phiếu để trả cổ tức và cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ gần 20,3% để tăng vốn điều lệ lên 24.537 tỷ đồng. Bên cạnh đó Cổ phiếu SeABank - mã chứng khoán SSB cũng có sự tăng trưởng ổn định trong 6 tháng đầu năm, đưa vốn hóa ngân hàng vượt mốc 3 tỷ USD và được Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) lựa chọn đưa vào rổ VN30-Index - chỉ số đại diện cho nhóm 30 mã cổ phiếu có vốn hóa và mức thanh khoản cao nhất niêm yết trên sàn HOSE. Trước đó, SSB cũng được MSCI (Morgan Stanley Capital Index) thêm vào danh mục cổ phiếu thị trường cận biên từ ngày 1/3/2023.

Cùng với việc duy trì hoạt động kinh doanh, SeABank cũng triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa như: ủng hộ chi phí xây dựng nhà tình nghĩa cho người nghèo tại Hà Tĩnh và Điện Biên tổng trị giá 30 tỷ đồng; Tổ chức giải chạy thường niên SeABank Run For The Future (SeARun 2023) nhằm gây quỹ trao tặng 10 học bổng Ươm mầm ước mơ và trồng 25.000 cây xanh, tổng trị giá 1,5 tỷ đồng; Triển khai các hoạt động từ thiện thường niên Xuân yêu thương, SeABankers Vì trẻ thơ trên toàn quốc.