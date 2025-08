Hà Nội thặng dư ngân sách trên 357 tỷ đồng sau 7 tháng đầu năm

Cục Thống kê TP. Hà Nội vừa công bố thông tin về tình hình thu, chi ngân sách nhà nước tại khu vực trong 7 tháng đầu năm 2025.

Cụ thể, luỹ kế 7 tháng đầu năm 2025, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố đạt 427,1 nghìn tỷ đồng, bằng 83,1% dự toán pháp lệnh năm và tăng 39,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Xét về cơ cấu, nguồn thu đến từ 3 cấu phần chính: 405,9 nghìn tỷ đồng từ thu nội địa; thu từ dầu thô đạt 1,4 nghìn tỷ đồng và thu từ cân đối hoạt động xuất nhập khẩu đạt 19,7 nghìn tỷ đồng.

So với kết quả cùng kỳ năm ngoái, các con số này tăng lần lượt 40,8%, 58,4% và 36,7%.

Các khoản thu nội địa trong 7 tháng đầu năm 2025

Nguồn: Vneconomy cập nhật từ Cục Thống kê TP. Hà Nội

Trong đó, số thu nội địa trong 7 tháng đầu năm tăng chủ yếu nhờ 6 khoản thu bao gồm: (i) thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 57,6% dự toán và bằng 89,5% so với cùng kỳ năm 2024; (ii) thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 80,8% và tăng 38,3%; (iii) thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 65,5% và tăng 3,3%; (iv) thu từ thuế thu nhập cá nhân đạt 75,1% và tăng 22%; (v) thu tiền sử dụng đất vượt dự toán 61% và gấp 5 lần so với cùng kỳ và (vi) thu lệ phí trước bạ đạt 65,3% và tăng 20,1%.

Tuy nhiên, nguồn thu từ phí và lệ phí ghi nhận ở mức 13,5 nghìn tỷ đồng, đạt 57,4% và giảm 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái, Cục Thống kê TP. Hà Nội cho cho biết.

Trong 7 tháng đầu năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 427,1 nghìn tỷ đồng, bằng 83,1% dự toán và tăng 39,9% so với cùng kỳ năm 2024. Trong khi đó, tổng chi đạt khoảng 69,6 nghìn tỷ đồng, bằng 41,9% dự toán và tăng 35,8% so với cùng kỳ năm 2024. Như vậy, tiến độ thu ngân sách theo dự toán nhanh gần gấp đôi tiến độ chi nên cân đối ngân sách thặng dư 357,5 nghìn tỷ đồng. Cục Thống kê TP. Hà Nội

Về chi ngân sách nhà nước, theo Cục Thống kê TP. Hà Nội, luỹ kế chi 7 tháng trên địa bàn đạt khoảng 69,6 nghìn tỷ đồng, bằng 41,9% dự toán và tăng 35,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, chi thường xuyên đạt 36,3 nghìn tỷ đồng, bằng 51,2% và tăng 23,6% so với cùng kỳ. Đồng thời, chi đầu tư phát triển đạt 33,3 nghìn tỷ đồng, bằng 38,2% và tăng 52,2%.

Theo Cục Thống kê TP. Hà Nội, trong 7 tháng đầu năm, Hà Nội tiếp tục tập trung ưu tiên đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm có ý nghĩa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội và các dự án chuyển tiếp được phân bổ nguồn vốn lớn

Tính riêng tháng 7/2025, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 8.399 tỷ đồng, tăng 16,7% so với thực hiện tháng trước và tăng 29,1% so với cùng kỳ năm 2024.

Như vậy, luỹ kế 7 tháng năm 2025, vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý thực hiện được 41,9 nghìn tỷ đồng, đạt 40,1% kế hoạch năm và tăng 36,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp thành phố 18,6 nghìn tỷ đồng, đạt 37,4% và tăng 56%. Đồng thời, vốn ngân sách nhà nước cấp xã 23,3 nghìn tỷ đồng, đạt 42,6% và tăng 23,7%.

Song song với đó, Hà Nội cũng triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ và chất lượng các công trình, kiểm soát chặt chẽ quy trình thanh toán, quyết toán để đảm bảo sử dụng vốn đúng mục đích và hiệu quả, Cục Thống kê Hà Nội cho biết.