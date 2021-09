Shipper, dịch vụ bưu chính, viễn thông TP.HCM hoạt động từ 6h- 21h

Tại họp báo chiều ngày 15/9, ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết thành phố sẽ tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 từ 16-30/9.

Theo đó từ 0h ngày 16/9, shipper được giao hàng liên quận, huyện từ 6-21h với điều kiện đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch, thực hiện xét nghiệm theo mẫu gộp hai ngày/lần. Thành phố tiếp tục miễn phí xét nghiệm cho các shipper.

Đồng thời thành phố cho phép các loại hình doanh nghiệp, hộ kinh doanh có giấy phép kinh doanh hoạt động từ 6-21h, trong đó gồm dịch vụ bưu chính, viễn thông, thiết bị tin học văn phòng, thiết bị dụng cụ học tập.

Ngoài ra, các địa bàn đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh gồm quận 7, huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ; các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn các quận, huyện này và khu công nghệ cao được thực hiện thí điểm cho phép người dân đi chợ 1 lần/1 tuần. Bổ sung các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh được hoạt động.

Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, Ban quản lý Khu công nghệ cao chủ động hướng dẫn doanh nghiệp tổ chức thực hiện các phương án sản xuất theo kế hoạch số 2715 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM và bộ tiêu chí an toàn do UBND thành phố ban hành. Đồng thời, thí điểm triển khai việc thực hiện thẻ xanh Covid-19 gắn với mã QR cá nhân. Việc thí điểm vẫn phải đảm bảo thực hiện nguyên tắc 5K, xét nghiệm kháng nguyên định kỳ.

Công an TP.HCM căn cứ danh sách người lao động đủ điều kiện do cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đăng ký; triển khai kiểm soát các đối tượng tham gia lưu thông bằng mã QR và các biện pháp công nghệ thông tin khác; đề xuất Bộ Công an liên thông dữ liệu để triển khai việc thí điểm thẻ xanh Covid-19 cho các địa phương đủ điều kiện.

Tiếp theo là dịch vụ ăn uống không phục vụ tại chỗ, chỉ bán mang đi, các cơ sở hoạt động theo phương thức 3 tại chỗ, chỉ bán thông qua đặt hàng trực tuyến; dịch vụ hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; cơ sở thú y; dịch vụ bảo trì, sửa chữa máy móc, thiết bị; sản xuất chế biến, kinh doanh lương thực thực phẩm.

Nhân viên giao nhận của doanh nghiệp, hộ kinh doanh chỉ được phép hoạt động trên địa bàn 1 quận, huyện, TP.Thủ Đức; thực hiện xét nghiệm mẫu gộp 3 người, tần suất 2 ngày/1 lần; kinh phí xét nghiệm do doanh nghiệp, hộ kinh doanh tự chi trả.

Người lao động trực tiếp tại nơi làm việc phải được tiêm ngừa ít nhất 1 mũi vaccine phòng, chống Covid-19 và thực hiện xét nghiệm với tần suất 5 ngày/1 lần theo mẫu đơn hoặc mẫu gộp 3 người; kinh phí xét nghiệm do doanh nghiệp, hộ kinh doanh tự chi trả.

Những địa bàn còn lại, chủ tịch UBND quận, huyện, TP.Thủ Đức tùy theo tình hình kiểm soát dịch trên địa bàn xem xét đề xuất thí điểm mở cửa lại một số hoạt động khi đạt các điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Thời gian qua, TP.HCM tiếp tục phối hợp các tỉnh, thành tổ chức phân luồng xanh, triển khai các phương án giao thông linh hoạt; tổ chức cấp giấy đi đường cho các đối tượng ưu tiên, hỗ trợ khoảng 20.000 shipper triển khai các hoạt động giao nhận hàng hóa trên địa bàn các quận, huyện, TP.Thủ Đức...