Số lượng cuộc gọi rác tăng trở lại đột biến, chủ yếu là quảng cáo và lừa đảo

Quan sát từ đầu năm đến nay, số thuê bao phát sinh cuộc gọi tác tăng dần đều qua các tháng. Cụ thể, nếu như tháng 1/2022 chỉ có hơn 10 triệu cuộc gọi phát tán thì đến tháng 3, con số này đã tăng hơn gấp đôi (20,7 triệu cuộc) và vụt tăng trong tháng 6 và 7/2022.

Đi cùng với số lượng thuê bao phát sinh tăng, số thuê bao phát tán cuộc gọi rác bị các doanh nghiệp xử lý trong thời gian qua cũng tăng mạnh. Trong 7 tháng qua, số lượng thuê bao bị xử lý trung bình đạt 26.769 thuê bao, tăng gấp 1,7 lần so với trung bình 7 tháng đầu năm 2021 (khoảng 15.130 thuê bao).

Cơ quan quản lý thống nhất với các doanh nghiệp tiêu chí xác định thuê bao nghi ngờ phát tán cuộc gọi rác: tần xuất 150 cuộc/ngày, thời gian gọi dưới 45 giây; cuộc gọi đi lớn gấp 10 lần cuộc gọi đến.

Trước đó, theo báo cáo, số cuộc gọi rác phát sinh trong 6 tháng đầu năm 2022 tăng 1,5 lần so với cùng kỳ năm 2021, từ mốc 48,4 triệu lên hơn 74,1 triệu. Số thuê bao bị chặn do phát tán gọi rác là hơn 113.000 thuê bao, tăng 53% so với con số gần 74.000 thuê bao bị chặn cùng kỳ năm 2021. Cơ quan quản lý xác định, trung bình mỗi tháng có gần 400.000 thuê bao nghi ngờ phát tán cuộc gọi rác…

Phân tích lý do dẫn đến tình trạng này, cơ quan quản lý cho biết thời điểm cùng kỳ năm ngoái đang là cao điểm dịch Covid-19 nên tình trạng phát tán các cuộc gọi rác, quảng cáo, rao vặt... ít hơn. Tuy nhiên, hiện nay khi tình hình trở lại bình thường, nhu cầu kinh doanh buôn bán tăng, kéo theo tình trạng phát tán cuộc gọi rác cũng tăng theo.

Đặc biệt, hầu hết cuộc gọi rác có nội dung quảng cáo hoặc vì mục đích lừa đảo, xuất phát từ thuê bao chưa được định danh.

Để ngăn chặn tình trạng phát tán cuộc gọi rác, giải pháp được phía cơ quan quản lý đưa ra thống nhất với các doanh nghiệp tiêu chí xác định thuê bao nghi ngờ phát tán cuộc gọi rác (tần xuất 150 cuộc/ngày, thời gian gọi dưới 45 giây; cuộc gọi đi lớn gấp 10 lần cuộc gọi đến). Cùng với đó, phối hợp Thanh tra Bộ lên kế hoạch kiểm tra, xử phạt; truyền thông thay đổi nhận thức vấn đề này.

Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết sẽ thanh tra và xử phạt công khai những nhà mạng không nghiêm túc thực hiện việc xử lý SIM rác.

Cuối tháng 8/2020, các nhà mạng Viettel, VNPT, MobiFone, Vietnamobile, Local, Itel và Gmobile đã cùng ký thoả thuận cam kết để thực hiện kế hoạch ngăn chặn và xử lý cuộc gọi rác và kế hoạch quản lý thông tin thuê bao di động, ngăn chặn, xử lý SIM có dấu hiệu tồn kênh.