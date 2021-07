Nhà mạng đã chặn hơn 35 triệu cuộc gọi rác

6 tháng đầu năm 2021, các doanh nghiệp viễn thông đã triển khai ngăn chặn hơn 92 nghìn thuê bao phát tán cuộc gọi rác, hơn 35 triệu cuộc gọi giả mạo góp phần bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng và trật tự an toàn xã hội, thông tin vừa được Cục Viễn thông, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết.

Đến hết tháng 6/2021, các nhà mạng đã ngăn chặn hơn 181 nghìn thuê bao phát tán cuộc gọi rác, trong đó 6 tháng đầu năm 2021 đã ngăn chặn hơn 92 nghìn thuê bao. “Số lượng phản ánh của người dân về cuộc gọi rác qua đầu 5656 tăng trung bình từ 13-15%/tháng, cho thấy sự quan tâm, hưởng ứng của người dân đối với các biện pháp ngăn chặn cuộc gọi rác”, báo cáo của Cục Viễn thông cho hay.

Giải pháp ngăn chặn hành vi phát tán cuộc gọi rác - Nguồn: Cục Viễn thông.

Tuy nhiên, theo Cục Viễn thông, số cuộc gọi rác bị phát tán và số thuê bao bị ảnh hưởng có xu hướng giảm rõ rệt so với cuối năm 2020 (thời điểm bắt đầu thống kê chỉ số này): theo số trong tháng 6/2021, có khoảng 8.4 triệu cuộc gọi rác giảm 31,9% so với 12/2020 với hơn 5.4 triệu thuê bao bị ảnh hưởng giảm 23,5% so với 12/2020.

Đối với cuộc gọi giả mạo, mặc dù các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn để hòng lọt qua hệ thống ngăn chặn, nhưng tính đến tháng 6/2021, các doanh nghiệp cũng đã ngăn chặn hơn 56,65 triệu cuộc gọi giả mạo (6 tháng đầu năm 2021 đã chặn hơn 35 triệu).

Cục Viễn thông cho biết, số lượng đề nghị phối hợp cung cấp thông tin về các vụ lừa đảo qua điện thoại từ cơ quan cảnh sát điều tra đã giảm khoảng 75% so với trước khi triển khai ngăn chặn cuộc gọi giả mạo.

Cuộc gọi giả mạo số điện thoại - Cục Viễn thông.

Theo Cục Viễn thông, tương tự như các nước trên thế giới, kể cả các quốc gia phát triển như Anh, Mỹ, tại Việt Nam trong những năm gần đây tình trạng cuộc gọi giả mạo, cuộc gọi rác hiện đang chiều hướng gia tăng (đặc biệt là đã xuất hình thức gọi quảng cáo tự động - robocall) gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội, quyền lợi của người dân.

Đối với cuộc gọi giả mạo số điện thoại, bằng việc áp dụng triệt để các khuyến nghị của ITU (Liên minh Viễn thông quốc tế) về ngăn chặn cuộc gọi giả mạo số điện thoại kết hợp với phân tích phương thức hủ đoạn của các đối tượng lừa đảo qua điện thoại, Cục Viễn thông đã có nhiều hướng dẫn cho doanh nghiệp viễn thông đã xây dựng Hệ thống phát hiện và ngăn chặn cuộc gọi giả mạo bảo đảm ngăn chặn tối đa các cuộc gọi giả mạo đến thuê bao viễn thông của Việt Nam.

Thuê bao có thể phản ánh cuộc gọi rác bằng cách thực hiện soạn tin nhắn theo cú pháp gửi tới đầu số 5656 (Tất cả các tin nhắn gửi tới đầu số 5656 đều miễn phí).

Cục Viễn thông cho biết sẽ chỉ đạo các nhà mạng tiếp tục nghiên cứu và thường xuyên cập nhật các biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn cuộc gọi giả mạo, cuộc gọi rác; phối hợp với cơ quan công an để kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi giả mạo số điện thoại mục đích lừa đảo góp phần giúp bảo đảm an toàn, an ninh và trật tự xã hội cũng như quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Cơ quan này cũng khuyến nghị, đối với ngăn chặn cuộc gọi rác, người dân tích cực phản ánh về cuộc gọi rác đến đầu số 5656 để góp phần phát hiện và ngăn chặn kịp thời thuê bao phát tán cuộc gọi rác.

Cụ thể, thuê bao có thể phản ánh cuộc gọi rác bằng cách thực hiện soạn tin nhắn theo cú pháp gửi tới đầu số 5656 (Tất cả các tin nhắn gửi tới đầu số 5656 đều miễn phí). Cú pháp phản ánh cuộc gọi rác: V [nguồn phát tán][nội dung cuộc gọi rác] gửi 5656 Hoặc V (nguồn phát tán)(nội dung cuộc gọi rác) gửi 5656.

Ví dụ: V (0987654321)(Cuộc gọi quảng cáo giới thiệu sản phẩm dịch vụ bất động sản của công y A) gửi 5656.

Đối với ngăn chặn cuộc gọi giả mạo, người dùng cần nâng cao cảnh giác, không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ qua điện thoại. Đối với các cuộc gọi giả danh công an, viện kiểm sát, ngân hàng hoặc bưu điện để thông báo có quà, bưu kiện, bưu phẩm..., người dân tuyệt đối không thực hiện bất cứ yêu cầu nào của đối tượng.

Khi gặp sự việc tương tự, cần trình báo ngay cho cơ quan công an xử lý hoặc thông báo đến số điện thoại Trực ban hình sự 0692348560, của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an để được hướng dẫn kịp thời.