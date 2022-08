Số tài khoản cá nhân giảm sốc chỉ còn 198.988 mở mới trong tháng 7, giảm gần 60% so với kỷ lục tháng 6

Cụ thể, trong tháng 7, số tài khoản giao dịch của nhà đầu tư mở mới là 199.562 tài khoản, giảm 57% so với số tài khoản mở mới của tháng 6. Trong đó, số tài khoản nhà đầu tư cá nhân trong nước mở mới giảm sốc gần 60% chỉ còn 198.988 tài khoản, con số này của tháng 6 vừa qua là hơn 466.000 tài khoản. Con số mở mới của tháng 7 tương đương với số tài khoản mở mới tháng 1/2022.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mở mới 140 tài khoản. Khối ngoại gồm tổ chức và cá nhân mở mới 434 tài khoản.

Trong tháng 7 vừa qua, số tài khoản nhà đầu tư cá nhân trong nước còn bị giảm mất 3.279 tài khoản. Do đó, tính đến cuối kỳ, số tài khoản nhà đầu tư cá nhân trong nước đạt 6,3 triệu tài khoản.

Cùng với lượng tài khoản mở mới giảm mạnh, thanh khoản toàn thị trường cũng giảm mạnh trong tháng 7 vừa qua. Giá trị giao dịch bình quân của ba sàn giảm 24,1% so với tháng trước và giảm 45,7% so với cùng kỳ xuống còn 13.444 tỷ đồng. Trong đó, giá trị giao dịch của HOSE là 11.452 tỷ đồng/ngày giao dịch, giảm 22,0% so với tháng trước; HNX: 1.251 tỷ đồng/ngày giao dịch, -30,4% so với tháng trước; UPCOM: 741 tỷ đồng/ngày giao dịch, -39,5% so với tháng trước ).

Thanh khoản thị trường suy giảm do hoạt động tín dụng bị thắt chặt, đặc biệt đối với một số lĩnh vực rủi ro cao như chứng khoán, khi mà nhiều Ngân hàng Thương mại đã sử dụng gần hết “hạn ngạch” tăng trưởng tín dụng được Ngân hàng Nhà nước giao hồi đầu năm.

Các nhà đầu tư đã tích cực hạ tỷ lệ đòn bẩy tài chính trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam sụt giảm mạnh. Theo dữ liệu của VnDirect, cho vay ký quỹ tại 20 công ty chứng khoán hàng đầu đã giảm xuống còn 122.886 tỷ đồng, giảm 22% so với quý trước và giảm 20% so với cuối năm 2021.

Tiền gửi giao dịch của nhà đầu tư tại top 10 công ty chứng khoán giảm 4.833 tỷ đồng (-8,8% svck) xuống còn 50.276 tỷ đồng vào cuối Q2/22. Số dư tiền gửi giao dịch của nhà đầu tư tại các công ty chứng khoán giảm nhẹ trong Q2/22 và nhà đầu tư vẫn giữ một lượng tiền mặt lớn tại các công ty chứng khoán và sẵn sàng giải ngân khi có cơ hội.