Số tài khoản đẹp giờ đã thành chuyện cũ

Các ngân hàng đang ra sức cạnh tranh thu hút khách hàng, đặc biệt là trên kênh số. Nếu như trước đây, các tài khoản số đẹp phải bỏ tiền hoặc nhiều tiền mới mua được, thì giờ đây khách hàng dễ dàng có được số đẹp miễn phí, thoải mái lựa chọn theo số ngày sinh hoặc số dễ nhớ, số lộc phát… Nhưng đó chưa phải là tất cả, một “trend” mới hơn và đang thu hút nhiều khách hàng trải nghiệm đó là đặt nickname thay cho số tài khoản.

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG THEO PHONG CÁCH TRẺ

“Nhimxinhxinh1102”, “Linkcutehatme”, “Tuyenhocgioia8”, “Hoa129phohue”…, những cái tên nghe rất “kêu” này không phải là nick name trên facebook, instagram hay tiktok mà lại là những… tài khoản ngân hàng. Thật khó tin, nhưng đó là sự thật.

Thời gian gần đây, nắm bắt được nhu cầu cũng như xu hướng của người dùng, một số ngân hàng đã tiên phong trong việc cho phép khách hàng sử dụng nick name làm tài khoản ngân hàng để tiện lợi sử dụng. Ngoài trải nghiệm chuyển khoản ngay tức thì và hoàn toàn miễn phí, tài khoản bằng nick name còn thể hiện phong cách sống của người dùng, đặc biệt là người trẻ.

Phương Trinh, một 9X đời cuối đang làm việc tại một công ty truyền thông ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, cho biết cô đang sử dụng dịch vụ của 3 ngân hàng, trong đó một ngân hàng đã mở tài khoản từ thời sinh viên, một tài khoản mở theo công ty để nhận lương, còn một tài khoản cô tự mở để tiện sử dụng. “Mình nghe bạn giới thiệu mở tài khoản ở Bản Việt được miễn phí hoàn toàn các dịch vụ online, lại được dùng nickname thay vì các dãy số khó nhớ, app thì khá đẹp, hiện đại, màu xanh bắt mắt, rất phù hợp với giới trẻ nên mình cũng mở luôn. Bây giờ hàng tháng sau khi điện thoại nhận ting ting lương chuyển và là mình vào thao tác chuyển hết sang tài khoản Bản Việt cho tiện chi tiêu”, Phương Trinh chia sẻ.

Trinh cho biết thêm, trước đây đi làm hoặc ra ngoài chơi thường phải “dắt lưng” ít tiền đề phòng. Nhưng bây giờ đi đâu chỉ cần mang theo chiếc điện thoại là đủ, từ những thứ nhỏ như ly café, bữa trưa, ăn quà chiều, mua đồ ở quán tạp hóa cho đến những thứ to tiền hơn là mua sắm, nhà hàng đều có thể thanh toán nhanh chóng tiện lợi. Rồi ngay cả khi nhận tiền chuyển khoản cũng vậy, chỉ cần đọc nickname là xong.

Tương tự, Phương Hoa, một GenZ chính hiệu sinh năm 2K tại Quận 3, Tp.HCM cũng mới mở tài khoản ngân hàng dùng nickname thì hồ hởi chia sẻ: Từ hồi học cấp 3 rồi lên đại học, tụi bạn vẫn hay gán cho mình biệt danh Hoa “xinh không kiêu”, “bảnh không chảnh”. Mình thích cái tên này lắm, thế rồi mình cũng lập nickname như vậy trên mạng xã hội. Đến lúc nghe tụi bạn giới thiệu có dịch vụ tài khoản ngân hàng dùng nickname được, phải nói là mừng quá nha. Thế là mình lập luôn tài khoản ngân hàng với tên “Hoabanhkochanh”. Từ lúc dùng tài khoản này, mình tiện sử dụng quá trời. Tết vừa rồi tụi bạn có hỏi tài khoản nhau để lì xì, mình bảo nhập đúng nick hồi cấp 3 là ra liền. Đã thật”.

KINH DOANH CŨNG CÓ TÀI KHOẢN SHOPNAME RIÊNG

Không chỉ các bạn trẻ đam mê việc sử dụng nickname làm tài khoản mà các hộ kinh doanh, các chủ shop online giờ đây cũng thích thú với phong cách lập tài khoản ngân hàng mới.

Shopname đã và đang được nhiều các chủ kinh doanh sử dụng như một tài khoản ngân hàng, vừa dễ dùng lại dễ nhớ.

Chị Nguyễn Thu Trang, chủ một tiệm bánh ngọt cho biết, chị mở cửa hàng kinh doanh tại Quận 5 và bán thêm cả trên online. Tiệm bánh được chị đặt theo tên yêu của 2 bé con của chị là Sóc và Thỏ. Do mua hàng online nên giao dịch thanh toán là chuyển khoản nên chị lại phải gửi thông tin số tài khoản cho khách. “Số tài khoản của mình thì dài, đến mình đọc liên tục nhưng có lúc vẫn nhầm nên đều phải in sẵn số tài khoản hoặc soạn sẵn tin nhắn rồi gửi cho khách. Nhưng bây giờ có thể đặt tên tài khoản ngân hàng theo tên của shop, rồi tạo mã QR để in luôn trên vỏ hộp bánh rất tiện, mình rất thích”, chị Trang nói và cho biết thêm rất nhiều khách hàng khen cách sáng tạo đó của chị.

Thực tế nhiều người sử dụng tài khoản shopname cho biết rất hài lòng vì tên của những “đứa con tinh thần” của họ có thể sử dụng luôn để làm tài khoản ngân hàng, điều đó không chỉ tạo uy tín, thương hiệu riêng mà còn giúp họ tránh rủi ro khi khách hàng nhập thông tin thanh toán.

DỄ MỞ, DỄ DÙNG LẠI HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

Sử dụng tài khoản theo nickname/shopname siêu tiện lợi đang tạo ra một xu hướng mới sử dụng dịch vụ tài chính.

Việc mở tài khoản theo nickname hoặc shopname vô cùng dễ dàng và tiện lợi. Chẳng hạn với Ngân hàng Bản Việt, trên app Digimi, chỉ bằng vài thao tác đăng ký vô cùng đơn giản, bạn đã có thể biến những dãy số tài khoản dài dằng dặc trở nên gọn nhẹ, dễ nhớ, mang thương hiệu cá nhân của mình hoặc shop mình.

Ngân hàng không hạn chế khả năng sáng tạo của từng khách hàng khi mỗi người có thể tùy ý biến số tài khoản thành nickname; lựa chọn số tài khoản theo sở thích như số ngày sinh, số điện thoại, số phong thủy đẹp hoặc chỉ đơn giản là con số may mắn theo từng cá nhân lựa chọn. Bên cạnh đó khách hàng có thể tạo mã QR để nhận tiền bằng nickname, số điện thoại, tài khoản một cách dễ dàng và thuận tiện.

Đối với khách hàng chưa có tài khoản ở Bản Việt thì vẫn có thể tạo tài khoản bằng cách tải ứng dụng Digimi để định danh điện tử sẽ có ngay tài khoản để giao dịch.

Được biết các khách hàng đều được miễn phí tài khoản nickname cho lần đầu đăng ký, đồng thời được tặng thẻ Napas Debit và miễn hoàn toàn phí chuyển khoản.