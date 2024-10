Sở Xây dựng Bình Định cùng hai nghiệp đoàn Pháp tham quan chính thức Nhà máy Ống nhựa Hoa Sen

Dẫn đầu đoàn tham quan là ông Võ Hữu Thiện - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Định, ông Daniel Matergia - Chủ tịch hai Nghiệp đoàn SEAFF/SFL, cùng các thành viên trong ban lãnh đạo, các phòng ban chủ chốt. Trong thời gian gần đây, tỉnh Bình Định đã hợp tác cùng phái đoàn Pháp hỗ trợ tư vấn kỹ thuật và đầu tư ngành cấp thoát nước và môi trường, đưa nước sạch về với bà con địa phương.

Các đô thị đa phần đều có nhà máy cấp nước sạch đảm bảo công suất để cấp nước cho người dân; tuy nhiên, việc đầu tư, mở rộng mạng lưới cấp nước sạch còn gặp nhiều khó khăn từ nguồn kinh phí cũng như thực tiễn đầu tư xây dựng, mở rộng mạng lưới cấp nước sạch. Chính vì vậy, Ống nhựa Hoa Sen được đánh giá là một trong những giải pháp dẫn nguồn nước sạch một cách hiệu quả và tiết kiệm nhất nhằm gia tăng năng suất, giảm chi phí đầu tư.

Ông Daniel Matergia - Chủ tịch 02 Nghiệp đoàn SEAFF/SFL cho biết: “Chúng tôi vô cùng ấn tượng với quy mô, sự chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ nhân viên công ty Nhựa Hoa Sen cũng như sự thú vị khi tận mắt chứng kiến quy trình sản xuất ống nhựa. Chúng tôi vẫn đang trong quá trình nghiên cứu và tham khảo để thực hiện được những dự án đưa nước sạch vào địa bàn tỉnh Bình Định, song song đó đội ngũ của chúng tôi đang tập trung vào các dự án thoát nước và thu gom xử lý nước thải. Mong rằng trong thời gian tới chúng tôi sẽ có cơ hội hợp tác cùng Ống nhựa Hoa Sen để đem nước sạch đi muôn nơi”.

Ống nhựa Hoa Sen là thương hiệu nổi bật trên thị trường nhựa Việt Nam hiện nay và liên tục được lựa chọn cung cấp sản phẩm cho rất nhiều công trình trọng điểm quốc gia. Trong đó nổi bật phải kể đến Dự án Cao tốc Bắc - Nam (đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận); Gói thầu Thi công xây dựng tuyến ống cấp nước số 5 thuộc Dự án Mạng lưới đường ống cấp nước phía Đông và trạm bơm tăng áp Gò Công; Dự án cấp nước tại các địa phương như: huyện Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh, huyện Lục Ngạn – Bắc Giang, huyện Thanh Liêm - Hà Nam; Dự án Mở rộng hệ thống cấp nước sạch khu vực ấp 1,2 xã Trị An, tỉnh Đồng Nai,...

Ống nhựa Hoa Sen nhiều năm liền đạt Thương hiệu Quốc gia.

Đặc biệt trong thời gian vừa qua, Ống nhựa Hoa Sen đã và đang đồng hành trong rất nhiều dự án lớn, các chung cư tại tỉnh Bình Định, có thể kể đến như: Dự án cấp nước sạch xã Bình Nghi, Huyện Tây Sơn; Công trình chỉnh trang đô thị ở Khu đô thị Bắc Hà Thành, huyện Tuy Phước; Dự án cấp thoát nước khu dân cư nông thôn Xóm 2, Thôn An Hòa, Xã Nhơn Khánh, Thị xã An Nhơn; Giai đoạn 1 của Dự án cấp thoát nước Khu Dân cư Thôn Tân lập, Xã Nhơn Lộc, Thị xã An Nhơn; Hệ thống nước sạch huyện An Lão; Hệ thống Lồng bè nuôi trồng thủy hải sản huyện Phù Cát; Chung cư nhà ở xã hội tỉnh Bình Định; Chung cư An Phú Thịnh; Chung cư Hoàng Văn Thụ,...

Ông Trương Tấn Đạt - Tổng giám đốc CTCP Nhựa Hoa Sen cho biết: “Tốc độ đô thị hóa, các dự án đầu tư công, các dự án cung cấp nước sạch tại các tỉnh miền Trung trong vài năm gần đây rất lớn và chúng tôi luôn khai thác hết công suất các dây chuyền tại nhà máy Nhựa Hoa Sen Bình Định. Chúng tôi đang có kế hoạch nâng cấp, nâng công suất sản xuất tại nhà máy Bình Định để đáp ứng nhu cầu tại các tỉnh miền Trung và trên cả nước trong thời gian tới. Chúng tôi luôn có đội ngũ nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới để phục vụ tốt hơn nữa đến nhiều đối tượng khách hàng. Hàng năm chúng tôi luôn có các sản phẩm mới tung ra thị trường. Sản phẩm Ống nhựa Hoa Sen của chúng tôi được vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam nhiều năm liền và đạt được tiêu chuẩn chất lượng khắt khe trong và ngoài nước.

Ngoài ra, Nhựa Hoa Sen đã được được chứng nhận “Nhãn xanh” - Green Building Product từ Hội đồng Công trình Singapore. Chúng tôi luôn tự hào cung cấp ra thị trường những sản phẩm với chất lượng tốt nhất, giá cả cạnh tranh và cung cấp cho khách hàng nhanh nhất. Với lợi thế có 3 nhà máy lớn được đặt tại 3 miền Bắc - Trung - Nam, tổng công suất sản xuất lên đến 100.000 tấn/ năm, với các dòng sản phẩm đa dạng, sản phẩm Ống nhựa Hoa Sen đã được phân phối rộng rãi qua hệ thống hàng trăm nhà phân phối và hàng ngàn cửa hàng, đại lý và luôn được người tiêu dùng trên khắp ở nước ưu tiên lựa chọn.”

“Chúng tôi thấy sự thú vị khi tận mắt chứng kiến quy trình sản xuất ống nhựa. Chúng tôi vẫn đang trong quá trình nghiên cứu và tham khảo để thực hiện được những dự án đưa nước sạch vào địa bàn tỉnh Bình Định” Ông Daniel cho biết.

Để đáp ứng tất cả nhu cầu sử dụng của khách hàng từ dân dụng tới công trình, Tập đoàn Hoa Sen đã và đang tiếp tục trên nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh rất nhiều dòng sản phẩm nhựa đạt tiêu chuẩn quốc tế phải kể đến: ống nhựa PVC-U, ống nhựa PVC-U luồn dây điện, ống nhựa PP-R, ống nhựa PP-R chống tia UV, ống nhựa HDPE, ống nhựa LDPE, ống nhựa lưới dẻo PVC, keo PVC, bộ phụ kiện ống nhựa PVC-U và PP-R Hoa Sen với hơn 1.000 loại.

Là đơn vị tiên phong trong công nghệ sản xuất, đầu tư hệ thống máy móc, trang thiết bị hiện đại tiêu chuẩn châu Âu. Với hệ thống dây chuyền thiết bị theo công nghệ mới nhất và hiện đại nhất của hãng Battenfeld-Cincinnati (Đức) - để đảm bảo các thiết bị có công suất cao, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. Ngoài ra, với dây chuyền sản xuất hoàn toàn tự động và khép kín, đi kèm theo đó là hệ thống thiết bị định lượng và kiểm soát chất lượng, đảm bảo sản phẩm ống nhựa luôn đồng nhất và 100% sản phẩm đạt các tiêu chuẩn chất lượng khắt khe của quốc tế.

Với triết lý kinh doanh cốt lõi "Trung thực - Cộng đồng - Phát triển", Nhựa Hoa Sen khẳng định giá trị thương hiệu bằng chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, giá cả hợp lý, thời gian giao hàng nhanh, dịch vụ hậu mãi tốt và thương hiệu gắn kết cộng đồng, luôn thực hiện nghiêm ngặt các cam kết vàng trong bán hàng: “Đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, được bảo hành, giao hàng nhanh”. Ống nhựa Hoa Sen đã đạt được những giải thưởng uy tín như vinh danh Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 05 lần liên tiếp từ năm 2014 đến nay, Hàng Việt Nam chất lượng cao, Top 10 thương hiệu xuất sắc nhiều năm liền,....

Thời gian tới, Ống nhựa Hoa Sen sẽ tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và đầu tư phát triển hệ thống công nghệ hiện đại để tiếp cận và phục vụ nhiều đối tượng khách hàng hơn nữa, đồng thời hỗ trợ Sở Xây dựng tỉnh Bình Định và hai Nghiệp đoàn SEAFF/SFL của Pháp đưa nước sạch đến với bà con địa phương trên toàn tỉnh Bình Định.