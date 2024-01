Sở Xây dựng Hải Phòng có điểm số thấp nhất về chỉ số năng lực cạnh tranh

UBND TP. Hải Phòng vừa công bố kết quả đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, địa phương (chỉ số DDCI) cùng chỉ số cải cách hành chính và đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện năm 2023, trong đó Sở Xây dựng đều có điểm số thấp nhất trong các sở.

THU HẸP KHOẢNG CÁCH NĂNG LỰC CẠNH TRANH

Theo đó, điểm số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành năm 2023 đạt 76,59 điểm, tăng 0,2 điểm so với năm 2022, đạt mức khá. Trong số 21 sở, ban, ngành được chấm điểm, Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Hải Phòng đạt 80,98 điểm, đứng đầu trong số các sở, ban, ngành về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, đạt mức điểm tốt trong xếp hạng chỉ số này. Tiếp theo là các Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Tư pháp, Ban Quản lý Khu kinh tế. Sở Xây dựng là sở có điểm số thấp nhất trong tổng số 21 sở, ban, ngành được chấm điểm với số điểm 73,10 điểm.

Điểm số năng lực cạnh tranh các địa phương năm 2023 đạt 83,44 điểm, tăng 2,66 điểm so với năm 2022. Trong 14 quận, huyện chấm điểm, quận Hồng Bàng đạt 92,59 điểm, xếp hạng rất tốt trong số các địa phương về xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh các địa phương. 9 quận, huyện gồm An Lão, Hải An, Kiến An, Đồ Sơn, Cát Hải, Tiên Lãng, Dương Kinh, Ngô Quyền, Thuỷ Nguyên đạt từ 80,03 điểm đến 89.90 điểm, được xếp hạng tốt. 4 quận huyện còn lại là Kiến Thuỵ, An Dương, Lê Chân và Vĩnh Bảo đạt từ 77,54 điểm đến 79,40 điểm, được xếp điểm khá trong chỉ số năng lực cạnh tranh các địa phương.

Quận Hồng Bàng là địa phương có chỉ số năng lực cạnh tranh và chỉ số cải cách hành chính dẫn đầu khối quận huyện

Theo đánh giá của UBND TP Hải Phòng, việc đánh giá, chấm điểm chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và các địa phương năm 2023 cho thấy nhóm các sở, ban, ngành, địa phương xếp giữa bảng năng lực cạnh tranh năm 2022 đã cải thiện, vượt lên nhóm đầu bảng năm 2023. Khoảng cách điểm số giữa các cơ quan, đơn vị đã được thu hẹp so với năm 2022.

Đã có 2.531 phiếu khảo sát được gửi tới các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để khảo sát, đánh giá và cảm nhận của doanh nghiệp, hộ kinh doanh từ góc độ cung cấp dịch vụ công của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện để đánh giá năng lực cạnh tranh đối với các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện.

Việc khảo sát, điều tra chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Hải Phòng được thực hiện dưới 2 hình thức trực tuyến và trực tiếp. Trong đó, có 70,5% phiếu khảo sát, điều tra được thực hiện dưới hình thức trực tuyến và 29,5% dưới hình thức trực tiếp. Việc khảo sát năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đối với các sở, ban, ngành được cụ thể hoá 8 chỉ số thành phần và 50 chỉ tiêu cụ thể, chỉ số năng lực cạnh tranh các địa phương được cụ thể hoá 8 chỉ số thành phần và 75 chỉ tiêu cụ thể.

CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TĂNG

Đối với chỉ số cải cách hành chính và đo lường mức độ hài lòng của người dân đối với các sở, ban, ngành, UBND các quận huyện năm 2023, chỉ số cải cách hành chính các quận huyện tăng 1,54 điểm, chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành tăng 2,15 điểm so với năm 2022.

Trong số 20 đơn vị, sở, ban, ngành thực hiện đánh giá bộ chỉ số cải cách hành chính (gồm chỉ số cải cách hành chính và điểm đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với cơ quan quản lý nhà nước) năm 2023, Sở Giao thông & Vận tải được thẩm định, chấm điểm cao nhất với 95,72 điểm trong thang điểm 100 điểm.

Sở Xây dựng có số điểm bộ chỉ số cải cách hành chính thấp nhất, chỉ đạt 86,27 điểm trong thang điểm 100. Các sở Văn hoá và Thể thao, Giáo dục và Đào tạo, Tài Chính và Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đều có chuyển biến rõ rệt về cải cách thủ tục hành chính tăng từ 7-11 bậc so với năm 2022. , các đơn vị này đều tăng từ 7 – 11 bậc so với năm 2022

Đối với 15 quận, huyện của thành phố Hải Phòng, UBND quận Hồng Bàng có bộ chỉ số điểm cải cách hành chính đạt 93,95 điểm, đứng đầu khối quận, huyện về cải cách thủ tục hành chính. Huyện đảo Bạch Long Vỹ đạt 80,21 điểm trong chỉ số cải cách hành chính đứng cuối bảng chấm điểm chỉ số cải cách hành chính cấp quận, huyện của thành phố Hải Phòng.

UBND TP. Hải Phòng cũng thực hiện đánh giá, phân loại trách nhiệm người đứng đầu lĩnh vực cải cách thủ tục hành chính. Trong đó, giám đốc của 7 sở, ban, ngành và chủ tịch của 6 UBND các quận, huyện được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hải Phòng cũng đánh giá 13 giám đốc sở, ban, ngành và 7 chủ tịch UBND các quận, huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chỉ có Chủ tịch UBND huyện đảo Bạch Long Vỹ được xếp hạng ở mức hoàn thành nhiệm vụ.

Để điều tra, khảo sát, đánh giá đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với cơ quan quản lý nhà nước, UBND các quận, huyện, Hải Phòng đã phát tổng cộng 11.542 phiếu khảo sát, điều tra. Trong đó, 5.334 phiếu khảo sát thực hiện với khối quận huyện, 6.208 phiếu khảo sát, điều tra với khối sở, ban, ngành. Bộ chỉ số cải cách thủ tục hành chính có tổng điểm là 100 điểm, trong đó, đánh giá điểm cải cách thủ tục hành chính là 65 điểm, điểm đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với cơ quan quản lý nhà nước, cấp chính quyền là 35 điểm.