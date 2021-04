Sun Group ra mắt shophouse The Center tại Nam Phú Quốc

Phân khu shophouse The Center thuộc dự án Sun Grand City Hillside Residence, nằm tại trung tâm "thị trấn Địa Trung Hải" - tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí hàng đầu do Sun Group kiến tạo tại Nam Phú Quốc, mang đến tiềm năng đầu tư - kinh doanh đắc lợi cho các chủ sở hữu.

Cùng với 3 phân khu cao tầng là The Hill, The Sky, The Sea, The Center - là phân khu thấp tầng duy nhất thuộc dự án phức hợp Sun Grand City Hillside Residence góp phần đặt nền móng kiến tạo tương lai thịnh vượng, phồn hoa cho thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam, nơi lý tưởng để nghỉ dưỡng, đầu tư và sống vượt trội. Với những lợi thế đắt giá vốn có, The Center được đánh giá là sản phẩm bất động sản có 1 không 2 tại Phú Quốc.

VỊ TRÍ TÂM MẠCH CỦA DÒNG CHẢY THƯƠNG MẠI NAM PHÚ QUỐC

Tọa lạc ngay tâm mạch "thị trấn Địa Trung Hải" - trung tâm mới phía Nam đảo Ngọc, phía Tây giáp khu shophouse mặt biển Sun Premier Village Primavera, phía Đông giáp khu đô thị kiểu mẫu Sun Grand City New An Thoi, phía Nam giáp Ga đi cáp treo Hòn Thơm, kế cận các công trình biểu tượng, The Center bao gồm 364 căn shophouse (nhà phố thương mại) hướng biển sở hữu lâu dài.

Nằm thoai thoải trên triền đồi với cao độ 45 - 60m so với mực nước biển, The Center thỏa mãn tối đa các yếu tố phong thủy: lưng tựa đồi - mặt hướng biển, thu trọn vào tầm mắt khung cảnh "bến cảng phồn hoa" của thị trấn Địa Trung Hải với những dãy phố đa sắc màu, dãy nhà hàng sát biển sôi động hay tổ hợp vui chơi giải trí Central Village đẳng cấp…, hòa nhịp với những tòa căn hộ cao tầng hiện đại, vươn mình cùng sự phát triển của thành phố trẻ Phú Quốc. Vị trí và địa thế trung tâm biểu tượng này được đánh giá là vô tiền khoáng hậu, không chỉ tại đảo Ngọc, đây là vị thế hiếm nơi nào có được trên khắp đường bờ biển Việt Nam.

HỆ THỐNG TIỆN ÍCH 3 LỚP ĐẲNG CẤP QUANH TỪNG CĂN NHÀ

Cư dân và du khách được thụ hưởng trọn vẹn hệ thống tiện ích của thị trấn Địa Trung Hải và hệ sinh thái du lịch đẳng cấp của Sun Group.

Với vị trí đắc địa, đồng thời là một phần không thể tách rời trong hệ sinh thái Sun Group tại Nam Phú Quốc, The Center thừa hưởng trọn vẹn hệ thống tiện ích do hệ sinh thái mang lại. Tại đây, cư dân và du khách dễ dàng tiếp cận hệ thống gần 60 tiện ích của thị trấn Địa Trung Hải, cũng như 50 công trình biểu tượng thuộc hệ sinh thái du lịch - nghỉ dưỡng đẳng cấp trị giá nhiều tỷ USD do Sun Group kiến tạo tại Nam đảo như cáp treo vượt biển dài nhất thế giới, cầu Hôn, show Vortex, tòa tháp đồng hồ cao 75m... The Center như thỏi nam châm hút trọn hàng triệu lượt khách du lịch đổ về Nam đảo để trải nghiệm, vui chơi giải trí, mua sắm, nghỉ dưỡng...

Không chỉ hưởng lợi kép từ sức hút và tiện ích của thị trấn Địa Trung Hải, The Center còn thể hiện vị thế ưu việt khi sở hữu hệ thống tiện ích nội khu hoàn chỉnh mang sắc thái Địa Trung Hải gồm: Quảng trường nghệ thuật, vườn treo, tượng điêu khắc, đài phun nước cổ kính, khu vui chơi trẻ em... cũng như "tiện ích trên không" tại các tòa tháp căn hộ cao tầng kề cận, giúp nâng tầm chuẩn sống, nghỉ dưỡng cho những ai chọn đây làm second-home, hay gia tăng tiềm năng kinh doanh đắc lợi cho giới đầu tư.

KIẾN TRÚC TAORMINA ĐỘC ĐÁO

Lấy cảm hứng từ nét kiến trúc Taormina độc đáo, từng căn nhà tại The Center mở ra một bức tranh tuyệt mỹ nhờ vào những vòm cửa sổ cao, mở rộng hướng biển. Được xây dựng trên triền đồi, từng cảnh quan tại The Center đều lưu giữ chất sống miền Địa Trung Hải với những bậc đá tinh xảo, vườn hoa, đài phun nước lãng mạn đan xen trong từng lối đi.

Chú trọng sự tinh tế trong nghệ thuật tạo màu, The Center được sử dụng những bước chuyển màu điêu luyện do các họa sĩ chuyên nghiệp thực hiện biến những bức tường nhà trở nên nền nã hòa quyện với sắc màu thiên nhiên, mang đến sự đối lập tương hỗ khi đặt cạnh cổ trấn Amalfi đối diện.

GIÁ TRỊ THƯƠNG MẠI VÔ HẠN

Nhằm đáp ứng mục tiêu số 1 là kinh doanh thương mại, shophouse The Center với kiến trúc Taormina trẻ trung, phóng khoáng, được thiết kế chiều cao 5 tầng, 2 mặt tiền rộng 8 - 15m, có thể khai thác linh hoạt nhiều loại hình kinh doanh khác nhau để đón lượng du khách khổng lồ. Trong đó, 6 ngành hàng sẽ được ưu đãi khi kinh doanh tại The Center nói riêng và thị trấn Địa Trung Hải nói chung gồm: Lưu trú, F&B, Spa, Thời trang, Nghệ thuật, Du lịch - lữ hành.

"The Center được phát triển nhất quán theo chiến lược thâm canh của Sun Group tại Nam Phú Quốc, khi không ngừng gia tăng giá trị và sức hấp dẫn cho vùng đất này theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu, bằng những công trình, dịch vụ đẳng cấp. Khi sức hút của vùng đất không ngừng gia tăng sẽ mang lại giá trị thặng dư cho các sản phẩm bất động sản nằm trong hệ sinh thái", đại diện Tập đoàn Sun Group nhận định.

Ngoài ra, Chủ đầu tư Sun Group sẽ hợp tác với các đối tác nước ngoài như Tư vấn kiến trúc Codinachs Architects (Tây Ban Nha), Tư vấn cảnh quan EGO (Ý), Tư vấn chiếu sáng Firefly (Anh)... mang tới cảm hứng kiến trúc Địa Trung Hải đậm nét cho toàn khu The Center.

Đón đầu quy hoạch Phú Quốc điều chỉnh vừa được Thủ tướng Chính phủ thông qua, Sun Group sẽ tiếp tục nâng tầm hệ sinh thái du lịch đẳng cấp tại Nam đảo, đồng thời phát triển tuyến đảo tại An Thới theo phong cách đảo tỷ phú kết nối với thị trấn Địa Trung Hải để trở thành trung tâm mới của Phú Quốc. Nơi đây sẽ là điểm đến của du lịch, giải trí, kinh doanh, nghỉ dưỡng chất lượng cao, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách mỗi ngày, mang lại nguồn thu khổng lồ như vùng Địa Trung Hải phiên bản gốc.

Tại đó, The Center sẽ khuấy động sự sầm uất và nhịp sống phồn hoa tại tâm mạch thị trấn Địa Trung Hải, nơi được đánh giá mang đẳng cấp tiệm cận chuẩn mực quốc tế, cũng như "miệng phễu" hút khách du lịch quốc tế ngay sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát. Bởi vậy, giới đầu tư khó lòng "bình chân như vại" khi những thông tin đầu tiên về The Center rò rỉ trên thị trường. Phân khu The Center dự kiến bàn giao vào quý II năm sau.

Lễ ra mắt chính thức phân khu The Center - dự án Sun Grand City Hillside Residence sẽ diễn ra lúc 8:30 ngày 18/4 tại Gem Center (số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP.HCM). Tham dự sự kiện, khách hàng sẽ có cơ hội trải nghiệm thị trấn Địa Trung Hải phiên bản thu nhỏ nhưng không kém phần rực rỡ sắc màu, với trung tâm là The Center - nơi sẽ là tâm mạch phát triển mới của thành phố Phú Quốc, đồng thời tham gia bốc thăm trúng thưởng nhiều phần quà hấp dẫn.