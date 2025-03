Tân cảng miền Trung đón nhận Bằng khen của Bộ Quốc phòng và tỉnh Bình Định

Phát biểu ôn lại chặng đường 15 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Trung tá Nguyễn Minh Hải, Giám đốc Công ty nhấn mạnh: Ngày đầu thành lập, cảng Tân cảng miền Trung là cảng quân sự cũ, cơ sở xuống cấp, lạc hậu, trang thiết bị hầu như không có. Với 28 cán bộ, chiến sỹ, được điều động từ nhiều đơn vị về, công ty hoạt động độc lập, đứng chân trên địa bàn còn nhiều khó khăn.

Sau gần một năm thành lập, cảng đã nâng cấp khả năng đón tàu từ 5.000 tấn lên 15.000 tấn, duy trì độ sâu an toàn hàng hải cho các tàu quân sự và tàu kinh tế ra vào. Tháng 2/2011, Tân cảng miền Trung đã đón chuyến tàu container đầu tiên, đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình ghi tên mình trên bản đồ các nhà khai thác cảng tại khu vực.

15 năm qua, cảng đã không ngừng mở rộng công tác thị trường như Nam Lào, Bắc Campuchia, và các vùng kinh tế trọng điểm, với phương châm mang cảng đến tận nhà máy, công trình, kéo dài chuỗi dịch vụ cung ứng cho khách hàng, Tân cảng miền Trung tham gia sâu rộng vào hệ sinh thái logistics của Tân cảng Sài Gòn.

Tổ chức đón nhiều lượt tàu quân sự, phục vụ công tác hậu cần để thi công các công trình biển đảo, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Duy trì tốt quy chế cảng quân sự, quy chế an ninh cảng biển quốc tế; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, bảo đảm đơn vị và địa bàn đóng quân an toàn.

Giai đoạn 2019-2024, sản lượng hàng hóa thông qua cảng tăng trưởng trung bình 15%. Đặc biệt, năm 2024 cảng Tân cảng miền Trung cán mốc 1 triệu tấn hàng hóa thông qua. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hàng năm đạt mức tăng trưởng cao, đảm bảo thu nhập cho cán bộ, người lao động bình quân gần 19 triệu đồng/ tháng.

Đại tá Nguyễn Thanh Trúc, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn phát biểu chúc mừng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thanh Trúc, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn, ghi nhận, biểu dương những thành tích đạt được của công ty trong 15 năm qua. Đại tá Nguyễn Thanh Trúc cũng gửi lời cảm ơn đến cấp ủy, chính quyền địa phương, quý đối tác, khách hàng, hãng tàu đã giúp đỡ, đồng hành và tin tưởng sử dụng các dịch vụ của Tân cảng Sài Gòn trong suốt thời gian qua.

Thời gian tới, Tân cảng Sài Gòn và cảng Tân cảng miền Trung tiếp tục tiếp tục gia tăng năng lực khai thác cảng, đầu tư mới trang thiết bị, nâng cao chất dịch vụ trọn gói, mang lại lợi ích thiết thực cho đối tác, khách hàng, hãng tàu, góp phần phát triển kinh tế đất nước và địa bàn đơn vị đứng chân.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Thanh Trúc trao Bằng khen tặng tập thể Công ty cổ phần Tân cảng miền Trung.

Nhân kỷ niệm 15 năm ngày thành lập, Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Bình Định tặng Bằng khen cho Công ty cổ phần Tân cảng miền Trung và 3 cá nhân. Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn khen thưởng cho 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Dịp này, Công ty cổ phần Tân cảng miền Trung ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tỉnh Bình Định với số tiền 100 triệu đồng do cán bộ, người lao động trong công ty đóng góp.

Cũng trong ngày, Công ty cổ phần Tân cảng miền Trung tổ chức chương trình tri ân khách hàng, đối tác, hãng tàu đã đồng hành cùng đơn vị 15 năm qua.