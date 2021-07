Tăng trưởng quy mô tốt so với cùng kỳ, ngân hàng Bản Việt lãi 337 tỷ trong 6 tháng

Ngân hàng Bản Việt (mã chứng khoán: BVB) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021. Theo đó, nhờ có sự cải thiện đáng kể về quy mô, các nguồn thu nhập tăng nhanh hơn so với mặt bằng cùng kỳ 2020, lợi nhuận ngân hàng Bản Việt tăng trưởng khả quan, ghi nhận đạt 337 tỷ đồng trước thuế.

TĂNG TRƯỞNG ĐẾN TỪ QUY MÔ VÀ TỐI ƯU HÓA HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

Tính đến ngày 30/6/2021, tổng tài sản của ngân hàng đạt 66,7 ngàn tỷ, tăng 25% so với cùng kỳ 2020. Tổng huy động vốn đạt gần 61 ngàn tỷ, dư nợ cho vay bám sát định hướng Ngân hàng Nhà Nước đạt 44 ngàn tỷ, tăng lần lượt 25% và 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 337 tỷ đồng, tăng hơn 5 lần so với 6 tháng 2020.

Nguyên nhân chính của việc tăng trưởng lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng Bản Việt cao hơn so với cùng kỳ 2020 đến từ: (i) tăng trưởng quy mô kinh doanh dẫn đến thu nhập thuần quý 2 và 6 tháng đầu năm 2021 cao hơn so với cùng kỳ; (ii) đầu năm 2020, Bản Việt mua lại toàn bộ trái phiếu của VAMC nên mức trích lập dự phòng cao hơn nhiều so với 2021; (iii) thu nhập thuần 6 tháng đầu năm 2021 tăng 43% so với cùng kỳ, thu từ hoạt động dịch vụ tăng 58% nhờ vào việc đẩy mạnh hoạt động thẻ và dịch vụ bảo hiểm.

Bên cạnh đó việc tối ưu hóa hiệu quả hoạt động cũng được Ngân hàng Bản Việt chú trọng trong việc quản lý chí phí, chi phí hoạt động chỉ tăng 16% so với cùng kỳ, thấp hơn nhiều so với tốc độ tăng doanh thu.

Dự kiến sau khi trích dự phòng rủi ro, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm của ngân hàng đạt khoảng 80% kế hoạch của cả năm.

TIẾP TỤC PHÁT TRIỂN CÁC TIỆN ÍCH NGÂN HÀNG SỐ

Theo định hướng hoạt động 2021 mà Ngân hàng Bản Việt đã trình bày tại đại hội đồng cổ đông 2021 tháng 4 vừa qua, bên cạnh việc duy trì sự tăng trưởng, ổn định các mảng sản phẩm, dịch vụ ngân hàng truyền thống, phát triển mạng lưới với 23 điểm giao dịch được mở mới 2021, Ngân hàng cũng tập trung đẩy mạnh phát triển ngân hàng số thông qua các tiện ích hướng đến người dùng giao dịch nhanh, thuận tiện nhất.

Đặc biệt trong thời điểm dịch bệnh còn diễn biến phức tạp thì việc giao dịch trên online là giải pháp an toàn và thiết thực. Cụ thể Bản Việt đã chính thức ra mắt ứng dụng ngân hàng số mới “digimi” thay thế ứng dụng Viet Capital Mobile banking trước đây với nhiều tính năng nổi trội, hay tiện ích mở thẻ tín dụng trực tiếp trên digibank.vietcapitalbank.com.vn mà không cần đến ngân hàng, triển khai gói tài khoản 0 phí,.…

Kết quả, lượng khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử tăng trung bình 20% mỗi tháng, lượng khách hàng mở tài khoản thông qua ứng dụng di dộng cũng tăng mạnh, tiền gửi trực tuyến tăng về số lượng và giá trị giao dịch, trở thành kênh gửi tiết kiệm chính của nhiều khách hàng.

Cùng với việc duy trì kết quả hoạt động kinh doanh nói trên, trước tình hình dịch bệnh còn nhiều phức tạp, theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà Nước, Ngân hàng Bản Việt cũng chủ động triển khai các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng với lãi suất vay ưu đãi giảm đến 2%, miễn phí chuyển tiền online và tại quầy để ủng hộ quỹ vắc-xin phòng dịch, cũng như đóng góp ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid-19 của Chính phủ.