Tập đoàn công nghiệp vươn tầm quốc tế nhờ ứng dụng công nghệ trong vận hành

Chuyển đổi số kiến tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp sản xuất

Hiện nay, trong bối cảnh nền kinh tế mở, các doanh nghiệp trong nước phải đối mặt với nhiều thách thức cạnh tranh từ các tập đoàn lớn trên thế giới. Điều này tạo áp lực buộc doanh nghiệp phải quyết liệt trong chuyển đổi số để tối ưu hóa chi phí, nâng cao trải nghiệm khách hàng và gia tăng lợi nhuận.

Những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp sản xuất đã áp dụng các công nghệ hiện đại như AI, Robot, Big Data để thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, trên hành trình số hóa, không ít tổ chức phải đối mặt với những thách thức và nguy cơ thất bại. Bởi việc chuyển đổi không chỉ là vấn đề công nghệ, mà còn là vấn đề thấu hiểu doanh nghiệp, tìm ra giải pháp phù hợp với mô hình kinh doanh.

Theo nghiên cứu của McKinsey đối với 350 doanh nghiệp sản xuất, những doanh nghiệp đầu tư sớm vào chuyển đổi số với tự động hóa, thương mại điện tử, quản trị vận hành sẽ đạt được doanh thu và tổng lợi nhuận cao hơn so với những doanh nghiệp chậm chân về công nghệ. Trước thực tế đó, Tập đoàn Stavian - một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực công nghiệp hoá dầu, đã nhạy bén nắm bắt thời cơ trong cuộc cách mạng 4.0, nhanh chóng đi đầu chuyển đổi số để nâng cấp toàn bộ mô hình vận hành - kinh doanh, tạo đà tăng trưởng bền vững.

Hiện nay, Tập đoàn Stavian đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng và sản xuất sản phẩm hóa dầu không chỉ trong nước mà còn tại thị trường quốc tế. Với chiến lược phát triển kinh doanh đặt trọng tâm vào các ngành công nghiệp như hóa dầu, hóa chất, giấy và bột giấy, vật liệu mới công nghệ cao, công nghiệp tái chế và kinh tế tuần hoàn, khu công nghiệp, logistics và đầu tư khởi nghiệp 4.0, chuyển đổi số đang được xác định là một trong những trọng tâm phát triển của Stavian trong thời gian tới.



Vận hành hệ sinh thái doanh nghiệp trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu và thương mại quốc tế ngày càng phức tạp, Tập đoàn Stavian phải đối mặt với bài toán dữ liệu phân tán, không tập trung, gây khó khăn cho cán bộ nhân viên trong việc tiếp cận với các hệ thống thông tin. Vì vậy, Ban lãnh đạo Stavian đã sớm xác định cải thiện hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp là mục tiêu trong chiến lược chuyển đổi số của Stavian.

Trên hành trình tìm kiếm, chọn lựa đối tác đồng hành tin cậy, có đủ năng lực, kinh nghiệm, thấu hiểu bài toán doanh nghiệp - ngành, Stavian đã bắt tay với Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) - một thành viên của Tập đoàn FPT - triển khai hệ thống quản trị doanh nghiệp SAP ERP. Vừa qua, Stavian đã chính thức công bố vận hành hệ thống, đồng thời chính thức ký kết hợp tác chiến lược về chuyển đổi số cùng Tập đoàn FPT - khẳng định một bước tiến lớn trên hành trình số hóa toàn diện.

Quản trị doanh nghiệp trên nền tảng số - động lực bứt phá tăng trưởng cho Stavian

Mặc dù ngành công nghiệp hóa chất, hóa dầu từ lâu có vai trò quan trọng, được coi là “ngành công nghiệp của mọi ngành công nghiệp” tại nhiều nước phát triển, nhưng tại Việt Nam, đây là ngành còn non trẻ với nguồn lực nội địa chưa được khai phá tối đa. Bắt tay hợp tác cùng FPT IS, triển khai hệ thống quản trị doanh nghiệp SAP ERP, Stavian mong muốn việc đưa chuyển đổi số vào “đời sống” doanh nghiệp không chỉ đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp, mà còn góp phần nâng tầm vị thế ngành công nghiệp hóa dầu Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Tập đoàn Stavian chính thức vận hành hệ thống SAP ERP.

“Với sự hỗ trợ nhiệt tình của FPT IS, sau 2 tháng chính thức triển khai, toàn bộ khối sản xuất - kinh doanh tại Stavian đã nhanh chóng làm quen với hệ thống. Việc số hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp thông qua nền tảng SAP ERP bước đầu đang mang lại những tác động tích cực cho công tác kinh doanh của Stavian.

Thay vì quy trình phối hợp phức tạp và tốn nhiều thời gian như trước đây, hệ thống đã góp phần tinh gọn đáng kể các bước thao tác đơn hàng, kiểm soát chặt chẽ hơn quy trình theo dõi đơn hàng và quản trị rủi ro, tránh tình trạng xuất dư hàng hay thiếu hàng; qua đó, thúc đẩy quá trình phối hợp công tác nội bộ một cách nhịp nhàng, đạt hiệu suất cao. Riêng đối với cấp quản lý, việc thông tin được quy hoạch một cách rõ ràng, minh bạch cũng như được cập nhật trực tiếp theo thời gian thực tới các bộ phận liên quan, đã giúp chúng tôi chủ động hơn rất nhiều trong công việc hàng ngày”, đại diện Ban điều hành Kinh doanh Tập đoàn Stavian chia sẻ.

Theo ông Hoàng Đức Anh – Phụ trách dự án, ứng dụng và chuyển đổi quy trình quản trị cũ sang một hệ thống mới đạt tiêu chuẩn quốc tế như SAP ERP mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng đặt ra không ít thử thách.

“Hệ thống đã mở ra một mạng lưới kết nối thông tin xuyên suốt cho các phòng ban, theo đó, thông tin được khởi tạo và kế thừa theo chuỗi, giúp tiết kiệm thời gian và tăng cường mức độ chính xác trong việc quản lý thông tin. Ngoài ra, hệ thống còn nâng cao tinh thần trách nhiệm của người dùng đối với thông tin mà mình quản lý và kỹ năng làm việc nhóm liên phòng ban. Tuy nhiên, giải pháp SAP ERP cũng đòi hỏi khâu khởi tạo dữ liệu được thực hiện cẩn trọng và chính xác tuyệt đối, để đảm bảo không ảnh hưởng tới chuỗi kế thừa và xử lý thông tin phía sau”, ông Đức Anh cho biết.

Vận hành thành công hệ thống SAP ERP cho Stavian được coi là bước đi tiếp nối thành công trong việc triển khai hệ thống quản trị nguồn lực tổng thể cho các doanh nghiệp ngành sản xuất của FPT IS. Sự hợp tác giữa FPT IS và Stavian sẽ là dấu mốc quan trọng góp phần đẩy nhanh tốc độ số hóa tại các doanh nghiệp ngành hóa dầu Việt Nam.

Ông Nguyễn Hoàng Minh - Tổng Giám đốc FPT IS - cho rằng sự đồng điệu trong chiến lược kinh doanh và mục tiêu chuyển đổi số đã đưa sự hợp tác giữa hai công ty đạt những thành công bước đầu: “Chúng tôi tin tưởng hệ thống SAP ERP sẽ là nền tảng vững chắc cho Stavian thực hiện tầm nhìn ‘go global’ mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. FPT IS với sự tự chủ về năng lực, am hiểu công nghệ, kinh nghiệm thực chiến đã nhanh nhạy nắm bắt yêu cầu từ Stavian, triển khai và vận hành dự án theo đúng tiến độ đề ra. FPT IS kỳ vọng sẽ tiếp tục là đơn vị sát cánh, đồng hành mang tới các giải pháp chuyển đổi số hiểu đúng bài - giải đúng bệnh cho Stavian; qua đó, không chỉ khẳng định năng lực thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện cho doanh nghiệp đa dạng lĩnh vực của FPT IS, mà còn thắt chặt mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai đơn vị”.

Ông Nguyễn Hoàng Minh - Tổng Giám đốc FPT IS - tin tưởng hệ thống SAP ERP sẽ là nền tảng vững chắc cho Stavian thực hiện tầm nhìn “go global” mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Hợp tác chiến lược với Tập đoàn FPT - hướng tới mục tiêu chuyển đổi số toàn diện

Từ nền tảng triển khai hệ thống SAP ERP, Tập đoàn Stavian tiếp tục bắt tay Tập đoàn FPT với thỏa thuận hợp tác toàn diện. Theo đó, FPT sẽ đồng hành cùng Stavian phát triển hệ thống website thương mại điện tử, giải pháp quản lý đại lý và phân phối, tự động hóa quy trình quản trị doanh nghiệp, và các ứng dụng di động liên quan, cùng nhiều giải pháp bao gồm: dịch vụ truyền dẫn trong nước và quốc tế, các giải pháp chuyển đối số ứng dụng công nghệ 4.0 tiên tiến (AI, Chatbot, RPA, Data Analytics, Blockchain…).

Tập đoàn Stavian và Tập đoàn FPT ký kết hợp tác chiến lược về chuyển đổi số.

Ông Đinh Đức Thắng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Stavian chia sẻ: “Với tầm nhìn trở thành tập đoàn công nghiệp đa quốc gia, chuyển đổi số là bước đi bền vững, không chỉ đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp mà còn tăng khả năng cạnh tranh của kinh tế Việt Nam trên trường quốc tế. Chúng tôi tin tưởng sự hợp tác với FPT sẽ tạo điều kiện để Stavian tăng tốc chuyển đổi số, chuẩn hóa toàn bộ quy trình nghiệp vụ, tập trung dữ liệu, kết nối chặt chẽ các bộ phận nghiệp vụ theo chuẩn mô hình quản trị doanh nghiệp tốt nhất. Đây một trong những bước tiến quan trọng trên hành trình đưa Tập đoàn Stavian trở thành tập đoàn công nghiệp số hàng đầu tại Việt Nam và khu vực”.

“Sự hợp tác giữa FPT và Stavian đặt dấu mốc góp phần đẩy nhanh tốc độ số hóa cho một trong những doanh nghiệp hàng đầu ngành công nghiệp hoá dầu tại Việt Nam. FPT cam kết đầu tư nguồn lực và công nghệ để đồng hành với Stavian trên hành trình hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược do ban lãnh đạo đề ra, biến công nghệ thành lợi thế kinh doanh của doanh nghiệp, đưa sự hợp tác đi tới thành công. Chúng tôi hy vọng tiếp tục là đơn vị sát cánh, song hành cùng Stavian nói riêng và doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất nói chung, cung cấp các giải pháp số hóa đúng - trúng cho tổ chức, đóng góp vào sự phát triển chung của nền kinh tế số quốc gia”, ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT chia sẻ.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT tin tưởng sự hợp tác giữa hai doanh nghiệp sẽ thúc đẩy mạnh mẽ quá trình số hóa cho Stavian.

Với tầm nhìn chiến lược mở rộng mạng lưới kinh doanh vươn tầm quốc tế, sự cộng hưởng của các giải pháp số hóa sẽ là đòn bẩy để Tập đoàn Stavian đẩy nhanh tăng trưởng, tạo lập nhiều cột mốc kinh doanh mới, tiếp tục mở rộng hơn nữa vị thế của mình trên bản đồ thương mại quốc tế.