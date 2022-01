Techcombank bổ nhiệm Giám đốc khối Tài chính mới

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) vừa bổ nhiệm ông Alexandre Macaire vào vị trí Giám đốc khối Tài chính (CFO) Techcombank, từ ngày 11/1/2022. Ông Alexandre Macaire kế nhiệm ông Trịnh Bằng, người đã đảm nhận vị trí Giám đốc khối Tài chính Techcombank trong 4 năm qua.

Trước khi gia nhập Techcombank, Ông Macaire đã có thâm niên 15 năm tại HSBC và đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cao cấp, phụ trách các mảng Ngân hàng đầu tư, Quản lý vốn và tài chính. Gần đây nhất, ông giữ vai trò Giám đốc Tài chính của khối Wealth and Personal Banking Asia Pacific - một trong những khối kinh doanh quan trọng nhất của HSBC. Ông chịu trách nhiệm phát triển năng lực phân phối trên toàn khu vực, mở rộng quy mô sản phẩm dịch vụ và các kênh mới, góp phần đưa HSBC hướng tới mục tiêu vị trí số 1 tại Châu Á Thái Bình Dương về quản lý tài sản.

Trong vai trò Giám đốc khối Tài chính Techcombank, ông Macaire sẽ chịu trách nhiệm dẫn dắt các công việc liên quan đến Tài chính, Nguồn vốn, Mua bán sát nhập và Quan hệ nhà đầu tư.

Ông Macaire có bằng Toán học, Vật lý tại Đại học Ecole Polytechnique và tốt nghiệp trường National School of Administration (ENA) tại Pháp.

Tổng Giám đốc Techcombank, ông Jens Lottner, chia sẻ: “Tôi tin rằng với kiến thức sâu rộng và tinh thần Vượt trội hơn mỗi ngày, ông Macaire sẽ là một thành viên quan trọng của Ban Điều hành, tham gia dẫn dắt ngân hàng hoàn thành xuất sắc các mục tiêu chiến lược đề ra. Kinh nghiệm vượt trội của ông Macaire trong hoạch định chiến lược và những thành tựu của ông trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và nghiệp vụ khách hàng cá nhân sẽ giúp hiện thực hóa tầm nhìn của ngân hàng “Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống”.

Như vậy, với lần bổ nhiệm thêm CFO mới, Ban điều hành Techcombank có tổng cộng 17 thành viên; trong đó, các nhân sự người nước ngoài chiếm một nửa.

Được biết, kết thúc quý 3/2021, Techcombank ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 5,562 nghìn tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, thu nhập lãi thuần quý 3 năm 2021 của ngân hàng là 6,742 nghìn tỷ đồng, tăng 31,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhiều hoạt động kinh doanh khác cũng ghi nhận kết quả khả quan như lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 1,497 nghìn tỷ đồng (tăng 21,2%), lãi kinh doanh ngoại hối 93,4 tỷ đồng (tăng 103,9%), lãi kinh doanh đầu tư chứng khoán đầu tư đạt 306 tỷ đồng, tăng 50,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đến cuối tháng 9 năm 2021, tỷ lệ CASA của ngân hàng là 49%, cao hơn đáng kể so với mức 46,1% vào cuối tháng 6 năm 2021.