Techcombank được ADB vinh danh “Ngân hàng đối tác hàng đầu tại Việt Nam” lần 2

Ngân hàng Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) vừa được Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) trao tặng giải thưởng “Ngân hàng đối tác hàng đầu tại Việt Nam 2021” lần thứ 2 liên tiếp. Đây là giải thưởng uy tín nhằm vinh danh các ngân hàng đối tác có thành tích nổi bật trong khuôn khổ chương trình Tài trợ thương mại và Chuỗi cung ứng (Trade and Supply Chain Finance Program - TSCFP) của ADB.

Giải thưởng “Ngân hàng đối tác hàng đầu tại Việt Nam 2021” từ ADB đã ghi nhận thành tựu vượt trội của Techcombank trong hoạt động tài trợ thương mại tại khu vực và trên thế giới, khẳng định uy tín thương hiệu Techcombank đối với ADB nói riêng, và các ngân hàng đối tác nói chung. Theo công bố của ADB, giải thưởng “Ngân hàng đối tác hàng đầu tại Việt Nam 2021” được trao dựa trên số lượng giao dịch trong khuôn khổ Chương trình Tài trợ thương mại và Chuỗi cung ứng (Trade and Supply Chain Finance Program - TSCFP) thực hiện từ giữa năm 2020 đến giữa năm 2021.

Chương trình Tài trợ thương mại và Chuỗi cung ứng (tiền thân là Chương trình Tài trợ thương mại) của ADB thực hiện bảo lãnh và cho vay hơn 240 ngân hàng đối tác ở 21 quốc gia để hỗ trợ hoạt động thương mại quốc tế. Từ năm 2004, Techcombank là một trong những đối tác đầu tiên của Việt Nam được ADB chọn để ký hai hợp đồng quan trọng trong khuôn khổ chương trình này gồm “Hợp đồng cho vay tín dụng tuần hoàn” và “Hợp đồng bảo lãnh cho Ngân hàng phát hành”.

Cùng với nguồn vốn vững mạnh, bảo lãnh của ADB giúp Techcombank nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu tài trợ thương mại của khách hàng, và mở rộng cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước tiếp cận các đối tác và thị trường mới trong khu vực và trên thế giới.

“Giải thưởng lần này tiếp tục khẳng định uy tín, vị thế của Techcombank trong khu vực và thế giới. Với tầm nhìn “chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống”, Techcombank luôn nỗ lực tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam tăng cường các lợi thế cạnh tranh và đồng hành cùng doanh nghiệp chuyển đổi số tốt nhất”. Bà Phan Thị Thanh Bình, Giám đốc Khối Ngân hang Bán buôn Techcombank, chia sẻ.

Tháng 8 vừa qua, Techcombank đã được The Asian Banker vinh danh giải thưởng "Ngân hàng thanh toán xuất sắc nhất Việt Nam” lần thứ ba liên tiếp, ghi nhận nnhững thành tựu của ngân hàng trong việc xây dựng giải pháp đáp ứng khả năng xử lý thanh toán quy mô lớn lên tới 13 triệu giao dịch/ngày cho khách hàng doanh nghiệp .

Bên cạnh việc cung ứng các gói giải pháp thanh toán điện tử tổng thể như Business One, Business One Plus, Techcombank còn dành tặng các ưu đãi lớn nhằm khuyến khích khách hàng doanh nghiệp trải nghiệm giải pháp ngân hàng số như: miễn phí thanh toán trong nước, giảm 50% phí chuyển tiền Quốc tế kết hợp ưu đãi phí giao dịch ngoại hối.

Techcombank còn được xếp hạng tín dụng ở mức cao nhất trong số các ngân hàng ở Việt Nam với xếp hạng Ba3, triển vọng Tích cực và là ngân hàng duy nhất chỉ bị hạn chế bởi mức trần xếp hạng tín nhiệm quốc gia từ Moody’s. S&P xếp hạng Techcombank BB-, triển vọng Ổn định. Ngân hàng cũng được Euromoney trao giải “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” năm 2018, 2021 và được FinanceAsia vinh danh “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” năm 2020, 2021.