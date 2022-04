Techcombank kéo dài chuỗi tăng trưởng với lãi trước thuế 6.800 tỷ đồng trong quý 1/2022

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank - TCB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 1/2022. Theo đó, lãi trước thuế quý đầu tiên của năm 2022 đạt 6.800 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2021.

Cụ thể, tổng thu nhập hoạt động tăng 13,2% so với cùng kỳ, lên 10.100 tỷ đồng, dẫn dắt bởi sự tăng trưởng ở cả thu nhập lãi và thu nhập ngoài lãi. Trong đó, thu nhập từ lãi đạt 8.100 tỷ đồng, tăng 32,5% nhờ danh mục tín dụng được mở rộng và biên lãi thuần (NIM) ổn định.

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 24,1%, đạt 2.000 tỷ đồng, với sự đóng góp của thu phí từ dịch vụ ngân hàng đầu tư (IB) và thu từ thư tín dụng (LC), tiền & các khoản thanh toán tăng lần lượt 35,3% và 55,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức 30,7% với chi phí hoạt động tăng 21,3% so với cùng kỳ. Chi phí hoạt động tăng chủ yếu do các khoản đầu tư vào công nghệ và hội sở mới (D’Capitale) để mở rộng kinh doanh, làm gia tăng chi phí khấu hao. Chi phí tư vấn (trong chi phí khác) tăng để hỗ trợ cho việc ra các quyết định chiến lược của ngân hàng.

Chi phí dự phòng giảm đáng kể, giảm 74,3% so với cùng kỳ năm trước, do nhiều khách hàng tiếp tục phục hồi khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát, dẫn đến việc trích lập dự phòng thấp hơn, hoặc một số khoản trích lập dự phòng trước đây được hoàn nhập.

Tại ngày 31/3/2022, tổng tài sản Techcombank đạt 615.300 tỷ đồng, tăng 32,9% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng dư nợ tín dụng của khách hàng trên báo cáo riêng lẻ cuối quý 1/2022 đạt 418.900 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cuối năm 2021.

Trên báo cáo hợp nhất, dư nợ cho vay khách hàng cá nhân tăng 49,1% so với cùng kỳ, đạt 171.600 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng cấp cho khách hàng doanh nghiệp lớn (gồm cho vay và trái phiếu doanh nghiệp) và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng 18,1%, đạt 270.900 tỷ đồng.

Tổng tiền gửi cuối quý 1/2022 là 328.900 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ. Số dư tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt 165.700 tỷ đồng, duy trì tỷ lệ CASA cao ở mức 50,4%, không thay đổi so với quý 4/2021; trong đó, CASA của khách hàng cá nhân đóng góp 107.800 tỷ đồng, tăng 24,8%.

Về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu cuối quý 1 ở mức 0,7%, tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt 160,8%. Nợ tái cơ cấu theo chương trình hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 là 1.600 tỷ đồng, tương đương 0,4% tổng dư nợ, thấp hơn mức 1.900 tỷ đồng ở cuối năm 2021. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel II đạt 15,1%, cao hơn nhiều so với yêu cầu tối thiểu 8% của trụ cột I, Basel II, và nhích nhẹ so với cuối năm 2021.

Trong quý 1/2022, Techcombank đã thu hút thêm hơn 200.000 khách hàng mới, nâng tổng số khách hàng lên hơn 9,8 triệu. Khối lượng và giá trị giao dịch qua kênh điện tử của khách hàng cá nhân trong quý lần lượt đạt 194,6 triệu giao dịch (tăng 42,2% so với cùng kỳ) và 2,7 triệu tỷ đồng (tăng 38,9% so với cùng kỳ 2021).

Thu phí từ dịch vụ ngân hàng đầu tư (IB) đạt 1.100 tỷ nhờ phí từ hoạt động tư vấn phát hành trái phiếu tăng 132,5% và phí từ các dịch vụ IB khác tăng 41%.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (Techcom Securities - TCBS) tiếp tục cung cấp nhiều sản phẩm, dịch vụ mới để phục vụ lượng khách hàng tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Kết thúc quý 1, TCBS đạt 1.700 tỷ đồng doanh thu và 1.200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng lần lượt 65% và 39,5% so với cùng kỳ. Hiện TCBS chiếm 5,6% thị phần môi giới cổ phiếu trên HOSE và đứng thứ 3 về cho vay ký quỹ.

TCBF, quỹ trái phiếu mở được quản lý bởi TCBS tiếp tục là quỹ trái phiếu nội địa lớn nhất, với tổng giá trị tài sản quản lý trong quý 1/2022 là 20.600 tỷ đồng.

Chia sẻ về kết quả đạt được của quý 1, Tổng Giám đốc Techcombank, Jens Lottner, cho biết Techcombank đang hoạt động với tỷ suất sinh lời cao và ghi nhận nhu cầu mạnh mẽ của các phân khúc khách hàng. Tuy nhiên, sự bùng phát của Omicron trong quý 1/2022 đã gây ra sự gián đoạn cho một số doanh nghiệp, bao gồm cả của Techcombank. Và gần đây, động thái đúng đắn của các cơ quan quản lý nhằm lành mạnh hóa hoạt động trên thị trường trái phiếu và bất động sản đã tạo ra một số lo lắng nhất định trên thị trường tài chính.

“Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng những thách thức này sẽ mang lại cơ hội cho các tổ chức đang nỗ lực kiểm soát rủi ro và xây dựng kế hoạch kinh doanh lâu dài bền vững, như Techcombank. Bước sang quý 2/2022, chúng ta thấy rằng biên giới quốc tế của Việt Nam đã hoàn toàn mở lại, các hạn chế đối với các hoạt động kinh tế trong nước đã được dỡ bỏ và nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh. Do đó, có những lý do để lạc quan. Ngân hàng hiện tại lớn mạnh hơn bao giờ hết và có vị thế vững chắc để phục vụ ước mơ và khát vọng của người dân Việt Nam, khi chúng ta cùng nhau chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống”, ông Jens Lottner nhấn mạnh.

Được biết, năm 2022, Techcombank đặt kế hoạch lãi trước thuế 27.000 tỷ đồng, tăng 16,2% so với 2021. Tín dụng dự kiến tăng 15% lên 446.600 tỷ đồng hoặc cao hơn trong mức quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN); Tiền gửi tăng trưởng phù hợp với tín dụng thực tế; Tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 1,5%.