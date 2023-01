Tết, ngân hàng cân hết

Theo thông báo của các ngân hàng, lịch nghỉ Tết Quý Mão 2023 sẽ bắt đầu từ ngày 20/1 (29 Tết) đến hết ngày 26/1 (mùng 5 Tết). Thời gian hoạt động trở lại là ngày 27/1, tức ngày mùng 6 tháng Giêng năm Quý Mão. Trong thời gian nghỉ Tết, các chi nhánh/phòng giao dịch sẽ dừng hoạt động song dịch vụ Internet Banking, Mobile Banking và hệ thống ATM, vẫn sẽ hoạt động bình thường.

Tết Nguyên đán là dịp các hoạt động mua sắm, thanh toán cuối năm tăng mạnh và cũng là lúc nhiều người nhận tiền thưởng chưa kịp đầu tư có nhu cầu gửi vào ngân hàng để vừa tiết kiệm, vừa sinh lời. Do vậy nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng của người dân trong dịp nghỉ Tết là rất lớn.

Những năm gần đây, quá trình chuyển đổi số của ngân hàng được đầu tư bài bản đã giải quyết được câu chuyện quá tải tại các phòng giao dịch, hay tình trạng xếp hàng dài chờ đợi rút tiền mặt tại ATM vào các dịp nghỉ lễ đã được thông qua, khách hàng an tâm tận hưởng kỳ nghỉ lễ.

Hiện hầu hết các ngân hàng đã triển khai ứng dụng ngân hàng trực tuyến trên thiết bị di động, giúp khách hàng hoàn toàn có thể sử dụng các ứng dụng này để chuyển tiền trong ngày Tết hoặc thanh toán cho các hoạt động mua sắm, chi tiêu hàng ngày. Với việc sử dụng ngân hàng số, người dùng sẽ tiết kiệm được thời gian, công sức và quản lý dòng tiền ra vào dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, ứng dụng ngân hàng di động vẫn chưa phục vụ được hết các nhu cầu của khách hàng, vì vậy một số nhà băng như TPBank, VPBank, Bản Việt, Nam A Bank… đã tiên phong triển khai hệ thống ngân hàng tự động CDM giúp nâng cao trải nghiệm người dùng.

Anh Hữu Nghĩa (quận 3, Tp.HCM) chia sẻ: "Những dịp Tết trước, mình phải ra các điểm ATM xếp hàng dài mới rút được tiền mặt và chuyển khoản thanh toán cho người thân và khách hàng. Với công nghệ hiện đại thì nỗi lo xếp hàng dài giao dịch ngân hàng trong dịch Tết đã được xóa bỏ. Giờ đây chỉ cần vài thao tác qua điện thoại là mình đã hoàn tất các dịch vụ một cách nhanh chóng”.

Anh Hữu Nghĩa cho biết thêm, anh đang dùng dịch vụ ngân hàng số của Ngân hàng Bản Việt và thấy rất hài lòng. “Mình có dùng tài khoản ở 3 ngân hàng, tuy nhiên 2 ngân hàng kia thì chỉ thực hiện giao dịch được trên online, còn với Digimi+ của Ngân hàng Bản Việt thì mình sử dụng được toàn bộ các dịch vụ ngân hàng. Ví dụ hôm vừa rồi mình được khách hàng trả nợ lượng tiền mặt cũng khá nhiều, ra ngân hàng thì phải xếp hàng dài mới tới lượt. May cô nhân viên tư vấn là có thể nộp tiền ngay tại CDM của ngân hàng. Và đúng là nhanh chóng, tiện lợi thực sự.”

Khách hàng có thể nộp, rút tiền mặt bằng căn cước công dân, thẻ (ATM, tín dụng) và quét mã QR bằng ứng dụng ngân hàng số Digimi.

Với hệ thống ngân hàng tự động Digimi+, khách hàng có thể nộp, rút tiền mặt bằng căn cước công dân, thẻ (ATM, tín dụng) và quét mã QR bằng ứng dụng ngân hàng số Digimi. Số tiền nộp tối đa lên đến 100 triệu đồng mỗi giao dịch và không hạn chế số lần nộp trong ngày, tài khoản ghi có ngay khi khách hàng kết thúc giao dịch tại máy. Đối với rút tiền mặt, hạn mức là 10 triệu đồng mỗi giao dịch và tối đa 100 triệu đồng mỗi ngày. Điểm đặc biệt, khi khách hàng có thể nộp tiền cho mình hoặc tài khoản khác cùng hệ thống Bản Việt.

Sau khi nộp tiền vào tài khoản ngân hàng qua Digimi+, khách hàng có thể sử dụng ứng dụng ngân hàng số Digimi để thực hiện các giao dịch theo nhu cầu. Người dùng cũng có thể mở tài khoản trực tiếp trên Digimi sau đó giao dịch trên Digimi+. Dòng máy này còn triển khai nhiều tính năng bên cạnh nộp, rút tiền mặt như: chuyển tiền, truy vấn số dư, xem sao kê, đổi mã pin...

Cùng với Digimi, Digimi+ tạo nên một hệ sinh thái ngân hàng tự động, nâng cao trải nghiệm và mang đến sự tiện lợi cho người dùng, đặc biệt trong giai đoạn các quầy giao dịch vật lý tạm nghỉ dịp Tết Nguyên đán.

" Digimi+ là công cụ đắc lực bên cạnh ứng dụng ngân hàng số Digimi. Với bộ đôi này, mình không cần lo lắng về các giao dịch ngân hàng ngày Tết. Từ nạp tiền, rút tiền đến chuyển khoản, gửi tiết kiệm đều được thực hiện đơn giản và nhanh chóng”, Anh Đức (Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ.

Bên cạnh đó, yếu tố “Không” tốn bất kỳ phí nào khi giao dịch chính là điểm cộng cho Ngân hàng số Digimi. Tất cả các giao dịch từ chuyển tiền nhanh 24/7, đến phí sử dụng dịch vụ, phí duy trì tài khoản, phí phát hành thẻ, phí thường niên thẻ, … đều được miễn phí.

Hòa cùng không khí xuân sang, Bản Việt ra mắt game “Lướt nhịp xuân, bừng bản sắc” với giải thưởng tiền mặt lên đến 100 triệu đồng, cùng với nhiều phần quà giá trị khác. Tham gia chương trình, người dùng chỉ cần đăng nhập vào ngân hàng số Digimi và chơi game, thu thập huy hiệu để nhận giải thưởng. Bên cạnh đó khách hàng cũng dễ dàng lì xì cho người thân, bạn bè… qua Digimi dễ dàng với tiện ích “Lì xì đại Cat” kèm các câu chúc năm mới đầy ý nghĩa.

Ngoài ra, trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2023, Ngân hàng Bản Việt duy trì đường dây nóng 24/24 để giải quyết thắc mắc và khiếu nại của khách hàng về dịch vụ, sản phẩm.

Các điểm giao dịch Ngân hàng tự động Digimi+

412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, Tp.HCM

172A Phan Đăng Lưu, phường 3, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM

504 Lý Thường Kiệt, Phường 7, quận Tân Bình, Tp.HCM

580 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, Tp.HCM

3G - 23H Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

316 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

135H - 135Y Trần Hưng Đạo, Phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

41 Trà Quý Bình, phường 2, thành phố Tân An, Tỉnh Long An

124 - 126 Đường 2/9, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.