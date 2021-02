Tháng 1/2021, doanh thu vàng miếng PNJ tăng mạnh

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 1/2021.

Theo đó, trong tháng 1/2020, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.170 tỷ đồng, tăng 30,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 168 tỷ đồng, tăng 2,5% so với cùng kỳ - chủ yếu nhờ sự tăng trưởng của doanh thu bán lẻ và vàng miếng.

PNJ cho biết, doanh thu và lợi nhuận tháng 1/2021 tăng là nhờ doanh thu kênh lẻ tháng 1/2021 tăng 10% so với cùng kỳ đến từ chương trình truyền thông tiếp thị và push sale cho khách hàng on và offline với tỷ trọng doanh thu kênh lẻ đạt 55,5%.

Bên cạnh đó, doanh thu sỉ tháng 1 tăng hơn 34% so với cùng kỳ do có sự khác biệt trong chu kỳ kinh doanh giữa năm 2020 và 2021 với tỷ trọng chiếm 18,6% so với mức 18% cùng kỳ.

Đặc biệt, doanh thu vàng miếng tăng gần 79% so với cùng kỳ với tỷ trọng doanh thu vàng miếng tăng từ 14,6% lên 20,2%.

Mặt khác, tổng chi phí hoạt động của PNJ tháng 1/2021 tăng 11% so với cùng kỳ và giảm 16,3% so với tháng 12/2020.

Trong tháng 1, PNJ đã mở mới 2 cửa hàng PNJ Gold, đóng cửa 1 cửa hàng PNJ Silver và một cửa hàng CAO trong trung tâm thương mại.

Tại thời điểm cuối tháng 1/2021, số lượng cửa hàng của PNJ là 339 - trong đó có 301 cửa hàng PNJ Gold, 32 cửa hàng PNJ Silver, còn CAO và PNJ Art đều cùng có 3 cửa hàng. Ngoài ra, công ty còn có 66 cửa hàng PNJ Watch.

Mới đây, Hội đồng Quản trị PNJ cũng vừa có thông báo chốt ngày đăng ký cuối cùng để tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là ngày 16/3. Thời gian họp dự kiến từ ngày 17/4 đến ngày 30/4.

Đồng thời, HĐQT PNJ cũng có thông báo về ngày tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt 2/2020. Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông là 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu sẽ nhận được 800 đồng). Ngày thanh toán vào 14/4/2021.

Như vậy với hơn 227 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, PNJ sẽ chi khoảng 180 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cổ đông.

Trước đó, tháng 12/2020, PNJ đã chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 1/0220 cũng bằng tiền với tỷ lệ 6%. Như vậy, tính cả hai đợt, cổ đông PNJ nhận cổ tức năm 2020 là 14% bằng tiền mặt.

Trên thị trường, đóng cửa phiên 25/2, giá cổ phiếu PNJ tăng 1.200 đồng lên 84.000 đồng/cổ phiếu.