Tháng 4/2024: Petrovietnam đón nhận nhiều tin vui, hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp đà tăng trưởng

Ngày 15/5, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn đã chủ trì cuộc họp giao ban CEO thường kỳ tháng 5 với lãnh đạo các đơn vị thành viên Tập đoàn về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) tháng 4 và 4 tháng đầu năm; triển khai kế hoạch tháng 5 và các tháng tiếp theo. Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Tháng 4/2024, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Petrovietnam đều hoàn thành vượt mức kế hoạch tháng từ 1% – 35,2%, như: Khai thác dầu thô đạt 0,84 triệu tấn, vượt 25% kế hoạch tháng (trong đó, khai thác dầu thô trong nước đạt 0,69 triệu tấn, vượt 26,5% kế hoạch tháng; khai thác dầu thô ở nước ngoài đạt 0,15 triệu tấn, vượt 19% kế hoạch tháng); Khai thác khí đạt 615 triệu m3, vượt 46% kế hoạch tháng; Sản xuất đạm đạt 157 nghìn tấn, vượt 5,8% kế hoạch tháng;…

Đặc biệt, các nhà máy, đơn vị điện lực của Petrovietnam nỗ lực triển khai các giải pháp đảm bảo hoạt động an toàn, ổn định ở công suất cao, cung ứng tối đa nguồn điện cho hệ thống trong giai đoạn nguy cơ thiếu điện cao. Tháng 4, sản xuất điện của Tập đoàn đạt 3,19 tỷ kWh, vượt 12,3% kế hoạch tháng, tăng 22,3% so với tháng 3. Sản lượng điện huy động trung bình ngày trong toàn Tập đoàn đạt 106 triệu kWh/ngày, cao nhất từ đầu năm, tăng 26,4% so với mức huy động trung bình ngày trong tháng 3. Ngày 27/4/2024 toàn hệ thống Petrovietnam đạt mức sản lượng cao nhất 111,3 triệu kWh. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là mức tối đa công suất các nhà máy có thể đáp ứng để tăng cường cung cấp cho hệ thống điện quốc gia khi cần.

Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình năng lượng, lãnh đạo Petrovietnam kiểm tra tiến độ dự án NMĐ Nhơn Trạch 3&4.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức kế hoạch. Trong đó, khai thác dầu thô đạt 3,38 triệu tấn, vượt 20,7% kế hoạch (dầu thô trong nước đạt 2,78 triệu tấn, vượt 21,4% kế hoạch; khai thác dầu thô ở nước ngoài đạt 0,595 triệu tấn, vượt 17,3% kế hoạch); Khai thác khác khí đạt 2,3 tỷ m3, vượt 36% kế hoạch; Sản xuất đạm đạt 634 nghìn tấn, vượt 7 % kế hoạch; Sản xuất điện đạt 9,82 tỷ kWh vượt 2,3% kế hoạch; Sản xuất xăng dầu (không bao gồm NSRP) đạt 1,78 triệu tấn, vượt 30,3% kế hoạch (nếu tính gồm sản lượng từ NSRP đạt 4,60 triệu tấn, vượt 26% kế hoạch;…

Nhờ thực hiện tốt công tác quản trị biến động nên mặc dù giá các sản phẩm chủ lực của Petrovietnam, đặc biệt biên lợi nhuận hóa dầu giảm 24,5% so với cùng kỳ năm 2023 nhưng các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức từ 27-89% kế hoạch 4 tháng và tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2023. Tổng doanh thu toàn Tập đoàn 4 tháng ước đạt 308,2 nghìn tỷ đồng, vượt 34% kế hoạch, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2023; Nộp ngân sách toàn Tập đoàn ước đạt 42,3 nghìn tỷ đồng, vượt 44% kế hoạch, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023; Lợi nhuận trước thuế hợp nhất Tập đoàn ước đạt 14,9 nghìn tỷ đồng, vượt 74% kế hoạch 4 tháng.

Nhiều đơn vị thành viên Petrovietnam ghi nhận sự tăng trưởng cao, tính chung 4 tháng đầu năm 2024 có 14 đơn vị tăng trưởng cao về doanh thu từ 4 - 76% và lợi nhuận trước thuế từ 7% đến hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Các nhà máy điện của Petrovietnam vận hành ổn định, đạt độ khả dụng cao, đảm bảo cung ứng điện trong cao điểm nắng nóng.

Trong tháng 4, Petrovietnam đón nhận nhiều tin vui: ngày 24/4/2024, BCH Trung ương đã ban hành Kết luận 76-KL/TW của Bộ Chính trị về tình hình thực hiện NQ-41-NQ/TW ngày 23/7/2015 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến 2035 và một số định hướng cho giai đoạn phát triển mới.

Đây là tiền đề rất quan trọng để Petrovietnam thực hiện định hướng chiến lược phát triển trở thành Tập đoàn công nghiệp năng lượng hàng đầu quốc gia; có 2 phát hiện dầu khí mới tại Lô 09-1, mỏ Rồng, giếng khoan R-79 và Lô PM3-CAA, mỏ Bunga Aster, giếng khoan BA- 1x, đánh dấu trong 2 năm liên tiếp Petrovietnam đã có 2 phát hiện dầu khí/năm. Bên cạnh đó, vào 18h18 phút ngày 15/5, Liên doanh Vietsovpetro đạt mốc quan trọng khai thác tấn dầu thứ 250 triệu.

Cùng với đó, Tập đoàn đã đưa vào vận hành chính thức hệ thống quản trị nguồn lực doanh nhiệp (ERP) cho Công ty mẹ Tập đoàn giai đoạn 1; tổ chức Hội thảo về công tác an ninh mạng, tăng cường đảm bảo an toàn thông tin, dữ liệu thông suốt cho hoạt động SXKD; công tác ASXH được tích cực triển khai với tổng giá trị thực hiện 4 tháng đầu năm ước đạt 89,6 tỷ đồng…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng lưu ý một số vấn đề trong quản trị, điều hành như: tập trung dự báo, đánh giá các rủi ro về hoàn thành kế hoạch và kiểm soát chặt chẽ các mục tiêu; tăng cường kiểm soát chi phí; tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy SXKD tại các đơn vị khó khăn, thua lỗ; tập trung công tác tái cấu trúc theo kế hoạch; thúc đẩy công tác đầu tư, đặc biệt là các dự án trọng điểm; xây dựng kế hoạch, chương trình thực hiện Kết luận 76-KL/TW.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị, toàn Tập đoàn tập trung quản trị, điều hành quyết liệt, bám sát mục tiêu, chắt chiu từng cơ hội để hoàn thành kế hoạch quản trị đặt ra; kiểm soát quá trình thực hiện, tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước.

Kết luận buổi làm việc, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐTV Tập đoàn, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn đã khái quát, nhận định về tình hình vĩ mô, thị trường, đánh giá kết quả của Tập đoàn trong 4 tháng đầu năm, với những điểm tích cực đạt được cũng như các vấn đề còn hạn chế.

Qua đó, Tổng Giám đốc Tập đoàn đề nghị: xây dựng kế hoạch thực hiện tốt Kết luận 76-KL/TW; tiếp tục bám sát kế hoạch quản trị triển khai các hoạt động SXKD, đặc biệt là các chỉ tiêu sản xuất về dầu khí, điện; chuẩn bị tốt nguồn nhiên liệu cho các nhà máy điện; quản trị tốt danh mục đầu tư, tiếp tục tập trung rà soát, tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn, thúc đẩy, làm tốt hơn công tác đầu tư - tài chính trong thời gian tới; phân giao nhiệm vụ trong Ban Điều hành, các Ban của Tập đoàn và các đơn vị thành viên để bám sát thực hiện; đồng thời chỉ đạo giải quyết kịp thời các kiến nghị của các đơn vị với Tập đoàn; tập trung thực hiện công tác tái cấu trúc theo Quyết định số 1243/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án cơ cấu lại Tập đoàn giai đoạn đến hết năm 2025, trong đó các đơn vị đã có phân công cụ thể cần bám sát để thực hiện.