Thanh Bùi triển khai trường mầm non Em Maison tại The Standard Bình Dương

Được biết, ngoài 2 cơ sở hiện tại ở Tp.HCM, trường mầm non Em Maison sẽ được xây dựng tại Bình Dương trong Khu biệt lập The Standard của Tập đoàn An Gia. Lý do anh lựa chọn hợp tác với Tập đoàn An Gia mở rộng Em Maison tại đây là gì?

Việc này đầu tiên xuất phát từ chính cá nhân Thanh và kế hoạch của Global Embassy, đó là mở rộng Em Maison ở nhiều tỉnh thành để các con có cơ hội tiếp cận với tinh hoa giáo dục Reggio Emilia chính thống với mức học phí hợp lý. Vì hiện nay, chi phí để theo học một trường Reggio Emilia® chính thống tại Việt Nam khá cao.

Trong khi, đối với Thanh, đây là một triết lý giáo dục rất tuyệt vời để các con được phát triển một cách toàn diện. Thanh muốn trao cơ hội đồng đều cho các con để không một ai chịu thiệt thòi hay bị bỏ lại phía sau.

Và cũng trùng hợp, Thanh đã có cơ duyên gặp gỡ anh Sáng - chủ tịch của An Gia cùng ban lãnh đạo - những người có tâm, có tầm, luôn mong muốn tạo nên những dự án mà ở đó phải có tính nhân văn và văn minh. Hai bên đã tìm thấy điểm chung về tầm quan trọng của giáo dục và sự cần thiết của việc xây dựng môi trường giáo dục đúng nghĩa trong một không gian sống.

Sau khi xem qua dự án, Thanh thấy đây đúng là The Standard - một “excellent standard” được đầu tư, quy hoạch bài bản, trang bị đầy đủ các tiện ích nội khu, rất phù hợp để kết hợp với Em Maison. Quyết định triển khai Em Maison tại đây cùng An Gia cũng chính là bước khởi đầu trong hành trình mang Hướng tiếp cận Reggio Emilia® đến nhiều trẻ em nhất có thể.

Nghệ sĩ Quốc tế/Nhà giáo dục Thanh Bùi.

Trong câu trả lời vừa rồi, anh đặc biệt nhấn mạnh về Hướng tiếp cận Reggio Emilia®, vậy thì trường mầm non Em Maison sẽ giảng dạy như thế nào và đem lại những giá trị gì cho trẻ, cụ thể là cho con em của cư dân The Standard sắp tới?

Thanh đã dành rất nhiều thời gian để tìm kiếm và tìm hiểu các hướng tiếp cận, phương pháp giáo dục hiện đại trên thế giới dành cho mầm non và Thanh nhận thấy Reggio Emilia Approach® rất phù hợp với thực tế Việt Nam. Những năm vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” cũng là triết lý cốt lõi của Hướng tiếp cận Reggio Emilia®. Hơn nữa, đây không phải là phương pháp mà là hướng tiếp cận, nó không có sự áp đặt mà đề cao tính linh hoạt, thích ứng, phù hợp và sáng tạo.

Với Em Maison, các con ở The Standard sẽ được học một chương trình đặc biệt tích hợp Hướng tiếp cận Reggio Emilia® vào Chương trình giáo dục mầm non mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Các thầy cô là người đồng hành, sẽ phải lắng nghe, quan sát và tìm hiểu về nhóm học sinh của mình hoặc mỗi cá nhân để lên ý tưởng và đưa ra những dự án, hoạt động học tập phù hợp, thú vị và thu hút.

Trường mầm non Em Maison được triển khai tại khu biệt lập The Standard có tổng vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng.

Có thể nói, Em Maison là môi trường để các con thỏa sức khám phá và học tập ở mọi lĩnh vực mà mỗi lĩnh vực đều có sự liên quan với nhau, từ đó phát triển “100 ngôn ngữ” và phát triển toàn diện. Chẳng hạn các con có thể học toán, sinh học thông qua hội họa, học ngôn ngữ, văn hóa thông qua âm nhạc... Đó cũng chính là lý do chúng tôi đưa vào chương trình Giáo dục Âm nhạc của Ú Òa Music, chương trình Nghệ thuật Thị giác của Học viện Nghệ thuật Thị giác Đương đại Việt Nam (VCVAA), Yoga Kể chuyện của Yoga Planet, chương trình tiếng Anh với phương pháp “English Immersion” cùng nhiều hoạt động phát triển trí não, thể chất, khám phá và kết nối với thiên nhiên và thế giới xung quanh. Điều quan trọng là các con được nuôi dưỡng trong một môi trường mang tính quốc tế, trở thành những công dân toàn cầu nhưng vẫn am hiểu và trân trọng những giá trị truyền thống của đất nước, quê hương.

Em Maison cũng chính là ngôi trường chia sẻ cùng hệ sinh thái giáo dục tối ưu với trường Mầm non Thế giới Mặt trời - Little Em’s Preschool - một trong 4 ngôi trường Reggio Emilia® chính thống trên thế giới và là ngôi trường Reggio Emilia® chính thống đầu tiên tại Việt Nam.

Như vậy, đội ngũ giáo viên tại Em Maison có được đào tạo về cách giảng dạy theo Hướng tiếp cận Reggio Emilia® ngoài quá trình học tập với các bằng cấp hiện có?

Đó là điều chắc chắn. Các giáo viên của Em Maison đã và đang tiếp tục theo học khóa đào tạo chuyên môn nằm trong chương trình “Các Đại diện Trường mầm non tiêu biểu tích hợp Hướng tiếp cận Reggio Emilia® tại Việt Nam” (gọi tắt là chương trình REP) của Global Embassy. Các chuyên gia giáo dục hàng đầu từ Reggio Children (Ý) và Global Embassy sẽ là người chia sẻ, hướng dẫn cho các giáo viên từ lý thuyết đến việc bắt tay vào thực hành tại chính ngôi trường và lớp học của họ.

Thanh mong rằng với sự đầu tư về chất lượng giáo viên, chương trình học, không gian học tập, cơ sở vật chất... các con của những gia đình tại các dự án của An Gia sẽ trở thành phiên bản đẹp nhất của các con, tỏa sáng với chính tài năng và bản sắc của riêng con.

