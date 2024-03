Thanh Hóa bổ sung hơn 2.600 biên chế cho ngành giáo dục

Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa mới đây đã thông qua nghị quyết bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập cho các địa phương, đơn vị trên địa bàn.

Trong năm 2024, tỉnh Thanh Hóa sẽ bổ sung 2.654 biên chế sự nghiệp giáo dục mầm non và phổ thông công lập cho UBND các huyện, thị xã, thành phố và Sở Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể, cấp mầm non bổ sung 1.356 biên chế, cấp tiểu học 845 biên chế, trung học cơ sở 332 biên chế, trung học phổ thông 93 biên chế và 28 biên chế dự phòng.

Trong đợt này, các địa phương được bổ sung biên chế nhiều như: huyện Hoằng Hóa 191 biên chế, huyện Quảng Xương 168 biên chế, thành phố Thanh Hóa 248 biên chế...

Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa giao UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức triển khai đúng quy định, thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc tuyển dụng, tiếp nhận, quản lý, sử dụng viên chức.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, năm học 2023-2024, tổng số giáo viên trong biên chế ở các cấp học của tỉnh này có 40.431 người. So với định mức quy định của tỉnh còn thiếu 6.884 giáo viên. Trong đó, giáo viên môn Tiếng Anh thiếu 277 người; giáo viên Tin học thiếu 680 người; giáo viên Âm nhạc thiếu 12 người, giáo viên mỹ thuật thiếu 209 người...

Ngày 12/12/2023, tại kỳ họp thứ 17, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất ban hành Nghị quyết bổ sung 3.840 chỉ tiêu hợp đồng giáo viên theo quy định tại Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ. Trong đó, Mầm non: 960 chỉ tiêu; Tiểu học: 1.152 chỉ tiêu; Trung học cơ sở: 1.422 chỉ tiêu và Trung học phổ thông là 306 chỉ tiêu.

Theo lý giải về tình trạng thiếu giáo viên tại tỉnh này, tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, ông Trần Văn Thức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cho biết, do Trung ương giao biên chế cho tỉnh thấp hơn so với nhu cầu tính theo định mức quy định của tỉnh và thấp hơn nhiều so với quy định của Bộ. Đồng thời, hàng năm vẫn phải cắt giảm biên chế theo Nghị quyết số 19-NQ/TW của Trung ương.

Những năm trước đây, tỉnh Thanh Hóa không thực hiện tuyển dụng giáo viên để bổ sung cho số giáo viên nghỉ hưu. Hiện nay, đã có cơ chế tuyển giáo viên nhưng một số huyện, thị, thành phố chưa kịp thời xây dựng kế hoạch tuyển dụng hết chỉ tiêu biên chế được tỉnh giao. Hoặc, phải cân đối bù trừ trong việc thừa, thiếu giáo viên giữa các cấp học. Đối với giáo viên bậc THCS thì đang cơ bản thừa, còn giáo viên các bậc Tiểu học và Mầm non lại cơ bản thiếu so với biên chế tỉnh giao.

Để khắc phục việc thiếu giáo viên, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ trong việc hướng dẫn các huyện thị, thành phố thực hiện tuyển dụng giáo viên kịp thời hết chỉ tiêu biên chế được giao.

Trong đó, ưu tiên tuyển dụng trước số giáo viên thuộc các bộ môn còn thiếu nhiều, như: giáo viên Văn hóa, Tin học, Ngoại ngữ, Mỹ thuật (cấp tiểu học); giáo viên Tin học, Ngoại ngữ, Mỹ thuật (cấp THCS); giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật (THPT). Trong trường hợp chưa kịp tuyển dụng giáo viên thì thực hiện hợp đồng lao động làm giáo viên đối với sinh viên mới ra trường, giáo viên đã nghỉ hưu, còn đủ sức khỏe và tâm huyết với nghề. Bố trí giáo viên dạy liên trường, dạy liên cấp, dạy tăng tiết nhằm đảm bảo có đủ giáo viên dạy học theo chương trình mới.