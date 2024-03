Thành ủy Hà Nội xem xét Kế hoạch đầu tư công năm 2024

Dự hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh; Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong.

Đại diện một số cơ quan trung ương; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên; thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị; bí thư các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội tới dự Hội nghị...

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội nghe báo cáo, xem xét, thảo luận cho ý kiến 4 nhóm nội dung gồm: Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố; nội dung Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; tổng kết Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025), tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025; công tác cán bộ.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, những nội dung trình Hội nghị lần này là những nội dung có ý nghĩa quan trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô năm 2024 và những năm tiếp theo. Bí thư Thành ủy đề nghị, các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, xác đáng để hoàn thiện các báo cáo, dự thảo nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành và xem xét, quyết định vào cuối Kỳ họp.

Bí thư Thành ủy đề nghị, việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 cần được thảo luận kỹ, đưa ra giải pháp đẩy nhanh việc giải ngân, bố trí đủ vốn cho các dự án.

Trong đó, cần tập trung một số vấn đề như: tính khả thi nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2024, việc phân bổ vốn hỗ trợ cho các quận, huyện; các dự án chuyển tiếp, các dự án, công trình trọng tâm, trọng điểm, các chương trình phát triển kinh tế dân tộc miền núi, y tế, giáo dục, nông thôn mới, nước sạch, xóa đói giảm nghèo, các dự án dân sinh bức xúc.

Về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2024 và cập nhật, điều chỉnh kế hoạch đâu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 cấp thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, trọng tâm là các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, khắc phục cho được tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư công thời gian qua.

Về Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bí thư Thành ủy cho biết, Thành ủy đã chỉ đạo các cấp, ngành triển khai nghiêm túc, cụ thể hóa Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về "phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" và các nghị quyết mang tính chiến lược của Trung ương, của Bộ Chính trị. Cùng với xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), thành phố đã triển khai quyết liệt công tác lập Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Đề cập vụ cháy nhà ở nhiều căn hộ tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Bí thư Thành ủy cho biết Ban Thường vụ Thành ủy đã kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả vụ cháy, hỗ trợ các nạn nhân, ổn định tình hình tại địa phương; đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, kiểm tra, xác minh làm rõ nguyên nhân để xử lý nghiêm theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước, đảm bảo khách quan, toàn diện, đúng người, đúng tội, không để oan sai, không bỏ lọt tội phạm nhằm phòng ngừa, răn đe các hành vi vi phạm, ổn định tình hình.

Đối với nội dung về kiểm điểm trách nhiệm, xem xét hình thức kỷ luật đảng viên theo thẩm quyền, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nêu rõ, ngày 15/9/2023, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Quyết định số 5598-QĐ/TU kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân, Đảng ủy Công an Quận, Đảng ủy phường Khương Đình nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Trung ương, của thành phố về công tác phòng cháy, chữa cháy và xem xét, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân để xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng ngày 12/9/2023 tại nhà số 37, ngách 29/70 (phố Khương Hạ, phường Khương Đình, Thanh Xuân).

Đồng thời, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo Công an thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Công an, Công an quận Thanh Xuân khẩn trương điều tra nguyên nhân, khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan vụ cháy với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Ngày 5/2/2024, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành các kết luận kiểm tra và kế hoạch thực hiện kiểm điểm, xem xét trách nhiệm và xử lý kỷ luật đối với tổ chức Đảng, đảng viên tại Đảng bộ quận Thanh Xuân (kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật đối với 8 tổ chức Đảng và 28 đảng viên).

Cơ quan điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, bước đầu khởi tố 7 bị can liên quan (chủ đầu tư công trình và 6 cán bộ, đảng viên